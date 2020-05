María Elena Fuseneco de “Casados con hijos” tiene una doble que la rompe en las redes

La obra teatral de Casados con Hijos debió suspenderse debido a la pandemia por coronavirus. Sin embargo, la salida de Érica Rivas causó revuelo debido a que ya no estará María Elena Fuseneco. Ante su ausencia, una fanática volvió a darle vida al personaje a través de divertidos videos en Tik Tok.

Las desopilantes imitaciones de una usuaria identificada como Ethel Herrera, causaron un gran revuelo en las redes sociales. Con una peluca similar a la de María Elena Fuseneco y con las expresiones que la caracterizaban, hizo que el personaje de Casados con Hijos regresara de manera desopilante en las redes sociales.

Si bien desde la producción de la obra teatral se confirmó que el personaje no tendrá reemplazo, sus fanáticos no sólo se divierten al ver los capítulos de Casados con Hijos sino también, con una doble que la imita a la perfección.

Durante los últimos días, los videos de la doble de María Elena Fuseneco se convirtieron en un gran éxito en Tik Tok. La usuaria compartió diversos videos imitando a la esposa de “Dardo” y logró miles de visualizaciones.

A pesar del deseo de los fanáticos de Casados con Hijos, la producción indicó que no habrá reemplazo e incluso, Florencia Peña adelantó que se incorporará un nuevo personaje. Por su parte, Herrera agradece los comentarios y aclaró que no es actriz de modo que no aceptaría una eventual propuesta debido a que sólo hace videos para divertirse.