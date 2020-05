"Solo le interesa la impunidad" ¡Luis Brandoni cargó contra Cristina Fernández de Kirchner!

Luis Brandoni nunca ocultó su militancia para la Unión Cívica Radical, ni durante el Proceso de Reorganización Nacional cuando participaba de marchas para el retorno de la democracia ni luego del gobierno de la Alianza cuando el país quedó sumergido en una profunda crisis. Es por eso que el reconocido actor tiene un extenso recorrido político que lo avala para expresarse púbicamente sobre la situación del país.

El actor que protagonizó ‘La Odisea de los Giles’, film que se quedó con el Goya a la mejor película Iberoamericana, opinó sobre el prolongado silencio de Cristina Fernández de Kirchner. “Sólo le interesa la impunidad. Le encanta hablar, se expresa, pero todavía no la escuché una palabra sobre la tragedia que estamos viviendo del coronavirus. No dijo una palabra”, señaló recordando las diferentes causas judiciales que aún tiene abiertas la vicepresidente.

Más allá de la fuerte crítica a Cristina Fernández de Kirchner, Luis Brandoni también apuntó contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “No me gusta, no confío mucho. Le escuché decir las peores cosas que ningún argentino dijo de la señora de Kirchner. Entonces no entiendo bien cómo se arregló eso en una hora y media. El acuerdo obviamente es la impunidad de la familia Kirchner y de sus cómplices”, sentenció.

Luis Brandoni también hizo hincapié en los decretos de Alberto Fernández, aunque no auguró un buen futuro para esta práctica del Gobierno. “’Que quieren llevarse puesta a las instituciones es obvio, es típico del Peronismo. La gente va a salir nuevamente a la calle, la gente que siguió al Gobierno anterior, le ganó la calle al Peronismo. No volvieron mejores, volvieron más complicados entre ellos”, aseguró en diálogo con Luis Novaresio en ‘Animales Sueltos’.

Por último, el histórico actor habló del rol de la oposición y de las críticas que recibió Horacio Rodríguez Larreta por parte de los funcionarios de Axel Kiciloff. “Tendrían que ponderar la actitud de la oposición que está tomando las cosas con seriedad y acompañando al Gobierno en esta tarea que es necesaria de todos. Pero no lo pueden ver y además no le perdonan el 55% a Larreta, todavía no lo terminaron de digerir“, cerró Luis Brandoni.

Con información de www.elintransigente.com