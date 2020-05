Tras casi dos meses de cuarentena, la mitad de las pymes no accedió aún a ningún beneficio del Gobierno

Con el objetivo de contener los efectos de la cuarentena, el Gobierno nacional lanzó una batería de medidas económicas. A casi dos meses del inicio de la cuarentena, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que la mitad de las pymes no ha podido aún acceder a ningún beneficio. Esta afirmación pone en la mira a los créditos a tasas subsidiadas y el salario complementario.

El miércoles de esta semana, CAME publicó los resultados de una encuesta que realizó entre el 4 y el 9 de mayo. Del estudio, participaron mil economías regionales y pymes comerciantes, industriales, turísticas, constructoras y prestadoras de servicios. La investigación contempló a compañías de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados arrojaron que “para las pequeñas y medianas empresas no es fácil acceder a los beneficios brindados por el Gobierno”.

Limitaciones para las pymes

Según informó la CAME, el 51% de las pymes no solicitaron créditos a tasa subsidiada del 24%. “Entre los que no lo pidieron, solo el 21% fue porque no los necesitaba. El resto es porque no cree que se los otorguen”, explicó al respecto. Además, detalló que el 18% de los solicitantes obtuvo los préstamos sin inconvenientes, mientras “otro 13% los solicitó, pero aún no se los otorgaron”. “A un 11% se los negaron y un 6% respondió que su banco le dijo que no los tenía disponibles”, agregó.

En cuanto a los créditos a tasa cero, el 55% de las pymes no los pidió. La CAME explicó al respecto que el 48,6% de las empresas relevadas no solicitó este financiamiento por no cumplir los requisitos. Sin embargo, “un 22,3% no lo pidió por desconfianza a que no se lo otorguen y el resto, porque no quiere más deudas”. Por otra parte, señaló que al 17% de los inscriptos se los negaron y que solo a un 10% se los otorgaron sin inconvenientes. Un 19% aún espera una respuesta.

Por otra parte, la entidad indicó que solo el 27,5% de las pymes accedió al salario complementario sin inconvenientes. “El 34,3% no lo pidió, al 29,8% no se lo otorgaron aún y a un 8,4% se lo negaron”, añadió. Con respecto a las contribuciones patronales, detalló que el 41% de las empresas postergó su pago por 90 días, mientras que el 14% las redujo en hasta 95%. Además, aclaró que el 46% de las pequeñas y medianas firmas no solicitó este beneficio.

En vista de los datos anteriores, CAME reclamó un “rescate financiero” para las pymes, cuyas deudas “aumentaron exponencialmente” durante la cuarentena. Por tal motivo, realizó las siguientes propuestas:

* Tasa 0% para saldos deudores con entidades bancarias.

* Cobertura completa de los salarios para pymes de hasta 40 empleados.

* Descuento solidario del alquiler por el cierre obligatorio.

* Ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo.

