Martín Guzmán, sobre el plazo de renegociación de la deuda: “El vencimiento del 22 ya es anecdótico”

“Argentina es flexible. Los acreedores trabajaron fuerte, les tomó tiempo para volver con propuestas”, aseguró este martes Martín Guzmán. El ministro de Economía participó de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), junto a la US Argentina Business Council (U.S. Chamber of Commerce), y volvió a plantear la necesidad de que el país firme con los acreedores un acuerdo de renegociación de la deuda que sea sustentable.

En este sentido, dejó claro que el deadline del viernes 22 será prorrogado, ya que el objetivo es lograr un buen acuerdo, más allá de la fecha. “Recibimos tres propuestas y estamos en un diálogo constructivo. Necesitamos profundizar la colaboración y seguimos trabajando en eso”, detalló el ministro. En medio de la pandemia de coronavirus, y ante una audiencia que analiza con detenimiento la macroeconomía, el funcionario remarcó también: “El déficit fiscal está bajo control”.

El encuentro se realizó a pocas horas de cumplirse el plazo legal para que el país y los bonistas renegocien los términos de la reestructuración de la oferta. Con todo, luego de las presentaciones con las contraofertas de los grupos privados de los tenedores, que adelantó Infobae este lunes, está todo preparado para extender la negociación más allá del viernes 22, la fecha límite. Al respecto, Guzmán confirmó: “Hay una gran chance de que el dealine sea extendido. Las enmiendas (ante la SEC) son necesarias para llegar a un arreglo con los acreedores. El 22 es anecdótico. Estamos en medio de una negociación”.

Guzmán reiteró que están “comprometidos con una solución ordenada y que seguirá la negociación”. "Lo antes que podamos resolverlo, mejor. Necesitamos un acuerdo sostenible. El acuerdo tiene que ser exitoso en darle a Argentina las condiciones para volver a ponerse de pie”, dijo.

El funcionario hizo una presentación general sobre Argentina y luego respondió preguntas. “La reunión brindará la oportunidad de conocer las prioridades y la evolución de la relación bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina, como así también otros aspectos relacionados con el comercio y las inversiones entre ambos Estados”, prometía la invitación.

Como lo viene haciendo en cada una de sus exposiciones, el ministro inició su charla con un repaso de la economía argentina, de lo que sucedió en los últimos años y de cómo la encontró el actual gobierno en diciembre pasado. Reiteró que el COVID-19 implicó un profundo shock para una economía muy frágil y que la necesidad de políticas económicas hizo que los supuestos de equilibrio fiscal se debilitaran. Sin embargo, reiteró la importancia que tiene para él recuperar el superávit primario y afirmó que es uno de los principios clave del plan de sustentabilidad de la deuda. Sin excedente fiscal, no hay capacidad de pago.

“El superávit fiscal es una variable crucial. Es la base para que el plan de la deuda sea sustentable”, remarcó Guzmán. Consultado sobre cómo se financió el aumento del gasto por las medidas adoptadas tras la pandemia, el ministro afirmó que parte pudo hacerse con emisión de deuda en pesos y que el Banco Central (BCRA) también cumplió un rol (con la emisión), pero parte de esa liquidez será esterilizada, aseguró. “La Argentina necesita trabajar consistentemente para restaurar la confianza. Tener acceso a los mercados financieros va a llevar su tiempo”, agregó.

Del encuentro también participó el embajador de Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello. Algunas de las empresas integrantes de Amcham son IBM, JP Morgan, Accenture, Motorola Solutions, Cisco, DirecTV, Visa, Microsoft, Google, Citi, American Express, Prudential, Vista Oil & Gas, PWC, General Motors, Ford y P&G, entre muchas otras.

Fuentes de Amcham aseguraron que se inscribieron unas 985 personas, de las cuales el 90% eran de la Argentina. Participaron una gran cantidad de CEO de compañías, directores de Finanzas y de Asuntos Gubernamentales y de Comunicaciones, todas empresas socias de la cámara o del US Argentina Business Council.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Natalia Donato