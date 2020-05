Senado: el oficialismo quiere auditar la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri

El Senado -presidido por Cristina Kirchner​- está decidido a avanzar con una investigación de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Para eso, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, convocó a la bicameral de deuda para el martes que viene. “Queremos saber quiénes son los responsables de esta maniobra de empobrecimiento del pueblo argentino”, aseguró.

Según informó el formoseño, la convocatoria es para analizar el duro informe que emitió la semana pasada el Banco Central, en el que aseguraba que "el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de 86.000 millones de dólares".

“Algunos dicen que no miremos al pasado y que debemos ver al futuro. Pero eso no puede ser. Acá hay responsabilidades. Acá, hubo un gobierno que prácticamente entregó al país, hizo un desastre con la economía. Queremos saber qué pasó con el Banco Central y qué pasó con esa deuda que es impagable, quiénes son los beneficiarios del crédito a 100 años", señaló Mayans, y agregó que "la comisión tiene la función de profundizar ese tema".

En esa línea, aseguró que acordó con el presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el chubutense Mario Pais, pedir “una auditoría financiera del Banco Central, a través de la Auditoría General de la Nación”.

Mayans hizo hincapié en que "durante administración anterior, republicana, democrática y representativa” la decisiones de endeudamiento no pasaron por el Congreso. “Fue una violación flagrante de la Constitución, que dejó a los argentinos en la pobreza y la miseria”.

La postura va en línea con el pedido que Cristina Kirchner había hecho en febrero, durante la presentación de su libro "Sinceramente", en Cuba, cuando solicitó auditar la deuda. "El no haber investigado es lo que permitió volver a hacer lo mismo con los mismos personajes. Sturzenegger estuvo en el megacanje, vino por segunda vez como presidente del Banco Central y volvió a hacer lo mismo. Hoy está dando clases en una universidad americana, mientras los argentinos nos debatimos en una situación económica y social terrible”, aseguró la vicepresidenta en ese entonces.

La bicameral de deuda está integrada, entre otros, por los senadores oficialistas Oscar Parrilli, Adolfo Rodríguez Saá, María de los Ángeles Sacnun, Maurice Closs y los opositores Pamela Verasay, Martín Lousteau y Ernesto Martínez. Entre los diputados participan por el Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Heller, Rodolfo Tailhade, Fernanda Vallejos e Itaí Hagman, y por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, Federico Angelini y Hernán Berisso.

También se reúne la comisión de Justicia

Por otra parte, el oficialismo adelantó que el miércoles también se reunirá la comisión de Justicia, presidida por el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.

"Queremos saber qué es lo que pasó con el tema de la UFI-AMIA. Ahora se conoció que la vicepresidenta anterior llamó a presionar al que era el fiscal", señaló Mayans en un audio publicado en el medio "El Cohete a la Luna".

"El tema AMIA es una cosa rara en términos judiciales. En relación a la causa es de público conocimiento y notorio que no he estado de acuerdo nunca con el memorándum, porque no era conveniente. Pero sin embargo, creo que es obvio que ahí no hay delito alguno. En todo caso fue una mala decisión política. Haber armado un juicio, acusado a la ex presidenta, al ex canciller de haber cometido delito en relación a ese memorándum que nunca entró en vigencia es una barbaridad jurídica", señaló el senador y ex canciller, Jorge Taiana.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Jazmín Bullorini