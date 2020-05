“Resistió más de lo que dijeron los especialistas”: Verónica Monti recordó su último cruce con Sergio Denis

El viernes pasado falleció Sergio Denis. El exitoso artista tenía 71 años y estaba internado desde marzo del año pasado, cuando tuvo se cayó del escenario en el que estaba brindando un concierto hacia una fosa de 4 metros de profundidad.

Desde entonces diversas figuras del mundo del espectáculo, e incluso de la política, se manifestaron para despedir al cantante y enviarle su apoyo a la familia.

Quien habló en las últimas horas fue Verónica Monti, la última novia que tuvo Sergio Denis, y con quien la familia nunca tuvo buena relación. En una entrevista con Paparazzi contó cómo se enteró de la triste noticia, recordó la vez que lo fue a visitar al hospital y mostró su sorpresa por todo el tiempo que el cantante batalló para salir adelante.

“Me enteré por un amiga en común del colegio, que me avisó temprano y la verdad ya venía masticando el deceso de Sergio, porque sabía que no había más chances de seguir viviendo. Era un simple estar, la peleó y mucho”, admitió Verónica Monti, y agregó: “Resistió mucho más de lo que dijeron los especialistas, por algún motivo no quería irse”.

Tras aclarar que no fue al entierro, ya que estuvo reservado únicamente para seis familiares del círculo íntimo del cantante, la mujer recordó el día en que fue a visitarlo al hospital. Al respecto explicó que logró entrar al sanatorio y que se quedó esperando cerca de la habitación donde estaba Sergio Denis: “Me senté en un sillón y lo veo pasar a Sergio en una camilla con un camillero. Le vi la cara, fue muy conmocionante. Me paré y me fui”.