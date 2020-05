Para la vicejefa de Gabinete este año van a sobrar dólares pero por malos motivos

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, advirtió que este año "van a sobrar dólares pero por malos motivos". En una entrevista a El Cronista la funcionaria señaló que la caída de las importaciones y del turismo internacional van a generar que la balanza comercial sea positiva.

Consultada por el impacto de la inflación, la economista sostuvo que "hay una inercia inflacionaria muy fuerte y no se frena de un día para otro. Los procesos inflacionarios en la Argentina siempre estuvieron relacionados con la falta de dólares. Cuando se produce un estrangulamiento externo empieza a haber mucha turbulencia cambiaria, salto devaluatorio y aumento de precios".

Este año la historia será distinta. "Este año por malos motivos van a sobrar dólares. Vamos a tener una balanza positiva por la caída de las importaciones vinculada con la caída del nivel de actividad y hay un factor importante como es el gasto en turismo y que este año con Covid desaparece. Además tenemos un conjunto de regulaciones cambiarias vinculadas al ahorro en moneda extranjera de modo tal que este año no estaremos en situación de estrangulamiento".

Respecto del salto del dólar blue que la semana pasada llegó a $ 138 y llevó la brecha con el oficial a 103%, Todesca dijo que "las brechas cambiarias siempre son molestas porque generan expectativas de devaluación".

La funcionaria contó que en la atención a las consecuencias sociales y económicas de la cuarentena "llevamos gastados $ 380.000 millones en políticas para contrarrestar el impacto negativo del aislamiento social".

En ese sentido indicó que está previsto "ampliar la atención a sectores en problemas. Ya se anunció el segundo tramo del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que abarca el pago del salario complementario a los salarios devengados en mayo. Y respecto del Ingreso Familiar de Emergencia -el bono de $ 10.000- hubo algún anuncio de estudiar la segunda versión del programa".

"Estas dos medidas ya están, las hemos anunciado pero igual las estamos estudiando, en el sentido que no necesariamente tengan el mismo recorte que en su primera versión".

Además, la funcionaria dijo que no se avanzará con el presupuesto 2020 hasta que no esté resuelta la reestructuración de la deuda. "Hasta tanto no tengamos rediseñada la cuestión de la deuda tampoco podemos diseñar una correcta hoja de ruta". Mientras tanto seguirán trabajando con la prórroga del presupuesto de 2019 y con las ampliaciones presupuestarias correspondientes.

Con información de www.clarin.com