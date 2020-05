Dos meses de "encierro" y pasó todo esto

Viernes 20 de marzo

Primer día de la cuarentena: el país se despertaba con un paisaje de feriado y se proyectaba el final del confinamiento para el 31 de marzo. Había comercios cerrados, calles vacías y se percibía un alto acatamiento de la disposición anunciada por el presidente Alberto Fernández la noche del jueves. Al final del día se habían detenido a 200 personas por violar la norma de aislamiento: 13 de ellas en un hotel alojamiento del barrio de Balvanera. El mandatario firmaba un decreto que agregaba diez nuevas tareas a las actividades exceptuadas. La medida respondía a un pedido de empresarios, gremios y gobernadores.

Se confirmaban 30 nuevos casos de coronavirus y el total de contagiados en el país ascendía a 158. Las muertes seguían siendo solo tres. El gobierno diagramaba una lista de cien vuelos de emergencia para repatriar a los 25 mil argentinos que se habían quedado varados en el exterior.

Marcelo Tinelli anunciaba que haría la cuarentena en Esquel. “Tengo domicilio acá desde 1998”, explicaba. Ricardo Darín, Oscar Martínez y otros quince famosos participaban de un spot que concientizaba sobre el avance del coronavirus. Fito Páez hacía un show en vivo desde su casa y en la Clínica Zabala de Buenos Aires moría a sus 93 años Amadeo Carrizo, una gloria de River y uno de los arqueros más emblemáticos del fútbol argentino.

Sábado 21 de marzo

Las muertes por coronavirus sumaban un cuarto caso: una mujer de 67 años fallecía en el hospital de Luján. Los contagios se duplicaban y los imputados por romper el confinamiento eran más de 2.500. En Moreno, se le diagnosticaba positivo a un joven que había regresado de Estados Unidos, violado la cuarentena y asistido a una fiesta con más de cien personas. Y en Puerto Deseado, Santa Cruz, se suicidaba Omar Alvarado, el principal sospechoso por violar a una turista salteña y matar a su hijo de cuatro años.

El Presidente exhortaba a la población a respetar las medidas de distanciamiento social: “El aislamiento es, por ahora, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus”. La OMS elogiaba las normas dispuestas: “Argentina tomó medidas rápidas y audaces que pueden cambiar la curva del coronavirus”. Cancillería decía establecerá prioridades en la repatriación de argentino dado que 30.000 compatriotas se habían ido en medio de la pandemia sin respetar las medidas preventivas.

Italia ordenaba el cierre de "toda la actividad de producción no esencial” con una cifra de muertos que se aproximaba a los 5.000. Desde allí, Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaban por sus redes sociales que se habían contagiado coronavirus. A falta de 125 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, las federaciones de natación y atletismo de Estados Unidos le solicitaban al Comité Olímpico la suspensión del evento.

Domingo 22 de marzo

Por no respetar las restricciones de la cuarentena, 1.700 personas fueron detenidas. Había 41 nuevos casos de coronavirus y un total de 266 infectados: la mayoría eran casos importados. El Gobierno aumentó los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para buscar reforzar el acatamiento. Por entonces, la preocupación de las autoridades nacionales era que el virus no se propagara por las zonas vulnerables del Conurbano.

Cristina y Florencia Kirchner volvieron de Cuba en un vuelo programado y comenzaron su confinamiento. A pocos días de comenzar su condena por violación y abuso, Harvey Weinstein dio positivo de coronavirus. También Plácido Domingo. En Brasil, los muertos subieron a 25 y en Estados Unidos, no superaron los 400.

Canadá ordenó no enviar a su delegación a los Juegos Olímpicos de Tokio y por primera vez el presidente del Comité Olímpico reconoció la posibilidad de acordar la postergación de la cita.

Lunes 23 de marzo

El Gobierno decidió extremar los controles fronterizos, blindar los pasos de ingreso al país y aislar a los que lleguen del exterior aunque no presenten síntomas. Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, avisó que las personas que habían viajado a lugares turísticos no podrán regresar a sus hogares: "Los que se desplazaron incumpliendo la cuarentena hacia los lugares de veraneo no vuelvan a la ciudad”. A su vez, desde Daniel Filmus le ofreció a Mark Kent, embajador del Reino Unido en Argentina, colaboración a los habitantes de las Islas Malvinas ante el avance del virus.

Alberto Fernández ya había la decisión de extender la cuarentena obligatoria para evitar que el coronavirus avanzara sobre el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Se anunciaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los sectores más vulnerables de la sociedad: un bono de 10.000 pesos que alcanzaría a más de cuatro millones de personas. Las ventas en los supermercados treparon un 30% durante la primera quincena de marzo.

Algunos municipios de la provincia de Buenos Aires bloquearon los ingresos con vallas, montículos de tierra y retenes policiales para forzar el aislamiento. En Neuquén prohibieron la circulación de personas durante la noche y en Mendoza se decretó una fuerte baja en el sueldo de los políticos: cobrarán sólo hasta 50.000 pesos por mes.

Internaron a Hugo Gatti en España: el mítico ex arquero de 75 años ingresó por un problema cardíaco y le realizaron el test para ver si tiene coronavirus. Y por el coronavirus, la UEFA pospuso las finales de la Champions y Europa League. Los encuentros estaban programados para mayo de este año y ahora no tienen fecha, aunque el comunicado emitido este lunes señala que ya se está trabajando para reorganizar el calendario.

Martes 24 de marzo

El gobierno porteño anunció el cierre de 59 de los 110 accesos a la Ciudad de Buenos Aires y explicó que solo 13 estarán abiertos para autos particulares, transporte público y peatones que sean capaces de acreditar su permiso de circulación. Los contagios subieron a 387 con 86 nuevos casos y las muertes sumaron dos nuevas víctimas para alcanzar un total de seis fallecimientos por coronavirus. Ya se empezaban a armar los hospitales de campaña y a crear tensión en las cárceles: cinco internos habían muerto en las últimas horas en motines de las prisiones de Coronda y Las Flores, Santa Fe. Las revueltas, que se dieron casi en simultáneo, tuvieron factores en común: reclamos por falta de elementos de higiene y temor ante el contagio.

En el Día de la Memoria, los organismos de Derechos Humanos convocaron a un pañuelazo en redes sociales que fue replicado por buena parte del arco político. Se oficializó, también, un subsidio de hasta $3.000 para jubilados que cobran la mínima, discapacitados y titulares de Asignación Universal por Hijo; y el gobierno impidió el corte de servicios por 180 días y la inhabilitación de cuentas bancarias por cheques sin fondos.

En Brasil, Jair Bolsonaro minimizaba la pandemia: “Es una gripecita”. Se había desatado un clima de historia por la confrontación entre el presidente y los jefes de los distintos estados por establecer restricciones ante la propagación del virus. Expertos pronosticaron que Estados Unidos podía convertirse en el epicentro del coronavirus y el mayor sitio porno del mundo liberó todo su contenido premium para ayudar a respetar la cuarentena.

Confirmaron el diagnóstico positivo por coronavirus a Hugo Gatti y se decretó ,finalmente, la suspensión definitiva de los Juegos Olímpicos de Tokio por recomendación del gobierno japonés.

Miércoles 25 de marzo

Ante el colapso en los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, la reacción de Alberto Fernández. “Los vamos a detener y les vamos a sacar los autos; son unos inconscientes”, disparó el Jefe de Estado en alusión a quienes no cumplían con la cuarentena. El presidente esperaba el pico de contagios para mediados de mayo con una estimación: el 70% de los infectados proviene de la región del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. A su vez, anunció que enviará un proyecto de ley para congelar cuotas de créditos hipotecarios y alquileres por seis meses e impedir los desalojos; y advirtió que los vuelos de repatriación quedarían restringidos: los argentinos varados eran, por entonces, cerca de diez mil.

El Instituto Anlis Malbrán comenzó a descentralizar los diagnósticos de coronavirus en Argentina con capacitaciones a 35 laboratorios en todo el país. De esta manera, se mejoraría la red de análisis de muestras y se acelerarían los procesos de los resultados. Se clausuraron doce supermercados y se sancionaron comercios en distintos puntos del territorio nacional por aumento injustificado de precios. En los primeros cinco días de cuarentena, cuando los fallecimientos por coronavirus eran ocho, habían sido detenidas un promedio de 19 personas por hora por violar las restricciones. En Santa Fe, la secretaria de Salud decía: "Detectamos que muchos de los infectados con coronavirus habían compartido el mate.

La aplicación para videollamadas Zoom multiplicó por cinco su red de usuarios: sus acciones valieron el doble que las de Twitter. Amor Ameal, presidente de Boca, hablaba por primera vez sobre Edinson Cavani, luego de que el delantero uruguayo confesara su deseo de jugar en la Bombonera: “Es un gran jugador pero todavía no hay nada, y gana una plata muy importante en Europa. Hoy no estamos pensando en refuerzos”.

Jueves 26 de marzo

Alberto Fernández pidió a los líderes del G20 crear un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria: “El tiempo de los codiciosos ha llegado a su fin”. En la teleconferencia también hablaron Merkel, Macron, Trump y Bolsonaro. El presidente ya había adoptado la decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril: el 31 de marzo vencía el plazo de la primera fase del aislamiento.

El Sindicato de Comercio acordó un “aporte solidario” a los trabajadores de Coto, Carrefour, Jumbo y Walmart, quienes recibirán un bono de 5.000 pesos. Consideraron que cumplen una tarea esencial durante la cuarentena obligatoria en la que “ponen en riesgo” su salud. A su vez, se conoció el índice de desempleo de 2019: ascendía al 8,9 por ciento, es decir que antes del impacto del coronavirus había casi 2 millones de desocupados en todo el país.

Por la noche, se realizó la iniciativa “Argentina canta en cuarentena”, donde más de 30 artistas entonaron desde sus casas una emocionante versión de “Como la cigarra” de María Elena Walsh. Se transmitió en vivo desde varios canales de televisión y plataformas de internet con la participación de estrellas del calibre de León Gieco, Teresa Parodi, Soledad Pastorutti, Pedro Aznar, Abel Pintos y Victor Heredia.

Viernes 27 de marzo

A las cero horas del viernes entró en vigencia el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno nacional. Por la tarde y la noche, arribaron al aeropuerto de Ezeiza los últimos dos vuelos ya programados de Aerolíneas Argentinas provenientes de Miami y Cancún con repatriados. Asimismo, se estableció un operativo de retorno para los 10.000 varados para después del 31 de marzo con una evaluación pormenorizada de las prioridades.

En el país ya la cifra de víctimas fatales había trepado a 17 y en la Ciudad de Buenos Aires las calles estaban desiertas al cumplirse una semana del comienzo de la cuarentena obligatoria. Ginés González García sostenía que la curva de contagios va por debajo de lo previsto: “La estrategia es ganar tiempo”. Y Axel Kicillof firmaba con Hugo Moyano un convenio para atender bonaerenses con coronavirus en el Sanatorio Antártida, el hospital de Camioneros que fue inaugurado dos veces en los últimos veinte años pero nunca comenzó a operar.

"¿Van a morir algunos? Van a morir, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad”, dijo Jair Bolsonaro, cuando en Brasil las muertes estaban cerca de superar la barrera de los cien casos. Boris Johnson, primer ministro británico, hacía público su infección de coronavirus.

Sábado 28 de marzo

El confinamiento comenzaba a impactar en la economía: los sectores productivos y de servicios calificaban la situación de dramática, y a nivel global las industrias aerocomerciales, gastronómicas y turísticas estaban destrozadas. El Gobierno prorrogaba por dos meses el fin de la moratoria impositiva para las pymes. Los bancos privados y estatales ofrecían créditos a tasas bajas para que las empresas pudieran pagar los sueldos: la tasa de interés era menor al 24 por ciento, la mitad que se cobra en el mercado a estándares y en situaciones convencionales.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación informó que las clases no volverán el 1 de abril y analizaba una suspensión prolongada que se extienda más allá de lo que dure la cuarentena. Axel Kicillof también prorrogaba la prohibición de eventos masivos en la provincia de Buenos Aires hasta el 15 de abril y en la Ciudad de Buenos Aires quedaban aislados en 20 hoteles 2.056 pasajeros que habían arribado del exterior. En este contexto, un hombre se hizo pasar por médico para “rescatar” a su esposa del hotel en el que cumplía la cuarentena obligatoria: fue detenido cuando salía con las valijas de su pareja.

En Estados Unidos, las autoridades confirmaron que ya había más de 2.000 muertes. Y en Uruguay, moría el primer contagiado por coronavirus: un ex ministro de 71 años. La pandemia golpeaba fuerte en España, en Francia y particularmente en Italia, donde las víctimas fatales pasaban los 10.000 y donde la cuarentena había inspirado tensión, desbordes y saqueos.

Alexander Caniggia y su novia, en prisión domiciliaria por violar la cuarentena. La Gendarmería Nacional le secuestró el vehículo al hijo del ex futbolista argentino por circular sin la documentación requerida. Marcelo Tinelli, por su parte, anunció el regreso de ShowMatch.

Domingo 29 de marzo

“He tomado la decisión de prolongar la cuarentena hasta que termine la Semana Santa”, dijo en conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández, luego de mantener videoconferencias con los gobernadores y reuniones con su grupo de expertos. Pasadas las 22 horas del domingo, acompañado por sus funcionarios de extrema confianza, habló desde la Residencia de Olivos: “Con esto vamos a lograr seguir controlando la transmisión del virus”. El nuevo período de aislamiento terminaría el 13 de abril.

El Gobierno definió el congelamiento de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre. El ritual de los aplausos a las nueve de la noche desde los balcones se instauraba. Las muertes por coronavirus en el país eran 19 y los contagios, con 75 nuevos casos en las últimas 24 horas, ascendían a 820. Asimismo, se distribuyeron 35 mil reactivos y a partir del lunes todas las provincias podrán realizar el test de diagnóstico.

Murió Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión, luego de sufrir un paro cardíaco mientras regresaba en auto a su casa en Lomas de Zamora. Afloraron los mensajes de condolencias del mundo del fútbol para el jugador de Vélez.

Lunes 30 de marzo

Techint hizo efectivo el despido de 1.450 empleados por la parálisis de obras en virtud del efecto devastador del coronavirus. Alberto Fernández apuntó contra Paolo Rocca, líder del holding: “Hermano, esta vez colaborá”. El mandatario dispuso la intervención en el conflicto: citó a la empresa y al gremio para buscar una solución a los despidos. Por la tarde, se dictaba la conciliación obligatoria y el freno de los despidos por quince días. El presidente, en diálogo con el cantante René Pérez, dijo: “Los primeros resultados parecen mostrar que estamos dominando al virus”.

Por la noche, resonó una suerte de cacerolazo en los balcones porteños y cordobeses: el lema era que los políticos redujeran sus sueldos a modo de compromiso con la crisis. A su vez, los intendentes le reclamaron al gobernador bonaerense más ingresos a tono con una caída en la recaudación en la provincia de Buenos Aires. El número de contagios en un día era récord: 146, que elevó la cifra a 996 casos confirmados.

La página para tramitar los permisos de circulación no funcionó por el tráfico de consultas y hubo largas filas en los bancos para retirar efectivo y efectuar cobros de jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo. Se anunció que el viernes siguiente las entidades bancarias reabrirán sus puertas por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Por otra parte, las llamadas por violencia de género en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 60 por ciento.

El productor teatral Carlos Rotemberg dijo que la temporada 2020 “está perdida”. El cantante uruguayo Jorge Drexler contó que contrajo coronavirus y se viralizaba el video del instagramer Niko Evans, donde ironizaba sobre el ejercicio físico en tiempos de encierro y aislamiento.

Martes 31 de marzo

La tregua política se terminó por la extensión de la cuarentena. Al menos, eso es lo que pensó Alberto Fernández cuando la controversia por la rebaja de los salarios de los políticos dominó la opinión pública. El tema no integraba la estrategia del presidente pero sí había sido evaluado por Sergio Massa, el presidente de la Cámara baja, y fomentado por el arco opositor en busca de rédito político. Patricia Bullrich expuso su posición a favor de que los políticos recorten su dieta un 30 por ciento.

Luego del conflicto con Techint, a última hora del martes, el Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia determinó la prohibición de despidos y suspensiones por un plazo de sesenta días para frenar los daños económicos de la pandemia. La norma establece que las empresas no pueden echar o suspender empleados “por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”. En otro DNU, el Gobierno extendió el cierre de las fronteras hasta el 12 de abril, con una apertura parcial de las repatriaciones. También se postergaba hasta el 29 de mayo el plazo para canjear los billetes de cinco pesos en las entidades bancarias.

Bolsonaro dijo que las medidas contra el coronavirus “no pueden ser peores que la enfermedad” y se enfrentó a masivas movilizaciones en distintas ciudades de Brasil.

Por iniciativa de Tamara Bella varias figuras del espectáculo, la música y el deporte se sumaron a interpretar “Imagine” de John Lennon. La versión en español de “Supón” fue furor en las redes sociales.

Miércoles 1º de abril

En un acto, el Presidente volvió a apuntar contra los empresarios y se refirió a Hugo Moyano como “un dirigente ejemplar”. “El problema de la Argentina son quienes creen que sobra gente”, agregó Alberto Fernández. Se informó que el Hospital Garrahan utilizará parte de los millones de los bolsos de José López para comprar insumos contra el coronavirus y Ginés González García aseguró que la Argentina está “por debajo de la simulación más optimista”.

El Banco Central postergó el plazo para pagar el resumen de la tarjeta de crédito hasta el fin de la cuarentena y la venta de combustibles cayó un 90 por ciento. A la par, el ministerio de Salud de Chaco confirmó que una beba de tres meses oriunda de Entre Ríos contrajo el virus y Roberto Dutra, un empresario rosarino, sumó una nueva página a su historia: violó 15 veces la cuarentena, fue arrestado, pagó un millón de pesos para salir, volvió a infringirla y un juez lo liberó.

Tras la oficialización, Lionel Messi se convirtió en el jugador del Barcelona que más dinero resignó en plena crisis por el coronavirus: redujo su sueldo un 70 por ciento. Wimbledon se canceló por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y la UEFA suspendió la Champions League y sus otras competiciones “hasta nuevo aviso”.

Jueves 2 de abril

Detuvieron en la avenida General Paz a un micro con 62 pasajeros que vino desde Jujuy. iban a bordo 22 ciudadanos colombianos, 21 venezolanos, tres peruanos, dos bolivianos, un brasileño y otros 12 argentinos con domicilios registrados en la provincia de Buenos Aires. Tenían un permiso de circulación emitido en carácter excepcional por el gobierno jujeño. Fueron alojados a tres hoteles donde deberán cumplir la cuarentena correspondiente. En Chaco, la policía demoró a once mujeres por haber violado la cuarentena: estaban por jugar un partido de fútbol.

La Cámara de Casación ordenó que se analice la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo. El tribunal indicó “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo”. El Gobierno, por su parte, dejaba sin efecto su interés por regular los sanatorios privados y en el día de su cumpleaños número 61, Alberto Fernández lograba, por entonces, el pico máximo de aprobación desde que comenzó su gestión, según un análisis de la consultora Management & Fit.

El coronavirus hizo que la mitad de la población mundial quedara confinada en sus casas. La cifra de muertes a nivel global superó los 50.000, con principal foco en Estados Unidos, España e Italia; y los contagios se contaban por encima del medio millón de personas.

Viernes 3 de abril

El viernes del caos y el colapso en la puerta de los bancos. En la reapertura de las entidades bancarias, los jubilados y beneficiarios de las asignaciones familares tenían que cobrar los haberes de marzo. Pero hubo desorganización, confusión y aglomeración de la población de mayor riesgo de contagio. El Gobierno diseñó un nuevo cronograma para el fin de semana luego de que quedara expuesta la falta de previsión. Alejandro Vanoli, titular de la ANSeS, quedó sindicado como el principal responsable del descalabro logístico y sanitario.

Se detectó el primer caso de coronavirus en las Islas Malvinas. La oposición y algunos especialistas explicaban que la poca cantidad de contagios obedecía a una poca cantidad de testeos. Resultaba llamativo cómo los animales tomaban las ciudades vacías de personas durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19 y en Netflix estrenaba la cuarta temporada de “La Casa de Papel”.

Sábado 4 de abril

El presidente Alberto Fernández anunciaba que a partir del 13 de abril habrá una salida gradual de la cuarentena. Fue el sábado en el que abrieron los bancos, por el colapso y el caos en los ingresos a las entidades bancarias del día anterior. La oposición empezaba a reclamar la renuncia de Alejandro Vanoli, titular de la ANSeS. Allanaban la casa de Alicia Arruda en Misiones por difundir noticias falsas sobre el coronavirus y encontraban allí a Sergio Lanzini, secretario de Energía de la Nación.

Estados Unidos superaba las 8.000 víctimas fatales y 300.000 contagios por coronavirus y Donald Trump decía: “Habrá mucha muerte, estas dos semanas serán las más difíciles”. El gobierno de Ecuador creía que el 60% de su población se contagiará de coronavirus.

Kobe Bryant (fallecido el 26 de enero en California) era elegido para ingresar al Salón de la Fama y a los 89 años, Bernie Ecclestone informaba que será padre por cuarta vez.

Domingo 5 de abril

El presidente Alberto Fernández estudiaba implementar nuevas medidas para delegar poder a los intendentes y que ejerzan los jefes comunales el control de los precios. El mandatario también recibía un estudio de Google que acreditaba que el 85% de los argentinos habían cumplido con la cuarentena. Los bancos volvían a abrir y regía el operativo “ordenamiento” para continuar con el cronograma de pagos a jubilados y pensionados. El Gobierno Nacional aprobaba un nuevo certificado para transportistas.

Una mujer había ido a denunciar a su ex marido por violencia de género y el hombre que la acompañó, su cuñado, era acusado de violar la cuarentena. A su vez, en el Boletín Oficial se publicaba un permiso especial para mujeres o miembros de la comunidad LGTBI que quieran denunciar hechos de violencia de género. “Los números que tenemos hasta ahora son buenos”, decía el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros.

El coronavirus superaba los 68.000 muertos en todo el mundo. En Ecuador, las autoridades autorizaban la entrega de ataúdes de cartón ante el aumento de muertes para que las familias tengan “una digna sepultura”. Circulaba la teoría de que el olfato podría ser clave para diagnosticar el virus. Hospitalizaban en terapia intensiva al primer ministro británico Boris Johnson, infectado con Covid-19, porque su salud no mejoraba.

Sebastien Vettel, por entonces piloto de Ferrari, decía: “La Fórmula 1 es un circo que malcría gente”. El futbolista Germán Pezzella confirmaba que ya no tenía más coronavirus. Se volvía viral el supuesto penal de Manuel Neuer a Gonzalo Higuaín en la final del Mundial de Brasil 2014.

Se celebraba el teletón “Unidos por Argentina” impulsado por la primera dama Fabiola Yáñez: se recaudaron, en total, 88 millones de pesos.

Lunes 6 de abril

Se oficializó la postergación hasta 2021 del pago de bonos en dólares por USD 10 mil millones emitidos bajo ley local. Martín Guzmán explicaba que “la decisión de prorrogar pagos estaba contemplada en el proceso de reestructuración de la deuda”. A su vez, el Gobierno nacional admitió que pagó precios por encima del mercado en la compra masiva de alimentos. Por su parte, la Universidad de Buenos Aires decretaba el regreso a las aulas para el 1 de junio y extendía el calendario hasta 2021.

“Si pasaba de inmediato, como en otros países, no teníamos ninguna chance”, reconocía Axel Kicillof, sobre el avance del coronavirus en la Argentina. Se confirmaba que el Hospital Gutiérrez sería acreedor de tres millones de dólares de los bolsos de José López para comprar aparatos e insumos. Autoridades de la Ciudad de Buenos Aires aconsejaban la utilización de “cualquier dispositivo” para taparse la boca mientras que en La Rioja se implementaba su uso obligatorio en la vía pública.

Era el primer día sin muertes por coronavirus en China desde comienzo de la pandemia. En Escocia, la jefa de salud renunciaba envuelta en las críticas por haber violado la cuarentena dos veces. Primeros contagios en la favela más grande de Río de Janeiro.

El Bayern Múnich regresaba a los entrenamientos con un protocolo de distanciamiento luego de dos semanas de sesiones online. Ronaldinho cumplía un mes preso en Paraguay. En el marco del FIFA Gate, acusaban a Rusia y a Qatar de pagar sobornos para ser elegidas sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Moría la madre de Pep Guardiola por coronavirus.

Martes 7 de abril

El ministerio de Desarrollo Social echaba a quince funcionarios que habían avalado la compra de alimentos a valores más altos del mercado. Alberto Fernández respaldaba al funcionario Daniel Arroyo y avisaba que el confinamiento iba a perdurar: “No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”. Se tejía la idea de que la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio sería por etapas.

Se reunió el comité de crisis que integran el Gobierno, la UIA, la CGT y expertos científicos para evaluar flexibilizaciones y nuevas excepciones a partir del lunes 13. También lo hacía la Legislatura porteña por primera vez fuera del recinto: el escenario elegido era el Salón Dorado. Allí, con el apoyo de la oposición, autorizaban al Jefe de Gobierno a tomar deuda en dólares para reforzar la emergencia sanitaria. Le otorgaron prisión domiciliaria a Amado Boudou y un vecino de Balvanera quedaba detenido por hacer circular un audio que decía que el Gobierno escondía pacientes con coronavirus en el Hospital Posadas.

Tras once semanas, terminaba la cuarentena en Wuhan, la ciudad china donde se originó el virus. Militares estadounidenses implementaban la “prueba del vinagre”, un sencillo test para identificar pacientes asintomáticos. La OMS aseguraba que no es necesario utilizar mascarillas, tapabocas o barbijos para defenderse de la propagación y desde la Casa Rosada alentaban su uso como método preventivo.

Ronaldinho recibía la prisión domiciliaria tras el pago de 1.600.000 dólares en concepto de fianza. Se confirmaba el primer caso de coronavirus en el fútbol argentino: Daniel Elkin, médico de Sportivo Belgrano. Moría el padre de Walter Montillo por coronavirus: una semana antes había fallecido el abuelo del futbolista. Luciana Salazar y Vicky Xipolitakis tenían un fuerte cruce en las redes sociales por el uso del tapabocas.

Miércoles 8 de abril

Alberto Fernández les avisaba a los gobernadores la decisión de extender la cuarentena y estimaba que la prórroga llevaría el aislamiento hacia el 23 de abril con la habilitación de pocas actividades nuevas. También decía que la estrategia de Brasil para controlar el contagio era un “estropicio”. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta llegaba por primera vez a una conferencia de prensa con el barbijo.

Los muertes por coronavirus trepaban a 82.000 luego de que Estados Unidos registrara 2.000 nuevas víctimas fatales. El Covid-19 se convertía en la primera causa de muerte en el país norteamericano mientras Donald Trump celebraba por Twitter: “¡Estamos aplanando la curva!”. El presidente también advertía que cuando se termine el “horror del enemigo invisible”, Estados Unidos prosperará como nunca antes con la reapertura económica del país.

Autorizaban el uso de celulares a los presos en las comisarías bonaerenses. Un hombre era detenido luego de arrojarle sangre a policías diciéndoles que tenía HIV y circulaba la noticia de que le habían labrado un acta por violar la cuarentena a un hincha de Huracán que había salido a pintar el cuadro de su club en una pared del barrio de Constitución. “Salí a hinchar las pelotas unos diez minutos, pasé a comprar una cerveza y digo, los voy a fastidiar un poco, total... Cuando esos cuervos lo vean se van a querer matar”, argumentó. Julio Carballo, dirigente radical, fue denunciado ante el INADI por pedir que el coronavirus “se quede en La Matanza y haga una limpieza étnica”.

El Real Madrid anunciaba que reducirá el 20% de los sueldos de los plantes de fútbol y básquet. Y Hugo Gatti recibía el alta hospitalaria luego de haber sido diagnosticado con coronavirus dos semanas antes. Gisela Barreto decía que “el señor está purificando” en relación al alcance del virus y la serie argentina “Separadas” planificaba la vuelta en medio de la pandemia.

Jueves 9 de abril

Concluía la cuarentena de Cristina Kirchner, quien se había recluido catorce días luego de su viaje a Cuba. La vicepresidente se dirigió a Olivos para tener una charla con Alberto Fernández. El presidente ordenaba un fuerte operativo cerrojo para evitar el éxodo de Semana Santa y vulnerar la cuarentena: la noche previa se habían secuestrado más de 20 vehículos de conductores que no pudieron justificar su presencia en la vía pública. El Gobierno Nacional anunciaba que el 17 de abril enviará un avión especial a China para traer los insumos sanitarios donados por el Covid-19 y el Tribunal de Casación bonaerense otorgaba el beneficio del arresto domiciliario a más de 400 presos de la provincia.

Autoridades gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires proyectaban tres meses más de circulación restringida. "Hasta que termine la curva”, aseguraba el ministro de Salud porteño, quien además anticipaba que pronto se iba a definir la obligatoriedad del tapabocas. En Córdoba, una mujer de 44 años, que había relatado su agonía de diez días en Twitter, moría por no tener coronavirus. En Loncopué, Neuquén, un pueblo de cinco mil habitantes, había dos personas muertas, 19 contagiadas y 60 aisladas, y la sospecha de que el virus se propagó en un asado. Le iniciaban una causa por violar la cuarentena a una modelo que se había metido en el baúl de un auto para ver a su novio.

La cifra de muertos por coronavirus en todo el mundo superó la barrera de las 90 mil víctimas y los contagios ascendían a más de un millón y medio de personas. Reapareció el Himalaya por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial: su cumbre se pudo ver desde varios puntos de India por una caída en la polución. El primer ministro británico Boris Johnson salió de terapia intensiva.

Lionel Messi mostraba su rabia en las redes sociales por dos fake news mientras en el Barcelona estallaba un escándalo por la renuncia de seis directivos de peso. Cinthia Fernández publicaba en redes sociales su pelea con una vecina que se había quedado con una compra que le pertenecía a ella y Marcelo Tinelli anunciaba la postergación de ShowMatch.

Viernes 10 de abril

“Hemos decidido seguir con la cuarentena hasta el 26 abril”, determinaba en conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández. Comenzaba la “cuarentena administrada”: el aislamiento social continuaba en los “mismos términos” en los grandes centros urbanos aunque con la habilitación de bancos, talleres de autos y gomerías. La decisión se anunciaba justo el día con más número de muertes por coronavirus en el país: 14.

El dengue avanzaba en medio de la pandemia: 26.351 casos sospechosos y 7.862 confirmados. El canciller Felipe Solá decía que solo quedaban diez mil argentinos varados en el exterior. Se viralizaba un video en el que un médico que había violado la cuarentena insultaba al portero de un barrio privado que no lo dejaba ingresar y un vecino le pedía al Director de Emergencias de la Cruz Roja que no volviera nunca más a su casa.

Las muertes por coronavirus ya eran más de 100.000 en todo el mundo y la OMS manifestaba su temor por “un rebrote mortal” si los confinamientos alrededor del mundo se levantaran demasiado rápido.

Sábado 11 de abril

Por una interpretación del mensaje del presidente la noche anterior, se debió aclarar que no estaba habilitado el running como actividad exceptuada. El Gobierno evaluaba un protocolo de flexibilización de la economía en las provincias menos castigadas por el virus. Ocurría el primer fallecimiento de un residente en la Villa 1-11-14 de Flores y desde el ministerio de Salud comenzaron a integrar en las estadísticas nacionales los contagios en la Islas Malvinas.

El contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, arrestado hace cuatro años y sin condena firme, recibía la prisión domiciliaria. En un geriátrico en Córdoba, 21 pacientes y seis empleados fueron confirmados como positivo de coronavirus. Y Estados Unidos, con más de 20.000 muertes, se convierte en el país con mayor cantidad de muertes en el mundo por Covid-19.

Domingo 12 de abril

El Banco Mundial adelantaba que América Latina experimentará una caída del 4,6% del PBI por los efectos del coronavirus. Y pronosticaba que la Argentina sufrirá una contracción del 5,2 por ciento. Asimismo, el presidente Alberto Fernández preparaba una línea de crédito subsidiado para abogados, arquitectos, dentistas y contadores que sufren la crisis, y Chile criticaba el triunfalismo que había expresado el presidente en su última cadena nacional.

El gobierno porteño anunciaba que desde el miércoles será obligatorio el uso de tapabocas en la vía pública y en Córdoba cavaban cientos de fosas en un cementerio de San Vicente, en la capital provincial, para anticiparse a la pandemia.

El Papa Francisco pedía la condonación de la deuda de los países más pobres por la crisis del coronavirus y el primer ministro británico, Boris Johnson, era dado de alta luego de su internación. Andrea Bocelli ofrecía un show en vivo por Pascua desde el Duomo de Milán en el que cantó el "Ave María”, el Domini Deus” y el “Panis Angelicus” desde la Catedral. Y en las redes sociales generaba debate y controversias los gestos de Michael Bublé a Luisana Lopilato.

Lunes 13 de abril

Día 1 para las nuevas actividades exceptuadas en la cuarentena: circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, prestaciones profesionales a domicilio para estas personas, actividad bancaria con atención al público mediante sistema de turnos; talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas; venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas; fabricación de neumáticos; y venta de artículos de librería e insumos informáticos.

“Algunos epidemiólogos dicen que la curva se está aplanando mucho, y que quizá no haya pico, sino contagios a un ritmo más lento”, contaba el presidente Alberto Fernández. En paralelo, se conocía la propuesta del Frente de Todos, con Máximo Kirchner como impulsor, del impuesto extraordinario a patrimonios de más de un millón de dólares. El Gobierno confirmaba que 7,8 millones de personas cobrarán los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (EFI) y se exceptuaba la venta de libros por Internet.

En la Ciudad de Buenos Aires las estatuas y monumentos amanecían con tapabocas, y se establecían multas de hasta $80 mil para quienes no lo utilicen en el transporte público y en comercios. Tecnópolis se vestía de hospital de campaña con un potencial de cinco mil camas en caso de ser necesario. Y la provincia de Santa Fe anunciaba que le podría cortar la energía eléctrica a comercios y empresas que no cumplan con los protocolos de aislamiento.

Martes 14 de abril

El Gobierno llegaba 27,590 millones de pesos girados a las provincias por el coronavirus: se trataba de los primeros envíos de fondos de un global de 120.000 millones que se usarán para la emergencia sanitaria. Las ART deberán cubrir a partir de este día los casos de coronavirus de los trabajadores exceptuados de la cuarentena total, que pasarán a ser considerados “presuntivamente” una enfermedad profesional. Llegaba la fecha que en la Argentina se cruzaba el umbral de las 100 muertes por coronavirus.

“La vuelta a clases después de las vacaciones de invierno es una alternativa, pero no tenemos certezas”, expresaba Nicolás Trotta. En la provincia de Buenos Aires, se notificaba que será obligatorio el uso de tapabocas para seguir la línea del ámbito porteño. En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales anunciaba que les pondrán fajas a las casas en las que haya posibles infectados cumpliendo la cuarentena. En Claromecó se conocía la noticia de que vecinos habían impedido que un joven, proveniente de Brasil, ingresara a su casa. Y llegaba al país la historia de una familia española: la madre enfermera, su marido y sus 11 hijos, todos con coronavirus.

Miércoles 15 de abril

Comenzaba a regir la obligatoriedad en el uso de tapabocas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Chubut dejaba de ser territorio libre de coronavirus: se confirmaba el primer caso en una de las tres provincias, junto a Catamarca y Formosa, sin casos confirmados. Se definía el piso para el impuesto a la riqueza: apuntaba a un grupo de doce mil personas con patrimonios por encima de los 3 millones de dólares. La inflación de marzo era del 3,3 por ciento, por encima de lo esperado por las consultoras, y el acumulado en los últimos doce meses trepaba al 48,8 por ciento.

A su vez, San Isidro anunciaba que rematará quince mansiones por deudas de ABL de más de un millón de pesos y que lo recaudado será destinado a financiar centros de salud. Era noticia el contagio de cinco médicos y diez enfermeros del hospital Manuel Belgrano del partido San Martín que había visitado Axel Kicillof el viernes pasado. El ministerio de Salud de la Nación informaba que el 25% de los contagiados habían recibido el alta.

En el mundo, la pandemia superaba los dos millones de infectados. El Covid-19 ha causado más de 126 mil muertes en 185 países y territorios, según los balances oficiales de cada gobierno. Donald Trump avisaba que suspendía el financiamiento de Estados Unidos a la OMS, como una crítica severa a la gestión del organismo mundial ante la pandemia de coronavirus.

Despedían al Tolo Gallego de la selección de Panamá por la crisis del coronavirus. Por el alcance del FIFA Gate, el ex presidente del ente rector del fútbol profesional Joseph Blatter advertía que el Mundial del 2022 podría jugarse en Estados Unidos o Japón a expensas de la investigación que involucra el pago de sobornos por la elección del país anfitrión. Emanuel Ginóbili contaba que Kobe Bryant le había confesado su admiración por Gabriel Deck y su deseo por llevarlo a Los Ángeles Lakers.

Jueves 16 de abril

Acompañado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaba la propuesta para la reestructuración de la deuda: “Lo que proponemos es dejar de pagar durante tres años y volver a pagar en 2023”. Asimismo, pese a no haber tenido contactos estrechos con casos confirmados, Axel Kicillof se sometía a un test para determinar si tiene Covid-19: el resultado daba negativo.

El gobierno aumentaba a un millón de créditos de 25,000 pesos para pymes y economía informal y reforzaba los controles en las calles para evitar el relajamiento de la cuarentena. El Ministerio de Salud ampliaba la definición de caso sospechoso: todos los que sufrieran tos, pérdida olfato o gusto y fiebre serían testeados. Los lobos marinos se paseaban libremente en Mar del Plata y allanaban la clínica donde había muerto de coronavirus el papá de Walter Montillo por sospechas de ocultamiento de la enfermedad. A su vez, el gobierno porteño indicaba que, a partir del lunes, los mayores de 70 años deberán pedir permiso para salir a la calle. También se estrenaba un sistema de cámaras para medir la temperatura corporal en la terminal de trenes de Constitución y la industria tenía uno de los peores meses de su historia: las manufactureras trabajaron a menos del 60% de su potencial fabril.



En el plano internacional, Chile promocionaba que entregaría “pasaportes de inmunidad” a las personas que se recuperaron del virus y en Brasil, tras semanas de tensión por las estrategias disímiles, finalmente el presidente Jair Bolsonaro despedía a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta. En Estados Unidos, crecía a 22.000.000 los pedidos por subsidio de desempleo.

Viernes 17 de abril

Se anunciaba la reanudación de la actividad económica en algunas provincias y el comienzo de la “cuarentena administrada” luego de evaluar un “mapa inteligente” que diagramaba el avance del coronavirus en el país. La oposición rechazaba la llegada de los médicos cubanos y exigía el regreso de los argentinos varados en el exterior. El gobierno porteño mantenía viva la polémica decisión de obligar a los mayores de 70 años de tramitar un permiso especial para circular por la calle, a pesar del aluvión de críticas.





“No hay dilema entre economía y salud, hay que tomar medidas sanitarias y de asistencia”, expresaba Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Desde Cancillería emitían un respaldo a la OMS en su polémica con el desfinanciamiento de los Estados Unidos y desde el Ministerio de Salud recomendaban el sexo virtual en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En una reunión virtual, Conmebol ratificaba la fecha de Eliminatorias para septiembre y sostenía la idea de terminar este año la actual edición de la Libertadores.

Sábado 18 de abril

Renunciaban dos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires involucrados en una sospechosa compra de barbijos y en la contratación de hoteles. Fallecía en San Miguel un joven de 23 años por coronavirus: la víctima de menor edad en el país. Y por los más de veinte femicidios desde el comienzo del aislamiento, se exigía la aprobación de un proyecto de emergencia en violencia de género.

Llegaba el Airbus 330–200 a Ezeiza, el primer avión de China con toneladas de insumos médicos para luchar contra el coronavirus. Se habilitaba el delivery para la compra de productos textiles, electrónicos y juguetes. Se publicaba en el Boletín Oficial tres disposiciones básicas: la prórroga por 30 días de los “precios Máximos” para los alimentos y productos esenciales, la obligatoriedad del uso de barbijos en colectivos y trenes de todo el país a partir del lunes, y la habilitación para que los varados dentro del país puedan regresar a sus casas.



Científicos de la Universidad de California prueban un kit de bolsillo que podría hacer un autotest de coronavirus y tener el resultado en 45 minutos. Se celebraba el concierto “One World, Together at Home”, el mega festival online por el coronavirus que juntó a estrellas de primer nivel como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Elton John, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Maluma. En la farándula argentina, Úrsula Corberó posteaba una imagen íntima del Chino Darín que inspiraba una divertida reacción de su padre y Laurita Fernández reforzaba los rumores de crisis con Nicolás Cabré.Domingo 19 de abril

Un condenado a cadena perpetua por matar a su hija se transformaba en el primer preso con coronavirus en la Argentina: estaba detenido de la Unidad N°42 de Florencio Varela y las autoridades creían que se había contagiado en un hospital.

El presidente Alberto Fernández descartaba la emisión de cuasimonedas y defendía el impuesto a las grandes fortunas. “Prefiero que una empresa esté cerrada por cuarentena y no porque todos se contagiaron. Ya vamos a tener tiempo de hablar de economía. Ahora hay que evitar que la pandemia se expanda”, argumentaba. En paralelo, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pedía la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime por el coronavirus y los depósitos a plazo fijo caían al nivel más bajo en el trimestre.





La pandemia ya dejaba más de 160 mil muertes en todo el globo y según la OMS podrían perder la vida hasta 3,3 millones de africanos. Arie Even, un sobreviviente del Holocausto, era la primera víctima mortal en Israel, y la cifra de muertes en Estados Unidos superaba los 40.000. Jair Bolsonaro llenaba las tapas de los diarios del mundo por organizar actos masivos, desafiar las instituciones democráticas y no cumplir con los protocolos de prevención dispuestos por las organizaciones sanitarias.

Cristiano Ronaldo rompía la cuarentena en Portugal para asistir al cumpleaños de su sobrina. El Wuhan Zall Football Club, el equipo de fútbol de la ciudad china donde nació el coronavirus, regresaba a los entrenamientos. Y el mundo se detenía para ver el estreno de “The Last Dance”, el documental sobre la obra de Michael Jordan, considerada la “serie de la cuarentena”.

Lunes 20 de abril

Se cumplía el primer mes de la cuarentena social, preventiva y obligatoria. Se sumaban once nuevas excepciones para alcanzar un total de 59 excepciones dispuestas por el Gobierno nacional y se le otorgaba la potestad de suspensión a cada mandatario provincial. La Decisión Administrativa 524 habilitaba, entre otras cosas, establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos, venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, atención médica y odontológica programada, ópticas, peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras y sedes para la atención de personas víctimas de violencia de género.

Por este motivo, se registraba un aumento del tránsito y un incremento en la actividad en la Ciudad de Buenos Aires: un 11% más de circulación en las avenidas y un crecimiento del 16% en las autopistas. Ginés González García recibía el segundo envío de insumos médicos desde China y aducía: “Hoy tenemos controlada la circulación del virus”. La confianza en el gestión de Alberto Fernández crecía en un 48 por ciento y el gobierno porteño suavizaba el permiso para las salidas de adultos mayores: pasaba a ser una recomendación sin sanciones.





En el mundo, se evidenciaba un dramática caída del petróleo por el parate de la economía global: el crudo cerraba por primera vez por debajo de cero. Se hacía viral una foto paradigmática de la cuarentena: un drone, dos policías y un hombre solo en una playa desataba la polémica en Italia sobre los límites de la cuarentena.

El mundo del espectáculo se vestía de luto para despedir al Negro Horacio Fontova. El músico, actor y compositor moría a sus 73 años y era saludado por renombradas figuras del entretenimiento y de la política como el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se les iniciaba una causa penal a Gastón Gaudio y Sebastián Ortega por violar la cuarentena.

Martes 21 de abril

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que el Gobierno argentino “no podrá hacer frente a los pagos” de la deuda externa en los días siguientes. Ese día vencieron USD 500 millones.

El Ministerio de Salud porteño advirtió que para mediados de mayo se esperaba una media de 3.000 contagios de coronavirus diarios y que en esa misma época se alcanzaría el pico.

Evacuaron el geriátrico Apart Incas del barrio porteño de Belgrano, después de que se detectaran 19 contagios de coronavirus.



La Organización Mundial de la Salud dijo que no hay evidencias de que el virus Sars-CoV-2 haya sido manipuldo en un laboratorio de China.

La Administración de Alimentos y medicinas de EEUU (FDA) autorizó la venta del primer kit para la realización de un test de coronavirus en el hogar.

El deporte profesional volvió a Corea del Sur con un partido amistoso entre los equipos Doosan Bears y LG Twins, ambos de Seúl.

Miércoles 22 de abril

Crecieron los casos de contagios en geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya son tres los hogares para mayores donde se registraron casos positivos de Coronavirus. El último, uno de Parque Avellaneda, donde murió un residente.

En plena pandemia, los trabajadores de repartos en moto realizaron un paro de 24 horas y movilización al obelisco. Reclamaban mejoras en los salarios y en sus condiciones laborales.

Después de permanecer más de un mes en cuarentena en Esquel, Marcelo Tinelli regresó a Buenos Aires. En las redes, compartió una foto del Obelisco junto a la frase “Mi Buenos Aires Querido”.



Italia superó los 25.000 muertos por coronavirus. Ese día registró 437 nuevos decesos y, si bien se mantenía como el país europeo con mayor cantidad de muertes, la repetida caída de contagios y cifras fatales reforzaba la esperanza de las autoridades.

Revelaron que la primera muerte en EEUU por coronavirus ocurrió 20 días antes del primer reporte oficial. Se trató de un caso en California y el deceso se produjo el 26 de febrero.

Murió el humorista Marcos Mundstock. El integrante del grupo Les Luthiers tenía 77 años y desde febrero de 2019 luchaba contra un cáncer.

Jueves 23 de abril

El ex presidente Mauricio Macri firmó un documento junto a otras personalidades internacionales de la literatura y la política internacional en el que cuestionó al Gobierno y alertó sobre el avance del populismo a causa del coronavirus. “Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia”, rezaba el texto.

Después de más de un mes de cuarentena, bajaron un 33% los accidentes de tráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se comprobó que el 81% del total de las víctimas fatales fueron motociclistas.



En Brasil, el entonces ministro de Justicia Sergio Moro amenazó con renunciar a su cargo luego de que el presidente Jair Bolsonaro anunciara su intención de reemplazar al director general de la Policía Federal, Mauro Valeixo.

Dos gatos dieron positivo por coronavirus en EEUU. Se trató de los primeros contagios confirmados de Covid-19 de animales domésticos en ese país. Las autoridades aseguraron que no había pruebas de que las mascotas podían contagiar el virus a humanos.

Los efectos de la cuarentena y el freno de la actividad deportiva llegaron al fútbol del ascenso en Argentina: "Estoy trabajando de delivery porque hace tres meses que no nos pagan; hay compañeros que no tienen para comer”, aseguró el defensor Matías Contreras, de Los Andes.

Viernes 24 de abril

Decenas de presos de la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, realizaron un motín y provocaron numerosos destrozos en el penal. Reclamaban ser beneficiados por la prisión domiciliaria, a raíz de los altos riesgos de contagio de coronavirus. Después de 9 horas de tensión, se firmó un acta de compromiso con representantes del Ministerio de Justicia y se acordó iniciar una mesa de diálogo.

La Argentina suspendió su participación política en el Mercosur debido a sus diferencias con Brasil, Paraguay y Uruguay. Esos tres países del foro regional insistían en cerrar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Líbano, Canadá y la India, que Alberto Fernández resistió por las consecuencias económicas que pueden causar al país en plena crisis del coronavirus.





La Corte Suprema avaló que el Senado pueda sesionar de manera virtual en medio de la cuarentena aunque se declaró incompetente frente al pedido de Cristina Kirchner para hacer una acción declarativa de certeza, buscando evitar futuras impugnaciones a las leyes que puedan votarse por teleconferencia.

Finalmente, Sergio Moro renunció a su cargo como Ministro de Justicia de Brasil y desató una crisis política en el país vecino. “El presidente no me quiere en el cargo”, expresó.

Estados Unidos superó las 50.000 muertes por coronavirus con la contabilización de 3.176 muertes en esas últimas 24 horas. Hasta el momento, registraba 870.000 casos confirmados de contagios de Covid-19.

Se estrenó el documental de Juan Román Riquelme. El director del film fue Sebastián De Caro y se emitió en un canal de Youtube luego de la autorización expresa de la leyenda de Boca Juniors a través de un mensaje de instagram.

Sábado 25 de abril

El presidente Alberto Fernández anunció una prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo. El presidente confirmó en su momento que todos los residentes en el país podrían realizar salidas breves de hasta una hora de duración en un radio de 500 metros. También se anunciaron nuevas excepciones laborales.

El fiscal de la Nación Carlos Donoxo Castex criticó el fallo de la Cámara de Casación que recomendó el traslado a prisión domiciliaria de numerosos presos detenidos en diferentes penales a causa de la pandemia de coronavirus. Además, convocó a un cacerolazo para expresar el repudio de la sociedad. ““Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad”, dijo.





Santiago Cafiero, Alberto Fernández y Ginés González García, durante el anuncio de la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo

José Gritti es un joven argentino de 34 años que navega en soledad por el mundo desde hace cinco años. Se enteró del brote del coronavirus en todo el planeta casi tres meses después de que la noticia salió a la luz.

El coronavirus ya provocó la muerte de más de 200.000 personas en todo el mundo. Hasta el momento, Estados Unidos era el país más afectado, con más de 50.000 decesos. Lo seguían en la lista Italia, España, Francia y Reino Unido.

La serie “Amigos son los Amigos” cumplió 30 años. El recuerdo de un programa que marcó a fuego a la TV argentina durante la década del 90.

Domingo 26 de abril

Pese al anuncio del presidente Alberto Fernández, los grandes conglomerados de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe comunicaban que no permitirán las salidas recreativas de una hora y en un radio de 500 metros de sus ciudadanos. Se anunció mediante un DNU conjunto firmado por los gobernadores de cada provincia.

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que no hubo cortocircuito con las provincias, pese a que advirtió la postura reacia de los gobernadores a comenzar a relajar la cuarentena: “Los gobernadores están bastante reacios a soltar las riendas. La mayoría siente que le fue bien y a los que no les fue bien al principio, les fue bien con las medidas restrictivas (...) Algunos miran lo que ocurrió en otros lados como España o Estados Unidos, donde se intentó una medida parecida y la gente no obedeció. La medida en sí no es el problema, el tema es el incumplimiento”, dijo.

En las redes sociales de España estalló el hashtag #Irresponsables, en referencia a la habilitación desde ese día para que los niños puedan dar un paseo diario en compañía de un adulto. En las mismas redes se viralizaron las imágenes de plazas llenas de gente y hasta partidos de fútbol entre amigos.

Los ciudadanos de diferentes regiones de Italia entonaron desde sus balcones la canción “Bella Ciao”, en conmemoración del 75º aniversario del fin del fascismo en ese país europeo.

Vulnerables: Laurita Fernández, Martín Bossi, Silvina Escudero, Paz Cornú, China Suárez y Freddy Villarreal fueron algunos de los famosos argentinos que hicieron públicos su malestar y angustia, después de permanecer más de un mes en cuarentena.

Lunes 27 de abril

El Gobierno prohibió a las Compañías Aéreas vender pasajes con fecha anterior al 1º de septiembre. Lo hizo mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Además, se advirtió que todos los billetes comercializados deberán tener la autorización previa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Confirmaron que los 1.600 barbijos que compró el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a una empresa privada estaban vencidos desde hacía cuatro años. El equipo de Horacio Rodríguez Larreta fue acusado de pagar sobreprecios por los mismos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner celebró el dictamen de la Corte Suprema que daba vía libre al inicio de sesiones virtuales en el Sendo. La idea inicial era comenzar con los mismos el 6 de mayo.

Mas de cien ciudadanos de EEUU presentaron intoxicaciones con desinfectante, días después de que el presidente Donald Trump le consultara a asesores en plena rueda de prensa si era posible combatir al coronavirus mediante la inyeccion de algún tipo de ese líquido.





El Primer Ministro británico, Boris Johnson, volvió a la escena pública después de recuperarse del contagio de coronavirus y estar al borde de la muerte. El dirigente inglés de 55 años pidió a sus ciudadanos: “Les pido que contengan la impaciencia porque creo que estamos llegando al fin de la primera fase de este conflicto”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que se dará por terminada la temporada y que no habrá descensos. Además, aseguró que, de acuerdo a la acumulación de puntos en una tabla general, quedaron confirmados los puestos de clasificación a las copas.

Martes 28 de abril

La senadora de Juntos Por el Cambio Felicitas Beccar Varela denunció que el Poder Ejecutivo utilizó la pandemia como una excusa para fundir al país y luego estatizar las empresas. "A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y depender de Cuba y Venezuela donde los únicos ricos son los del gobierno asociados con cinco empresarios que tranzan a la corrupción, ese es el modelo al que vamos”, dijo

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se opuso rotundamente a la posibilidad de traslado de presos a detenciones domiciliarias a causa de la pandemia de coronavirus. “Si dependiera de mí, no sale ningún preso (...) El verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa”, afirmó.



La centenaria marca de zapatos Grimoldi emitió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires informando que entró en default. Por lo tanto, advirtió que no hará frente a un vencimiento de su deuda.

Se dispararon en Brasil las muertes por “causas respiratorias” y los especialistas advirtieron en su momento que podrían estar relacionadas al coronavirus. La falta de tests no permitía confirmarlo.

El futbolista argentino Rodrigo Holgado, del club chileno Audax Italiano, quedó detenido en prisión preventiva después de haber atropellado con su auto y matado a un motociclista. Según las primeras pruebas, se detectó que conducía en estado de ebriedad.

Miercoles 29 de abril

El Gobierno le pidió la renuncia al titular del Anses, Alejandro Vanoli, por su mala organización para el cobro de jubilaciones y asignaciones sociales durante la cuarentena. “Queremos un organismo más dinámico”, se afirmó desde la Casa Rosada.

La referente de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas repudió la prisión domiciliaria del ex represor de la ESMA Carlos Capdevila, quien fuera partero en el centro clandestino de detención durante la dictadura militar. “Me molesta profúndamente”, afirmó.





El particular modo de protesta de los médicos alemanes contra la falta de insumos

A raíz de las numerosas críticas por la excarcelación de presos a causa de la pandemia de Coronavirus, el presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno no dispone de la libertad de los presos y que el tema es competencia de la Justicia. “Muchos gobiernos en el mundo han dispuesto libertades tratando de minimizar el riesgo”, dijo.

Médicos alemanes se desnudaron en diferentes partes del país en protesta a la falta de equipos para enfrentarse al coronavirus de la manera adecuada. Las fotos de las siluetas de los profesionales de la salud recorrieron todas las redes sociales.

De acuerdo a las primeras estimaciones del Departamento de Comercio de EEUU, la economía de ese país se hundió un 4,8% durante el primer trimestre del 2020. Se trató de la mayor caída desde la recesión del 2008.

Jueves 30 de abril

En todos los rincones del país se produjo un cacerolazo masivo, en rechazo al traslado de presos desde cárceles comunes al sistema de prisión domiciliaria. La ca se produjo en diferentes barrios porteños y del Gran Buenos Aires y en numerosas provincias.

El Gobierno anunció que compensará económicamente a supermercados y a almacenes para que se pueda mantener fijo el precio de la leche durante el período de cuarentena por el coronavirus.



Vecinos de la Villa 31 y de la Villa 1-11-14 hicieron sonar la voz de alarma al denunciar que llevaban cuatro días sin agua corriente. En esa misma jornada se confirmaron un total de 124 contagios de coronavirus en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que tuvo acceso a evidencia que relaciona el origen del coronavirus con un laboratorio de la ciudad de Wuhan, donde se inició el brote mundial.

Corea del Sur informó que no registró ningún nuevo caso positivo de contagio local de coronavirus por primera vez desde el inicio del brote. “Por primera vez en 72 días tenemos cero casos locales”, celebró el presidente Moon Jae-In.

Los artistas Florencia Peña y Fabián Mazzei expresaron su dolor por las muertes de sus padres en plena cuarentena.

Viernes 1º de mayo

La ANSES oficializó la extensión de la moratoria para el pago de las cuotas de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH hasta el mes de junio. La medida contempló a 5,6 millones de personas. Con esa decisión, el plazo de gracia llegó a los seis meses.

Tres jueces federales de San Martín fueron los primeros denunciados por haber otorgado arresto domiciliario a un condenado por violación. Se trató de los magistrados María Claudia Morgese Martin, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini. La denuncia fue realizada por el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff.





El documental "The Last Dance" fue el más visto en la historia de la cadena ESPN

Una ONG internacional advirtió sobre la llegada de médicos cubanos a la Argentina y les exigió que revaliden sus títulos. Se trata de la agrupación Cuba Salud, que cuestionó la llegada de 200 compatriotas al sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno de EEUU autorizó a a compañía Gilead Sciences al uso del tratamiento experimental Remdesivir para tratar pacientes contagiados de coronavirus.

A raíz de la fiebre originada por el comienzo de la emisión del documental “The Last Dance” sobre Michael Jordan y Chicago Bulls, cuáles son los mejores 20 documentales y películas para ver en medio de la cuarentena.

Sábado 2 de mayo

Una señora de 84 años se convirtió en la primera víctima mortal de coronavirus en la Villa 31 del barrio de Retiro. Era una mujer jubilada y la madre de la primera contagiada del barrio, una mujer de 43 años que había sido dada de alta dos días atrás.

Ya son 9 los profesionales muertos en la Argentina después de haberse contagiado de coronavirus. Seis de ellos residían en la provincia de Buenos Aires. Hasta ese momento, se contabilizaban 764 profesionales contagiados de Covid-19.

El delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Argentina, Roberto Valent, rechazó la excarcelación de aquellos presos que hayan cometido delitos graves. "El Gobierno “tomó medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles a fin de mitigar el coronavirus”, afirmó en una entrevista con Infobae.

Simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en una movilización de médicos y enfermeros que exigían medidas contra la pandemia del coronavirus.





Boris Johnson y su prometida Carrie Symonds nombraron a su quinto hijo Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, en homenaje a sus dos abuelos y a los médicos que le salvaron la vida al Primer Ministro británico. Ambos se llaman Nicholas.

A los 93 años, murió Goldy Legrand, la hermana gemela de la diva de la televisión Mirtha Legrand. El último 23 de febrero habían celebrado su cumpleaños juntas.

Domingo 3 de mayo

Ladrillos sin cuarentena: la construcción comenzó a reactivarse en 9 provincias con un plantel de hasta 15 operarios por obra. Se trató del reinicio de actividad de un sector que da trabajo a 200 mil personas. El comienzo se dio en Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, La Pampa y Jujuy.

Cuatro jóvenes violaron la cuarentena para tener sexo frente a un monumento en la localidad de Pampa de los Guanacos, en Santiago del Estero, y fueron detenidos por la policía. La idea de los infractores era filmar un video con las escenas sexuales.





Ramona Medina, una vecina de 42 años del Barrio 31 y referenta de la agrupación La Poderosa, grabó un video casero en el que demostraba que no tenía agua corriente en su casa y le exigía una respuesta al Gobierno de la Ciudad para poder mantener las medidas de higiene ante la pandemia de coronavirus. En su domicilio convivía con otras cinco personas, una de ellas es su hija Guadalupe, que padece enfermedades preexistentes y debe movilizarse en silla de ruedas.

Madhavi Bokil, el economista y vicepresidente de la calificadora de riesgo estadounidense Moody’s advirtió en una entrevista con Infobae que la pandemia de coronavirus afectará de manera definitiva a la economía mundial: “Los cambios que debieron hacer los individuos para adaptarse a un mundo amenazado por la expansión de un virus, pero también los que debieron hacer empresas y países, probablemente hayan acelerado la llegada de una nueva economía global”, aseguró.

El Papa Francisco afirmó que una vez que aparezca la vacuna contra el coronavirus, ésta debería ser repartida de inmediato en todo el mundo. "Es importante garantizar el acceso universal a las tecnologías esenciales que permitan a cada persona infectada, en todas las partes del mundo, recibir el tratamiento médico necesario”, advirtió.

El diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá anunció que se sorteará una camiseta de la selección Argentina del Mundial ’86 donada por Diego Maradona a cambio de paquetes de fideos y arroz destinados al merendero del barrio René Favaloro, en José C. Paz. "“Que Dios lo tenga guardado y nos dé una mano desde el Cielo. Les mando todo lo que tengo. En serio, a morir, a ganarle al hambre”, afirmó la estrella del fútbol argentino.

Lunes 4 de mayo

Los diferentes grupos de bonistas se unieron y rechazaron de forma conjunta los términos del canje de deuda establecidos por el ministro de Economía argentino Martín Guzmán. Aún así, se mostraron dispuestos a seguir negociando.

La Villa 31 acumulaba más de una semana sin agua corriente. La titular de AySA, Malena Galmarini prometió reunirse con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por su lado, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas advirtieron que presentarían el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.





Las multas por no usar tapabocas oscilan entre los $10.000 y los $79.000 (foto: Maximiliano Luna)

Se estableció el uso obligatorio de tapabocas en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que no cumplan con las medidas podrán ser multados con montos económicos desde los $10.000 hasta los $79.000

Tras 31 días sin contagios, la provincia de Jujuy comenzó a relajar su cuarentena con la reapertura de shoppings y restaurantes. “Vamos camino a abrir todo”, afirmó el gobernador Gerardo Morales.

Donald Trump aseguró que la cifra estimada de muertes en EEUU se elevaría hasta los 100.000 fallecidos. Además, se mostró optimista: “Creemos que tendremos una vacuna antes de fin de año”.





Después de la versión nacional de “Imagen”, la influencer Tamara Bello publicó un tercer y nuevo video de una canción junto profesionales de la salud argentinos: “We are the World”.

Martes 5 de mayo

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió finalmente suspender el hábeas corpus que permitía la excarcelación de presos por la pandemia del coronavirus. El máximo tribunal aceptó el recurso de la fiscalía.

La curva de contagios dentro de las villas de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a descontrolarse. Según informó el Gobierno porteño, se acumularon 249 casos de Covid-19 confirmados y se registraron 6 muertes.





Brigada voluntaria de desinfección en la Villa 31 (Foto: Franco Fafasuli)

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en una entrevista a Reuters que la Argentina no pagó un vencimiento por USD 2.100 millones que adeuda al Club de París. “Ellos han sido receptivos y el proceso para reprogramar la deuda está en curso”, afirmó.

El Reino Unido se convirtió en el país con más muertes por coronavirus de Europa. El saldo se elevó a 32.313 fallecidos, superando la cifra de Italia. Además, unas 6,3 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población activa, fueron puestas en desempleo parcial.

Una vacuna contra el coronavirus que podría estar lista para fin de año comenzó a ser probada en humanos. Se trata de una prueba de los laboratorios estadounidenses Pfizer y BioNTech.

Murió por coronavirus uno de los dirigentes españoles que más influyó para la llegada de Fernando Gago y Gonzalo Higuaín al Real Madrid. Se trata de Amador Suárez, quien fue vicepresidente de la institución entre 2007 y 2009.

Miércoles 6 de mayo

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que los estudiantes de las escuelas porteñas no serán calificados durante el primer trimestre, el cual quedará vacante. Se estima que las familias recibirán una devolución cuatrimestral sobre su performance a distancia hasta el 30 de junio.

Se realizó un accidentado primer simulacro de sesión virtual de la Cámara de Diputados. Al menos 40 legisladores no pudieron conectarse, por lo que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pospuso el entrenamiento dos días más para que todos puedan aprender a utilizar el sistema.





Un médico y un enfermero especializados en aeroevacuación perdieron la vida al estrellarse el avión en el que viajaban en las inmediaciones del aeropuerto de Esquel. Viajaban a esa ciudad para trasladar a una pequeña de tres años con problemas cardíacos. Al día siguiente, perdería la vida el copiloto de la nave.

Después de dos meses de encierro, Lionel Messi regresó a los entrenamientos del Barcelona. Acudió a la ciudad deportiva del club Culé con barbijo y guantes, se sometió a un test de coronavirus y participó de una primera práctica.

La OMS advirtió que el riesgo de volver al confinamiento de aquellos países que flexibilizaron demasiado su cuarentena es muy real y no descartó futuras oleadas del coronavirus. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió “gestionar la transición con sumo cuidado”.



Jueves 7 de mayo

En tiempo récord, un grupo de científicos argentinos del Conicet y del Instituto Leloir liderados por la médica Andrea Gramarnik desarrollaron test serológicos para detectar anticuerpos contra el Covid-19. Sólo ocho países en el mundo lo lograron. Se ordenó la entrega de 10.000 pruebas a la Provincia de Buenos Aires.

La Legislatura porteña aprobó la ley de Emergencia Económica propuesta por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La iniciativa contó con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio y bloques dialoguistas, mientras que el Frente de Todos y la Izquierda rechazaron el proyecto.





A diferencia dela postura del presidente Jair Bolsonaro, el flamante ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, no descartó la aplicación de la cuarentena obligatoria. "Esta es una discusión técnica. Esto variará según las diferentes regiones del país y los diferentes momentos en el tiempo de cada región”, aseguró.

Con Brasil como epicentro, América Latina superó los 300 mil casos de coronavirus. Además, murieron hasta ese momento unas 17.000 personas y más de la mitad pertenecen al país más grande de Sudamérica. Le siguen México, Ecuador y Perú.

Ver cine durante la cuarentena. Debido al cierre de todas las salas del país, la película “Las Furias”, protagonizada por Juan Palomino, Nicolás Goldschmidt, Daniel Aráoz y Guadalupe Docampo se estrenó en la plataforma Cine.ar

Viernes 8 de mayo

El presidente Alberto Fernández anunció que en el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se extenderá la cuarentena obligatoria hasta el 24 de mayo. Asimismo, se indicó que la mayoría de las provincias podrán comenzar a emplear una reapertura progresiva y se amplió la excepción laboral en numerosos rubros. También se deslizó que los niños podrán salir a dar un paseo con sus padres.

El Gobierno cerró la primera etapa del canje de la deuda con un bajo nivel de adhesión de los acreedores externos. Se estimaba que apenas un 20% de los bonistas demostraron una adhesión a la oferta argentina. La negociación se extendió al 22 de mayo.





La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pidió cooperación para poder combatir la pandemia e impulsar la economía. “Es muy importante para nosotros resistir lo que podría ser una tendencia natural a refugiarnos dentro de nuestras fronteras”, aseguró.

Por primera vez se registraron más de 200 nuevos contagios de Covid-19 en un día en la Argentina. Además, se reportaron 11 nuevas muertes. Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chaco, las regiones más afectadas.

Murió una leyenda del fútbol argentino. Tomás Felipe “Trinche” Carlovich no pudo recuperarse de las heridas sufridas días atrás cuando sufrió el robo de su bicicleta y perdió la vida a los 74 años. El mundo del fútbol lloró su desaparición física.

Sábado 9 de mayo

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que la Capital sumaría actividades de forma gradual y que sólo se podrá acceder a los comercios habilitados con DNI en mano. Aquellos cuyos documentos finalicen en número par lo harán un día; los impar, otro. Además, confirmó que los niños menores de 16 años podrán salir a la calle acompañados por sus padres, según su DNI. Los mayores de seis estarán obligados a utilizar barbijo.

Con más de 17.000 contratos de alquiler vencidos, el Gobierno porteño habilitó a mil inquilinos a realizar mudanzas. Se realizarán sólo los fines de semana y lo tendrán permitido aquellos cuyos movimientos se vieron interrumpidos por la cuarentena.



En medio del desastre, la ciudad de Río de Janeiro inauguró un hospital de campaña dentro del mítico estadio Maracaná. Las instalaciones fueron montadas en 38 días y dispondría de un total de 400 camas. En un primer momento se entregaron 170 del total de camas, 50 de ellas destinadas a la terapia intensiva.

Alerta por la salud de los niños en EEUU. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió que tres menores de edad perdieron la vida por un trastorno similar a la enfermedad de Kawasaki. Tanto ellos como otros niños con los mismos síntomas dieron positivo por coronavirus.

Escándalo en el Reino Unido por la declaración de la actriz Miriam Margolyes, de la saga de Harry Potter, quien afirmó: “Quería que Boris Johnson muriera”.

Domingo 10 de mayo

El presidente Alberto Fernández publicó una carta en la que volvió a apuntar contra los defensores de una “apertura económica” en el medio de la pandemia del coronavirus. “Ninguno ha logrado jamás demostrar que el fin del aislamiento haya servido a la economía. Porque, en realidad, solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico”, afirmó el mandatario argentino.

Una funcionaria de Mendoza transgredió la cuarentena obligatoria en su provincia para hacer una fiesta con más de 30 personas. Se trata de la Secretaria de Relaciones Institucionales de la localidad de La Paz, Patricia Mercado. Fue imputada junto a su marido, Eduardo Cuesta, por la violación del artículo 205 del Código Penal.





Los 135 intendentes de la Provincia de Buenos Aires apoyaron la renegociación de la deuda que encabeza Axel Kicillof. Expresaron su respaldo mediante un comunicado conjunto: "Apoyamos el proceso de renegociación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, en consonancia con el del Gobierno Nacional, cuya finalidad última es recuperar la sostenibilidad de la deuda, contemplando la capacidad de pago real de la Provincia y permitiendo superar la grave crisis económica y social en curso”.

Boris Johnson anunció la prolongación del confinamiento obligatorio en Reino Unido hasta el 1º de junio. Aún así, anunció la reapertura de algunas actividades y advirtió que en junio podrán reabrirse las escuelas primarias.

La aerolínea colombiana Avianca se declaró en quiebra a causa del cierre casi total de su actividad por la pandemia de coronavirus en el mundo. La compañía, la segunda más grande de Latinoamérica en su rubro, inició el proceso de bancarrota bajo la ley estadounidense luego de que sus ingresos cayeran más del 80%.

Lunes 11 de mayo

Tras la comparación del presidente argentino, Alberto Fernández, con Suecia, el máximo epidemiólogo del país escandinavo, Johan Giesecke, brindó su punto de vista sobre la estrategia de inmunidad de rebaño aplicada en esa nación: "“El coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar”, afirmó en una entrevista con Infobae.

El presidente Alberto Fernández insistió sobre las intenciones de la Argentina de llegar a un acuerdo por la deuda, después de las nuevas fricciones con los bonistas. "“Si hay una contraoferta, que los bonistas la digan. Nosotros lo que queremos es buscar un acuerdo y que la Argentina no vuelva a caer en default”, advirtió el mandatario.



La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires revocó la liberación masiva de presos y será cada juez el que deberá analizar los casos en particular. El tribunal eligió la palabra “reencauzar” a la hora de admitir el recurso contra la decisión de Casación.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich protagonizó peculiares videos en la aplicación Tik Tok que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

El destacado experto italiano Giuseppe Remuzzi aseguró que el coronavirus es cada vez menos agresivo: "Para cuando esté la vacuna, ya habrá desaparecido”. Además, planteó como método alternativo utilizar el plasma de los curados para crear los anticuerpos para atender a los enfermos.



A raíz de la cuarentena, la productora Pol-Ka decidió suspender las emisiones de la serie “Separadas”. La tira protagonizada por Celeste Cid no regresará a la pantalla chica.

Martes 12 de mayo

Pese a la cuarentena, se habilitaron, con restricciones, nueve actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Se permitió abrir las puertas de las librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, casas de decoración, de venta de materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.

La ONU alertó que en la Argentina muchos refugiados no reciben ningún tipo de ayuda en medio de la pandemia y están en riesgo. El delegado de ACNUR para América Latina, Juan Murillo González, dijo que la mayoría son venezolanos. ““El coronavirus incrementa la vulnerabilidad de los refugiados, teniendo que recurrir a ingresos irregulares o terminar en manos de redes de tráfico ilícito o de trata de personas”.



La empresa de moda francesa “Jacquemus” y la modelo Bella Hadid se unieron para lanzar una campaña de verano llamada “Jacquemus at home”. Es una iniciativa en la que se idea una sesión sin maquilladores, peinadores ni estilistas, solo con la modelo y el fotógrafo, cada uno desde sus casas conectados a través de una videollamada.

Chile acudió al FMI para solicitar un crédito flexible por USD 23.800 millones y así poder hacer frente a la etapa más difícil de su economía, en medio de la pandemia de coronavirus.

El futbolista turco Cevher Toktas asesinó a su hijo de 5 años, quien se había contagiado de coronavirus. Aseguró que cometió el crimen porque no quería al pequeño.

La cantante Oriana Sabatini contó en las redes lo que sintió después de haberse recuperado de coronavirus y salir por primera vez a la calle en 61 días. “Es raro”, reflexionó.

Miércoles 13 de mayo

Por primera vez en la historia, el Congreso de la Argentina sesionó de manera virtual. En el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la vicepresidenta Cristina Kirchner, dio comienzo al debate poco después de las 14. La mayoria logró consenso en casi todos los DNU a tratar.

La gran perla de la primera sesión virtual del Senado la protagonizó la presidenta Cristina Kirchner. Harta de que muchos de los legisladores se refirieran a ella con el término “presidente”, la titular de la Cámara Alta le respondió a la tucumana Silvia Elías de Pérez con la frase “Gracias, senador”. Ese intercambió generó un enorme revuelo en las redes sociales.

La prestigiosa revista científica pediátrica JAMA Pediatrics publicó un estudio en el que se afirmó que tanto los niños como los adolescentes tienen más riesgos de sufrir complicaciones graves de su salud a causa del contagio de coronavirus de lo que se creía en un primer momento.





La imponente imagen de la primera sesión del Senado virtual en la historia argentina

Un estudio encargado por el Gobierno de España indicó que apenas el 5% de los ciudadanos de ese país desarrolló anticuerpos contra el Covid-19. La muestra se hizo sobre 60.000 personas en un país que todavía se encuentra muy lejos de la llamada “inmunidad de rebaño”.

La actriz Luisana Lopilato volvió a defender a su marido Michael Bublé, ante las acusacions vertidas en las redes sobre supuestas situaciones de maltrato doméstico. “No, yo tontita no soy ni tampoco me voy a callar si me pasara una cosa así”, aseguró.

Jueves 14 de mayo

La Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en las causas contra Cristina Kirchner y sus hijos. La decisión abarcó los casos Los Sauces y Hotesur, donde se investigaban los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la vicepresidenta. “La OA nunca debió haber sido querellante en este caso”, dijo el titular Félix Crous.

La Provincia de Buenos Aires no pagó un vencimiento de la deuda con los bonistas y se tensó la cuerda entre ambos. Los acreedores emitieron un comunicado en el que le pidieron al distrito gobernado por Axel Kicillof que cumpla con el pago de uno de los vencimientos.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, advirtió que si el número de contagios crece de manera muy abrupta o se percibe un comportamiento social indebido, se volverá a implementar una cuarentena estricta en la Capital.





De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, que llevan el mapa mundial de contagios de Coronavirus, la enfermedad ya provocó la muerte de más de 300.000 personas en todo el mundo. Asimismo, los casos confirmados de contagios ascendió a más de 4.400.000 personas.

El ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert retuiteó el mensaje de un periodista en las redes, donde bromeaba con el hecho de que Michael Jordan le robó una de las frases célebres al guardameta, en uno de los capítulos del documental “The Last Dance”.

Viernes 15 de mayo

El presidente Alberto Fernández anunció que un grupo de científicos argentinos creó un kit de testeo que permite determinar si una persona está contagiada de coronavirus en un lapso inferior a las dos horas. El kit de diagnóstico rápido de PCR fue desarrollado por el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet - Fundación Pablo Cassará).

La Argentina recibió tres contraofertas de sus acreedores en la puja por acordar las nuevas condiciones del pago de la deuda. Los bonistas que las brindaron son del fondo BlackRock y de los grupos Ad’Hoc y Exchange. Serán analizadas de cara al plazo del vencimiento del viernes 22 de mayo.

El Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil recibió la renuncia de su segundo ministro de Salud en el marco de la pandemia de Coronavirus. Nelson Teich, que llevaba menos de un mes en el cargo, se retiró enfrentado con el mandatario del gigante sudamericano, al igual que su antecesor, Luiz Henrique Mandetta.





Alberto Fernández, con el kit de testeo rápido de coronavirus desarrollado por científicos argentinos

Después de 14 meses de permanecer internado en grave estado a raíz de una brusca caída de un escenario, murió el cantante Sergio Denis. Tenía 71 años y estaba internado desde hacía más de un año en la clínica Alcla, del barrio porteño de Belgrano.

Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, cumplió 50 años. En una charla con Infobae, contó cómo es su vida como vecina de Roger Federer. “Obviamente es una edad que no pasa inadvertida, pero yo me siento muy bien, la salud está y siento que soy una persona agradecida, una afortunada de haber tenido la vida que tuvo”, dijo.

Sábado 16 de mayo

Por primera vez en casi dos meses, los menores de edad de la Ciudad de Buenos Aires fueron habilitados para poder salir de sus casas a dar un paseo. Los niños menores de 16 años salieron acompañados de sus padres durante un lapso de una hora. Además, se dio vía libre para la realización de mudanzas de aquellos que no habían podido hacerlo por la declaración de cuarentena.

El Gobierno decidió prorrogar por otros 60 días la prohibición a las empresas para despedir empleados en el marco de la cuarentena por la pandemia de Coronavirus. Aún a dos semanas del vencimiento del plazo original, la idea del presidente Alberto Fernández fue de llevar tranquilidad a los ciudadanos, a casi dos meses del confinamiento obligatorio.



Alarma en Nueva York: el coronavirus dejó a los bancos de sangre de la ciudad con sólo 48 horas de reservas. El principal problema es que las donaciones se detuvieron casi al completo debido a la cuarentena obligatoria. El confinamiento iniciado en marzo llevó a la cancelación a más de 1.000 campañas.

La Justicia dictó la prisión domiciliaria para el doctor Rubén Mühlberger, quien llevaba detenido desde el jueves 14, acusado de ejercicio ilegal de la medicina. La fiscal Valeria Massaglia le otorgó tal beneficio al tratarse de un paciente inmunodeprimido.

La Bundesliga se convirtió en la primera de las cuatro grandes ligas de fútbol de Europa en retomar su actividad oficial desde que se desató la pandemia del coronavirus en todo el mundo. En la primera jornada del retorno al juego, el Borussia Dortmund goleó por 4-0 al Schalke en el clásico regional llamado “derbi del Ruhr”.

Domingo 17 de mayo

Ramona Medina, la mujer de 42 años que se había convertido en uno de los pilares del reclamo de agua potable de la Villa 31, murió a causa de su contagio de coronavirus. La referente de la agrupación La Poderosa, perdió la vida después de pasar varios días internada y dejó a una familia de cinco integrantes, quienes se encuentran todos contagiados.

El presidente Alberto Fernández celebró en las redes sociales el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. “Celebremos el amor en libertad y sin miedo”, escribió el mandatario, y recordó que hace 30 años la OMS quitaba a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

La compañía estadounidense Disney informó que abrirá el complejo de Restaurantes y Shoppings “Disney Springs” de la Florida, después de casi dos meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Así y todo, advirtió en un comunicado que los visitantes “asumen todos los riesgos relacionados con la exposición al Covid-19”.





San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil (12 millones de habitantes) está a punto de quedarse al borde del colapso sanitario debido al feroz incremento de contagios de coronavirus. El alcalde Bruno Covas dijo que las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas en un 90%.

El futbolista de Chelsea Callum Hudson-Odoi, de 19 años, fue detenido en Reino Unido después de que una mujer que se encontraba en el mismo domicilio llamara a emergencias médicas porque se sentía enferma. El jugador fue detenido por violar la cuarentena obligatoria en Londres.

Lunes 18 de mayo

El Gobierno resolvió congelar las tarifas de la telefonía fija, móvil, internet y TV por cable hasta el 31 de agosto. La decisión incluye también la prestación de servicios complementarios para aquellos usuarios que no pueden pagar las tarifas. Por su lado, las empresas se comprometieron a no realizar despidos.

El fiscal Javier De Luca desistió de la apelación y, por el momento, Amado Boudou no regresará a la cárcel. El ex vicepresidente goza del beneficio de prisión domiciliaria, pese a haber sido condenado en el caso Ciccone.

Brasil ya se convirtió en el país con la tasa de contagios diaria más alta del mundo. A lo largo de la última semana representó el 13% de todas las transmisiones a nivel global y superó a países como Italia, España y Reino Unido. La cifra de contagios ascendió a 254.220.





Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) confirmaron la relación entre el coronavirus y el síndrome inflamatorio en los niños con características similares a la enfermedad de Kawasaki. Hasta el momento, sólo en Nueva York se reportaron 145 casos entre los menores de edad.

Adrián Suar y Marcelo Tinelli se reunieron en la Casa Rosada con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Salud, Ginés González García, para avanzar en un nuevo protocolo para el sector audiovisual. La idea es poder apuntar a una recuperación de la actividad con las medidas de protección y de higiene necesarias.

Martes 19 de mayo

La cifra de contagios de coronavirus en la Argentina superó la cifra de 400 por primera vez. En el día de cifras más duras, el Ministerio de Salud confirmó 438 nuevos casos positivos y 11 muertes. Así, la cifra total de infectados por Covid-19 alcanzó los 8.809 y ya hay un total de 393 muertos.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, protagonizó un extraño video en el que critica con mucha dureza al intendente de Zárate, el peronista Osvaldo Caffaro. "Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos”, sentenció.



El coronavirus ya se convirtió en la principal causa de muerte de Brasil. En las últimas 24 hras, se registraron casi 1.200 decesos y la cifra total se elevó a 17.971 fallecidos víctimas del Covid-19. Así, la enfermedad superó la tasa de mortalidad de todos los trastornos cardiovasculares.

Coronavirus y sexting: adaptaron una obra de teatro sensorial basada en el sexo para que pueda ser vista por WhatsApp y redes sociales. Se trata de la pieza “Sex virtual”, dirigida por José María Muscari e interpretada por Noelia Marzol, Diego Ramos y Gloria Carrá, entre otros.

Fuente: Infobae. Autores de la nota: Milton Del Moal y Joaquín Cavanna