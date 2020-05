Rubén “Pollo” Sobrero: “La CGT está cumpliendo un rol vergonzoso”

Luego del arreglo entre los empresarios y parte de la dirigencia gremial para habilitar suspensiones y rebajas de sueldo, las repercusiones continúan. En ese marco, el secretario general de la Unión Ferroviaria de la sección Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, brindó una entrevista exclusiva con El Intransigente. Manifestó que “la CGT lo que está cumpliendo es un rol vergonzoso”.

En esa línea, explicó que “una cosa es que vos salgas a rescatar una empresa pequeña que tenga algún laburante que no pueda sostener. Y otra cosa es un marco como éste donde a todas las empresas privadas se les está dando un 50% de los salarios. Y aparte le bajás el salario un 25% más a los trabajadores, da cuenta de que la CGT, en lugar de representar a los trabajadores, representa a los empresarios”.

Respecto de si esta postura lo sorprendió, el sindicalista dijo que no. “Son dirigentes gremiales que no representan a los trabajadores. Yo vi la foto de esos dirigentes, toda su vida están mantenidos con listas únicas, con acuerdos con los empresarios. Hay muchos casos donde se han despedido compañeros, producto de acuerdos entre los empresarios y estos dirigentes gremiales. De esta gente no me sorprende nada, lamentablemente”, expresó.

Acerca de las acusaciones de que la izquierda rompió el aislamiento social con una protesta, Rubén “Pollo” Sobrero, dio su opinión. “Somos fanáticos de la cuarentena, ahora nosotros tenemos sangre en las venas”, comentó. No obstante, añadió que “no podemos permanecer indiferentes y quedarnos sentados, cruzados de brazos cuando vemos que a los jubilados les darán un aumento del 6%”.

Respecto de la situación actual, el sindicalista analizó que “todos los dais me llaman compañeros de distintos lugares y todos los días hay un conflicto nuevo por despidos, rebajas salariales. Y si vos ves el mapa de conflictividad social, las patronales están utilizando la excusa de la pandemia para aplicar rebajas salariales agarrándose del acuerdo con la CGT y despidiendo gente”.

