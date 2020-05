¿Por qué Castellano todavía nos tiene presos?

"Rafaela goza de un estatus epidemiológico envidiable", dijo Vitaloni, pero Castellano aún nos tiene presos, nos dice a que hora podemos caminar, a que hora no y los comercios siguen con un horario irracional. Falta que nos indique a que hora podemos ir al baño y cartón lleno

Cuando uno escucha a Vitaloni se pone contento, piensa que esta película de terror ya llegó a su fin y que pronto volveremos a recuperar la libertad. Sin embargo en Rafaela aún seguimos litearlmente "presos", controlados hasta casi para ir al baño.

Quizá Castellano encontró la manera que mejor le gusta gobernar, seguramente va a argumentar que los que no coincidimos con él somos unos detractores,inexpertos, que no enendemos nada y toda la artillería de descalificaciones que está acostumbrado a descargar cuando no se le da con el gusto de coincidir.

Hace más de dos meses que estamos confinados y poco y nada se hizo, solo cuarentena, solo confinamiento.

Era de esperar que a lo largo de todo este tiempo alguna idea se le cayera al Intendente, pero la cuarentena por ahora es lo único.

Rafaela no tiene contagios y está absolutamente todo controlado, eso es merito exclusivo de la gente que entendió desde el primer momento como había que cuidarse, que nadie quiera ser el padre de la criatura, pero ya llegó la hora de que venga la normalidad, que los comercios trabajen con recaudos pero en horarios normales, que se desmilitarice la ciudad y reine la libertad.

Las consecuencias de este confinamiento obligatorio se van a ver seguramente con el tiempo, ahí van a tener que rendir cuentas los que se "enamoraron" de esta cuarentena y poco y nada hacen para que en los lugares como Rafaela, con los recaudos del caso, comezemos a vivir con normalidad

LA PALABRA DE ROBERTO VITALONI

La conciencia social sin lugar a dudas es el factor determinante que permitió que Rafaela disfrute de una mayor flexibilización respecto al confinamiento, incluso con salidas recreativas desde este fin de semana. Sin embargo hay cosas que seguirán siendo prioridad para que no comiencen a nuevamente haber contagios y el virus empiece a circular de manera comunitaria en la ciudad.

El uso obligatorio de barbijos, el distanciamiento social, el aislarse en caso de regresar de alguna de las provincias en donde la transmisión es comunitaria, la higiene permanente de manos, la desinfección de los elementos que ingresan al hogar son hoy la mejor vacuna que hasta aquí ha demostrado dar resultados positivos.

El coordinador de Epidemiología de la Región de Salud, Dr. Roberto Vitaloni, señaló respecto al Plan Detectar, que “es un Plan de Nación que baja la provincia y que decidimos con nuestro equipo de salud, en virtud del estado epidemiológico local, trabajarlo de manera diferente. La intención es favorecer la realización de hisopados, no test rápidos, en personas que pudieran tener síntomas y que tienen dificultad en el acceso a un centro de salud, al hospital o que tienen algún tipo de dudas”, explicó.

El profesional continuó diciendo que es importante aclarar que “no hay testeos masivos, sino que es a partir de las diferentes consultas que le llegan al médico que está revisando a una persona, por su patología que puede ser respiratoria, febril o ambas y cree necesario realizar un hisopado, que se lo va a hacer; no es masivo, no es publicitario ni buscamos un impacto. Lo que estamos haciendo está basado en el éxito epidemiológico que logrado hasta el momento, sabiendo que estamos expuestos a la aparición de nuevos casos, tratar de llegar a aquellos lugares que son más vulnerables, siempre respetando la identidad, la idiosincrasia del sector y respetando las personas. No somos sujetos que vamos a partir de un proceso de experimentación, sino que somos personas que tenemos derecho a la salud y como tal se la estaremos acercando”.

El coordinador de la región de salud afirmó que “Rafaela goza hoy de un estatus epidemiológico envidiable, que es responsabilidad total de la gente el mantenimiento del mismo sin tener pacientes positivos hace más de 30 días. Si nos defendemos, nos cuidamos; si no viajamos a Buenos Aires o a Rosario, que son las ciudades que tienen mayor concentración de virus, estaríamos permitiendo, aún ante la aparición de algún caso, la posibilidad de manejarnos con tranquilidad y brindándole esa tranquilidad no solo al equipo de salud, sino a la población en su conjunto”, indicó.

Vitaloni reforzó estas recomendaciones ya que advierte que “la gente está cansada y eso juega en contra, porque siguen creyendo que a mi no me va a pasar. Es importante proteger, cuidar, y humanizar la pandemia”, finalizó.

Con información de La Opinión