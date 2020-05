La oposición, en alerta por la posible suspensión de las PASO: dicen que el Gobierno quiere dividirlos

Que el Gobierno esté considerando -puertas adentro- la posibilidad de armar un proyecto para suspender las elecciones primarias de agosto de 2021 enciende las alertas de la oposición. Aunque con diferencias de tonos y criterios, los socios de Juntos por el Cambio coinciden en que si el oficialismo lo está analizando a esta altura es más una "estrategia política" para "cambiar las reglas de juego" que a una necesidad concreta. Sin embargo, no descartan una reforma solo para los casos en que ningún frente tenga internas.

"Si el problema es sanitario se podrían buscar alternativas. Desde evitar que vayan a votar los mayores de cierta edad hasta duplicar la cantidad de mesas para que no haya amontonamiento, o hacerlo en dos días en vez de en uno. Si es por el costo, es más peligroso todavía: no podés monetizar la democracia. Es la discusión errada. Hay muchos otros costos que se deberían revisar y recortar", apuntó a Clarín el diputado Juan López, de la Coalición Cívica.

Siguiendo esa línea, el legislador consideró que la idea es "absolutamente política". "Las PASO son una herramienta para dirimir candidatos, sobre todo para la oposición, y facilitar acuerdos. Sacarlas es querer dividir a la oposición y quitarle opciones a la gente", agregó.

En ese punto coincide también la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "Hace meses pensamos en que ellos iban a querer cambiar las reglas de juego. Porque es más fácil ordenar los candidatos para ellos que para la oposición", señala, aunque reconoce que en las últimas elecciones presidenciales hubo una "desligitimación" de las PASO porque no hubo competencia dentro de ningún frente.

En ese entonces, de hecho, la discusión había surgido en el seno del gobierno de Cambiemos. Por eso, Bullrich señala: "Lo más importante no es discutir si la PASO es buena o mala, sino que haya fair play y que cualquier cambio surja del acuerdo. Si el oficialismo quiere imponer un proyecto, no se puede aceptar", y agrega: "También es preocupante que el oficialismo consiga mayorías con legisladores que canjean sus votos, como vimos el otro día cuando se intentó debatir el DNU de los súperpoderes y José Luis Ramón, que se había manifestado en contra, lo bloqueó".

A ella, dice, le gustaría la posibilidad de "primarias dentro del espacio no solo con afiliados". "Con un registro hecho con tiempo de anticipación", detalla.

Por su parte, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, considera que no se puede "sacar la participación por conveniencia". "Tiene lógica que no se hagan las PASO si no hay competencia, pero no privemos a los argentinos de la democracia", opinó consultado por Clarín.

Esa postura es la que repiten varios de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical. "Hay que estar atento porque en el marco de la pandemia, cualquier cosa pasa desapercibida. Yo no veo justificativos hoy para suspender las PASO. Si llegado el momento no hay competencias en ningún espacio, sería diferente. Pero ahora, negar la competencia sería cercenar derechos", comentó el presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo a Clarín.

Según él, de suspenderse las PASO, "el oficialismo elegiría sus candidatos a dedo y la oposición en base a acuerdos de unos pocos, y se dejaría afuera a la ciudadanía".

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, tiene una mirada similar: "Hay que esperar, no vimos ningún proyecto. Pero si se hiciera hoy, a tanto tiempo, obedecería a una estrategia política. Distinta sería una reforma para cuando hay listas únicas, como pasó en las últimas elecciones presidenciales".

Como contó Clarín, el Gobierno estudia en secreto la posibilidad de suspender las PASO en 2021 -no derogarlas- y funcionarios del Ministerio del Interior empezaron una ronda de consultas y a elaborar un proyecto. A su vez, hablan de fijar algún mecanismo para que los partidos políticos definan sus candidaturas, sea a través de una elección interna o de un congreso partidario.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Jazmín Bullorini