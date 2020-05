Wanda Nara le ganó un juicio por alimentos a Maxi López: tendrá que pagarle 3000 euros al mes

La Justicia le dio la razón a Wanda Nara en el juicio que le hizo a su ex esposo Maxi López, que ahora deberá pasarle 3000 euros mensuales.

Wanda Nara le ganó un juicio a su ex esposo Maxi López, que ahora deberá pagarle 3000 euros mensuales en concepto de alimentos para los tres hijos que tienen en común.

En su fallo, la Sala II de Cámara Civil y Comercial de San Isidro calificó al futbolista como un “deudor alimentario constante”, y confirmó así el fallo de la jueza de primera instancia del Tribunal de Familia, que le había dado la razón a la modelo y empresaria. Según trascendió, el atraso en la cuota alimentaria de Valentino, Benedicto y Constantino, llegaría a un año

La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, festejó el fallo judicial en diálogo con el portal Ciudad y contó que, debido a los malos precedentes de Maxi López con los pagos, la justicia permite hacer “embargos por alimentos futuros”: “Su aporte es mínimo y no tiene nada que ver con la cuota alimentaria pactada cuando eran chiquitos e iban al jardín de infantes. La necesidad de los chicos chiquitos no es la misma que cuando van creciendo”.

Hace algunas semanas Maxi López había criticado públicamente a través de una historia de Instagram a Wanda Nara, luego de que ella y Mauro Icardi viajaran de París a Como (norte de Italia) en medio de la pandemia para pasar la cuarentena en su casa.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia”, lanzó. “Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos”.