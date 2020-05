Fernando Iglesias: "Nosotros hubiéramos gestionado mejor la pandemia"

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, charló con “Nada Personal”, de Viviana Canosa, sobre la situación actual del país. En una de sus apreciaciones, el parlamentario consideró que el presidente Alberto Fernández quiere dividir a la oposición. A su vez, el legislador consideró que éste no está trabajando cómodamente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

¿Armonía entre Fernández y Larreta?

“Esa idea de que éstos dos están juntos, y en armonía no es cierto”, apuntó Iglesias sobre las últimas fotos de Fernández y Larreta. “Uno está haciendo lo que tiene que hacer con responsabilidad y el otro, que habla de unidad nacional, sigue agitando la grieta, y tratando de dividir a la oposición”, dijo el parlamentario en diálogo con Canosa. “Éste último dice que están los que trabajan gobernando y están los otros que trabajan en Twitter”, recordó.

¿Cómo hubiera gestionado la pandemia JxC?

El diputado nacional se refirió a esta incógnita, que surgió desde la llegada del coronavirus al país. En primera medida, Iglesias destacó la posición que tomó el expresidente Mauricio Macri de alejarse de los medios, y de evitar dar alguna declaración sobre los tiempos que corren. Luego de meses de silencio, Macri reapareció, pero como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, para anunciar la organización de un partido de fútbol, con la idea de recaudar fondos para la lucha contra la pandemia.

“Me parece muy responsable la actitud de Macri de no exponerse”, aseguró el legislador. “La voz que tendría que tener sería una crítica, y me parece bien que el anterior presidente, en una situación de dificultad, diga: – yo me retiro un poco de la escena, que gobiernen, que demuestren lo que saben hacer-“, expresó Fernando Iglesias. “A pesar de la pandemia, la situación ya venía muy mal, con todos los números en rojo”, apuntó.

En este sentido, fue consultado sobre cómo hubiese manejado el COVID-19 el expresidente Macri. “Hubiéramos gestionado mejor la pandemia“, dijo el parlamentario en diálogo con “Nada Personal”, de Viviana Canosa. “Estaba Diego Ramiro Guelar (exembajador argentino en China), que decía que se debía cerrar Ezeiza en febrero, le hubiéramos hecho caso, con su pedido, y se podría haber controlado mejor la situación”, agregó el parlamentario.

Cómo continúa el trabajo en el Congreso

“¡Abran el Congreso, señor Alberto Fernández!”, clamó. “Yo quiero laburar presencialmente en el Parlamento”, agregó. “Quiero hacerlo, como lo hacen los enfermeros, quiero estar ahí, porque, lo que tenemos hasta ahora, es el massapaloozza, es decir, es un simulacro de debate el que tuvimos el otro día, donde no se puede pedir la palabra, donde no se puede debatir una ley controvertida, porque el sistema de votación no sirve”, dijo. “Tiene que permitir poder sesionar, así no hacemos política por Twitter”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com