El vicegobernador de Tucumán admitió que compartió un almuerzo con funcionarios, pero aseguró que no se violó la cuarentena

Tras las denuncias de la oposición, sostuvo que no se rompió ninguna norma o ley vigente con esa reunión, ya que los miembros de los Gobiernos provinciales están exceptuados del aislamiento obligatorio

El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, admitió este jueves haber participado días atrás de un almuerzo junto con otros funcionarios locales, pero aseguró que lo hizo sin violar "ninguna ley o disposición” vigente, como denunciaron sectores de la oposición.

De esta manera, reconoció que estuvo en la comida que se realizó el sábado pasado en la casa del intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, pero sostuvo que el encuentro no significó que se rompiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Al respecto, Jaldo precisó que la reunión se llevó adelante luego de una jornada de trabajo en la zona este de la provincia y que a la misma también asistieron el gobernador Juan Manzur, otros cuatro jefes municipales y algunos funcionarios provinciales.

El vicegobernador consideró que no “tienen ningún sustento” las denuncias y críticas hechas por algunos miembros de la oposición sobre este almuerzo, ya que, a su entender, la cuarentena decretada hace dos meses por el presidente Alberto Fernández para evitar nuevos contagios de coronavirus en el país exceptúa a los funcionarios.

“No violamos ninguna ley, ninguna disposición. Salimos con el gobernador a recorrer distintas obras y trabajos realizados para prevenir los efectos de contagios de coronavirus que se pudieran presentar", señaló Jaldo, en declaraciones a la prensa local.

En esta línea, explicó que “al terminar la recorrida, el intendente Monteros" los “invitó a comer a su casa” y ellos aceptaron porque, si bien tienen “la responsabilidad de tomar todas las previsiones para garantizar la salud de todos los tucumanos”, también "en algún momento del día hay que comer”.

“Cuando hablan de que hemos violado la cuarentena, les digo que en el Decreto Nacional (que dispuso el aislamiento obligatorio) todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales están exentos del aislamiento obligatorio porque somos quienes debemos salir a gestionar”, insistió.

El encuentro, que según Jaldo fue “una reunión de trabajo”, fue criticado por diferentes sectores de la oposición local que señalaron que los integrantes del Poder Ejecutivo deben dar el ejemplo mientras siga vigente la cuarentena obligatoria.

“¿Qué cuarentena hemos violado si no tenemos prohibición de salir? Si no, el presidente (Alberto Fernández) no podría venir hoy a la provincia”, remarcó Jaldo, haciendo referencia a las actividades oficiales que el jefe de Estado encabezó este jueves en diferentes localidades tucumanas.

Acompañado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el Secretario General de la Presidencia , Julio Vitobello; y el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el mandatario nacional fue recibido en el aeropuerto por el gobernador Manzur.

Todos ellos recorrieron la planta de camiones de Scania ubicada en la localidad de Colombres, luego visitaron el Hospital Modular Banda del Río Salí, construido para atender a pacientes con coronavirus, y por último se trasladaron hasta la planta de tratamiento de residuos cloacales en Las Talitas.

Por último, el Presidente y el mandatario provincial mantuvieron un encuentro en la Casa de Gobierno de Tucumán, donde firmaron un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que se comprometió “a gestionar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el financiamiento para la obra” de la mencionada planta depuradora.

“Una vez más vemos el compromiso que tiene el Gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández con el desarrollo y progreso de Tucumán. Hoy concretamos la llegada de inversiones y obras que marcarán un antes y un después en la vida de los tucumanos”, escribió Jaldo en su cuenta de Twitter tras las actividades.

Con información de www.infobae.com