Las terribles consecuencias colaterales de la cuarentena

Una forma de evitar un problema es no enfrentarlo. Si ese es el camino, en realidad en el corto plazo habrá dos problemas: el original y las consecuencias de no haberlo enfrentado desde el origen. En Argentina hay una larga historia en ese sentido y se va a agudizar. Si durante casi 40 años se profundizó la pobreza estructural; si no se aprovecharon los años de crecimiento para generar desarrollo y los partidos políticos populares siguieron captando a los grupos vulnerables como cotos electorales cautivos, lo que ocurrirá el día después de la pandemia responderá al mismo modelo dramático.

Lo bueno es que el Gobierno nacional y también el provincial tienen en la mano las herramientas para hacer un pronóstico bien preciso. Los mapas donde se ha determinado que la pandemia puede impactar mucho más por el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias, son los mismos donde se producirá el drama social por el desempleo, la desocupación y la falta de estrategias de supervivencia. Son los “barrios populares” a los que se le encuentran eufemismos no estigmatizantes, pero no soluciones.

Sujetos u objetos

El propio Alberto Fernández abordó el tema en su discurso. Pero nunca tomando a las personas más vulnerables económicamente como sujeto de derechos, sino como “objetos de protección” eterna del Estado. “Hagan caso que nosotros los cuidamos”. Esos grupos perdieron el derecho al trabajo y no son parte de los organismos de consulta para la toma de decisiones. Reciben ayuda, pero no pueden ejercer como actores políticos y sociales. Son esos sectores donde está el 50% de argentinos que trabaja en la informalidad (muchos de los cuales hoy están sin empleo), también allí viven las familias que menos acceso a los servicios tienen y que más dificultades tendrán para salir adelante por la falta de herramientas. En la historia reciente hay ejemplos. En 2001 el Estado no tenía redes para sostener el desastre que ocurrió. Fueron creados planes de asistencia, como el Jefes y Jefas de Hogar, y otros que nunca lograron ser reconvertidos en planes de desarrollo.

Antes de la pandemia sabíamos que un tercio de la población argentina estaba absolutamente al margen del sistema productivo. El Estado asistía a cuatro de cada 10 personas, pero no eran parte de la generación de riqueza. Una alternativa, presentada por la UCA, era generar un servicio de asistencia social que hoy tiene demanda insatisfecha. La idea, trasladada por Agustín Salvia al presidente Alberto Fernández, era generar un valor agregado de impacto social. Durante la pandemia ese tipo de trabajo hubiera sido fundamental: hay millones de personas solas que requieren asistencia y que el servicio social que proponía la UCA podría cubrir.

No habrá datos precisos sobre el impacto social del aislamiento hasta que el problema sea agudo. Solo en Mendoza, por tomar como ejemplo una provincia que realizó una medición seria, la pobreza medida por ingresos ya alcanzaba a 4 de cada 10 mendocinos antes del aislamiento obligatorio.

En el caso de los niños, se cree que hoy 6 de cada 10 viven en hogares donde los recursos económicos no alcanzan para comprar lo mínimo. El sistema de salud está en una situación extraña: Se invierte mucho más y la respuesta es más deficiente que de costumbre porque las personas no demandan por temor, y la atención ante dolencias que no sean por coronavirus es escasa.

No hay estadísticas de mortalidad del 2020 y ese tipo de datos se analiza anualmente. Pero solo por dar un detalle: en todos los distritos donde se midió (como Córdoba) aumentó la mortalidad por otras causas. La inercia del descuido de la salud física y mental puede sentirse a largo plazo.

En la estrategia para enfrentar la pandemia hay paradojas. Los dirigentes políticos están asesorados por médicos, pero con una preponderancia enorme de especialistas en virus y no tanto en salud mental, estrategias sociales y otros enfoques necesarios. Curiosamente, por ejemplo, los infectólogos han tomado protagonismo y ellos mismos dejaron de lado a sus pacientes (como las personas que viven con VIH, que por estos días organizan protestas por la falta de respuesta). Las consecuencias se conocerán también a mediano y largo plazo. Los niños y adolescentes (que son el grupo de menor riesgo) ya manifiestan problemas en ese sentido. Según una encuesta de UNICEF, casi 4 de cada 10 adolescentes manifiesta estar angustiado. Y en cuanto a la salud física, casi el 100% no realiza ninguna actividad.

El sistema que mejor respondió al aislamiento fue el educativo. Aún así, el aislamiento profundiza fuertemente las desigualdades que ya existían. El 20% de los niños, niñas y adolescentes de Argentina no están conectados al sistema educativo ni recibe las tareas escolares para realizar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ese dato es parte de una encuesta realizada por UNICEF. El estudio fue presentado ante el Consejo Federal de Educación.

En el mismo sentido, se descubrió que el 18% de los adolescentes no cuenta con Internet, el 37% no tiene una computadora disponible para hacer trabajos escolares y hay disparidades en el contacto de los hogares con las escuelas. Si la escuela iguala, alejarse de ella genera una ruptura. Así y todo, los docentes, alumnos y padres hacen lo imposible para no caer en el desánimo. En Mendoza, de hecho, hay un nivel superior de vínculo entre los docentes y alumnos y el 80% recibe tarea todos los días. Una señal de que la voluntad supera a la respuesta institucional es que el medio más usado para el vínculo educativo es WhatsApp y no las plataformas creadas especialmente.

Como en casi todo, la capacidad de adaptación supera a la respuesta institucional.

