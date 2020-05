Estudiantes de Santa Fe varados. ¿Y Perotti que hace?

"No vinimos por vacaciones, ni a probar suerte, vinimos a profesionalizarnos para servir a nuestro país", expresan. Solicitan saber la fecha de repatriación, y dinero para subsistir

Seis estudiantes de Universidad Nacional del Litoral (UNL) se encuentran en España por intercambios estudiantiles para distintos niveles de formación académica y no saben cuándo podrán volver a Argentina. Camila Bertoli (Medicina), Eugenia Oggero (Ingeniería agronómica), Irina Paucar Coradini (Ingeniería ambiental), Victoria Marina Ríos (Ingeniería ambiental), Jesica Beatriz Soffietti (Doctorado en Química) y Gino Storani (Veterinaria) elaboraron un comunicado junto a otras 14 personas que están en la misma situación pero que son de diferentes universidades del país.

Relatan que no reciben respuestas del Ministerio de Exterior, las Cancillerías ni los Consulados. Muchos de sus vuelos han sido cancelados por el contexto de pandemia, pero no logran ingresar a los vuelos de repatriación, ni consiguen información sobre cuándo volverían a casa. Según explicó Soffietti, el intercambio implica que cada estudiante se pague su alquiler, luego dependiendo de cada beca pueden recibir o no ayuda económica para lo que duren los estudios, la cobertura de seguro médico y los costos de trámites y matrículas. Y la UNL solo gestiona los convenios para que puedan acceder a esas experiencias académicas.

Se terminan los ahorros

En el comunicado explican: "Mayoritariamente nos encontramos en la Comunidad de Madrid, pero también en Zaragoza, Salamanca, Cádiz, Mérida y San Sebastián. Vinimos en distintas fechas, algunos en noviembre del 2019, otros a comienzo del presente año 2020. Algunos contamos con pasajes cancelados, y otros con pasajes que se cancelarán a la brevedad, por el cierre de fronteras y las restricciones de público conocimiento del DNU 274/20, 313/20 y complementarios. Todos hemos llenado el formulario de repatriación correspondiente, solicitado por Cancillería argentina".

Y describen: "En cuanto al alojamiento, nos encontramos con contrato hasta el 31 de mayo o primeros días de junio, sin saber luego dónde alojarnos. Otros ya han tenido que mudarse producto de que se les venció el contrato de alquiler. Conforme pasan los días la situación económica de cada persona se hace más difícil. Algunos contábamos con ahorros previos que se terminan y otros vinimos en búsqueda de trabajos para poder hacerle frente a nuestra instancia académica. Trabajos que algunos ni siquiera llegamos a conseguir, ya que, con motivo de la pandemia, cerraron todas las oficinas migratorias y de trámites sociales para ingresar al sistema laboral".

"Otros que hemos sido despedidos de esos trabajos a comienzos de la pandemia y nuestros ahorros, lógicamente, se agotan con el correr del tiempo. Por lo que la situación se torna cada vez más complicada y desesperante conforme van pasando los días, sin saber cuándo podríamos volver a casa, quedando en situación de vulnerabilidad. No contamos con ingresos propios en ningún caso para poderle hacer frente a esta difícil situación", agregan.

Asimismo detallan las dificultades económicas para abonar un nuevo pasaje que les permita volver. "Es operado en general solo Aerolíneas Argentinas, ronda los 600 euros (valor bastante más elevado que un vuelo comercial convencional para ese tramo de vuelta, más considerando que no se aclara si eso incluye los impuestos del 30 por ciento aplicados a transacciones internacionales o si hay que sumarlo). Cuestión también a mencionar, ya que, a pesar de algunas peticiones en ningún momento se tomó la medida de dejar de cobrar ese impuesto a las personas varadas, que en este contexto internacional solo vuelve más gravosa nuestra situación. Y también, está el coste del alojamiento que imponen algunas provincias para realizar la cuarentena que vale alrededor de 30.000 pesos argentinos, según corresponda".

En este último punto Soffietti señaló que a los estudiantes de la UNL, la institución ofreció una ayuda económica de 250 dólares a quienes tengan gastos en el pasaje de repatriación y que se los darían recién "presentando el bording pass una vez que estemos en Argentina".

Zona de riesgo

Por otra parte, los estudiantes advierten que a mucho se les vencieron los periodos de estadía planificados y quedaron sin seguro médico, o que "incluso algunos seguros vigentes están diciendo que no responderían ante esta circunstancia de pandemia".

Eso hace que la situación "se agrave", e indican además que España es uno de los principales países afectados por el coronavirus. "Y más aún quienes estamos en Madrid, que ha sido el epicentro de fallecidos de este país. Nos encontramos en zona de riesgo y no tenemos los medios para ser atendidos, una razón más para que sea considerada nuestra situación. Es una responsabilidad colectiva velar por la salud de todos los argentinos, y en este caso, no se está procurando nuestra salud y seguridad. Se nos está exponiendo a una situación de desprotección, incluso, cuando hay universidades públicas y el Ministerio de Educación de Nación involucrados en nuestros procesos de intercambios académicos. Los cuales deberían asegurar nuestro bienestar y quienes lamentablemente nos manifiestan que no tienen las herramientas y/o competencias para darnos una solución, ya que es el Ministerio de Exterior y las Cancillerías y Consulados quienes deberían actuar en estos casos", denuncian.

"Es importante aclarar que si bien está en vigencia la Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, comercio internacional y culto 62/2020, que crea el programa de asistencia para argentinos en el exterior y en su artículo 2 dice “Programa de asistencia de argentinos en el exterior en el marco de la pandemia de coronavirus”, tiene por objeto prestar asistencia a los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional en virtud de lo previsto por el artículo 1º del DNU 313/20 del 26 de marzo de 2020, a través de las representaciones argentinas en el exterior y hasta tanto puedan retornar a la República Argentina”. En nuestro caso dicha normativa creemos que es insuficiente", aportan.

Y agregan: "Somos ciudadanos argentinos que estábamos en instancias académicas en el extranjero, por distintos convenios de universidades, que con mucho esfuerzo personal y de nuestras familias, logramos conseguir, a fin de perfeccionar o complementar nuestra formación profesional, objetivo en gran parte frustrado. Luego de más de 50 días de la vigencia las medidas que tomó nuestro país, aún no tenemos respuestas concretas del Consulado, ni de Cancillería. Esto nos hace sentir abandono de su parte. Muchos estamos en una situación crítica y de vulnerabilidad, pero así todo, nuestros casos no son tenidos en cuenta, y solo nos responden con evasivas".

"Luego de mucho insistir, algunos solo logramos que nos dieran un voucher para usar en un supermercado por única vez con un monto de 50 euros, lo cual es claramente insuficiente para la manutención en el país, cuyo salario mínimo legal establecido es de 950 euros mensual. De este modo queda demostrado que esa ayuda del gobierno, representa solo un 5,2 por ciento de lo que se necesita para poder mantenernos", explican.

Y denuncian: "Por el hecho de ser jóvenes y estar solos, no somos personas consideradas de riesgo. A pesar y, por ende, estamos últimos en los listados de «repatriación» al menos en la teoría. Porque en la práctica por razones que desconocemos, han vuelto en los vuelos de repatriación personas que no son de riesgo incluso personas de público conocimiento por la prensa argentina. Por lo que, además de la incertidumbre y de la desesperación de la situación, se suma la impotencia de no entender los criterios de selección de los vuelos. Y también el hecho de que, aerolíneas como Iberia han realizado vuelos a la Argentina para buscar españoles y han salido vacíos desde Madrid".

"Somos conscientes que el cierre de fronteras dispuesta por el gobierno nacional es en principio constitucional, ya que tiene por fin la defensa de la salud pública en este contexto de pandemia. Pero dicha medida exige que se brinde información clara y directa de cuánto tiempo los varados van a estar sin poder regresar, además de hacer públicas las listas de selección y los criterios utilizados para confeccionarla. Somos universitarios que queremos que se resuelva nuestra situación para poder volver a la Argentina. No vinimos por vacaciones, ni a probar suerte, vinimos a profesionalizarnos para servir a nuestro país. Nuestra realidad realmente es desesperante, necesitamos volver a nuestras casas con nuestros seres queridos. Nos han dicho desde pequeños que los jóvenes somos el futuro de la Nación, pero en este momento sentimos que somos prescindibles para el futuro de nuestro país", concluyeron.

Fuente: Uno Santa Fe