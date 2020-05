El fan de Wanda Nara reveló la ”tarifa” para hacer un vivo con ella: ”Me pidieron USD 1500”

Desde su casa en Italia, Wanda Nara ha tenido que rebuscárselas para encontrar una actividad para realizar duarante la cuarentena. Al no poder salir a continuar con las actividades laborales de siempre, ha trasladado muchos de sus trabajos a las redes.

Entre tiempo junto a sus hijos y junto a Mauro Icardi, encuentra un momento para compartir en sus redes recetas, looks, reflexiones y algún que otro posteo sobre maquillaje.

Pero parece que Wanda Nara también intentó trasladar sus presencias en eventos a la virtualidad. En ese sentido, quien brindó detalles respecto al acceso a que la empresaria participe de un vivo fue Mariano de la Canal, su fan.

El mediático que en su momento se hizo conocido por ser ”el fan de Wanda’‘, reveló en un vivo junto a Ángel de Brito que intentó tener un acercamiento a través de la virtualidad con Wanda pero no tuvo éxito.

Tras varios intentos que no tuvieron frutos, Mariano decidió revelar sin rodeos el motivo real por el cual el vivo no pudo concretarse. ”Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp y me pasaron USD 1500 de tarifa”.

¿USD 1500 por un vivo te quiso cobrar? ¡Qué ladrona!”, contestó sorprendido el periodista Ángel de Brito. ”Cómo le gusta la guita”, agregó entre risas el conductor de Los Ángeles de la mañana. ”Yo pensé que me lo iba a dar, la hice muy famosa”, sentenció.

Si bien desde el entorno de Wanda no hubieron declaraciones respecto a la existencia, o no, de una ”tarifa” por un vivo junto a ella, los seguidores de Mariano de la Canal salieron indignados en los comentarios de la entrevista con De Brito y señalaron que era ”una suma excesiva”.