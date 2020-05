Carlos Melconian sugiere crear una “coronamoneda” para evitar que el peso pierda tanto valor

Siempre polémico, el economista Carlos Melconian sugirió este sábado crear una "coronamoneda" para alivar el proceso de inflación y pérdida de valor del peso que se espera en los próximos meses.

La idea de la coronamoneda sería "financiar el gasto público con un papel al cual se le dé un valor sustituto del peso", explicó al programa Economía 21, por FM Milenium. El expresidente del Banco Nación en la gestión macrista lo puso de esta manera: "Cuando te tengo que pagar 100, te digo 'tomá 80 pesos y 20 en coronamonedas'. La coronamoneda es un amortiguador inflacionario".

Melconian estimó que la inflación se va a acelerar por la alta emisión actual. Y plantea que hay que hacer algo porque "si no, el billete de 5.000 ya va a nacer devaluado, porque va a venir la inflación a cuenta a comérselo".

La diferencia con los patacones de los 2000 es que en aquel momento se emitieron porque "no tenías metálico. Esto es diferente: tengo que emitir 3 billones, que van a causar inflación, la inflación me va a comer al peso y un tercio de lo que tengo que emitir lo hago en coronamoneda. A la coronamoneda hay que darle un valor que con el tiempo se licúa, se extingue. Y si hay algún problema inflacionario la coronamoneda es un amortiguador de X puntos de inflación en el futuro. No es bono, ni paga intereses; se licúa contra el peso", agregó. “Si la inflación va a licuar, que se licúe una gran porción de coronamonedas antes de licuar el peso", completó.

¿Hay chances de una hiperinflacion? "A secas hoy no. Sí hay una enorme probabilidad, dependiendo de la política económica a futuro", sostuvo.

Respecto de la deuda y el impago en el que la Argentina entró a partir del viernes 22, Melconian criticó la propuesta original de Martín Guzmán, a la que describió como un "paper". "La lucecita que hay por delante es que el Gobierno no pagó pero va a arreglar. Supongo que si existe la responsabilidad de mirar para adelante y uno quiere ser presidente, el otro ministro, y van a los votos, y es el sueño de su vida, y toda esa sanata generalizada es correcta, arreglarán. No hay ningún camino que te deje bien no arreglando".

"Este ministro (por Guzmán) fue con una cosa ilógica, fue rechazado y fracasó y ahora se hará cargo la política. Del otro lado dirán 'este es lo que queremos y este es el paper que presentó el ministro con Stiglitz' (que hace tiempo está en otro canal)".

Con información de www.clarin.com