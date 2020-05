Coronavirus en la Argentina: confirmaron tres nuevas muertes y el total de fallecidos asciende a 448

El Ministerio de Salud de la Nación compartió su reporte 141 en relación a la pandemia del coronavirus. Informó tres nuevas muertes por coronavirus y mantuvo el número de infectados que habían notificado ayer: un total de 448 fallecimientos y una suma de 11.353 contagios en el país. En las últimas 24 horas, se registraron 704 casos confirmados, con un componente del 98% de los contagios anclados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. A su vez, agregaron que 19 provincias no registraron casos.

En relación a las víctimas fatales por Covid-19, son tres en las últimas doce horas, haciendo un total de nueve fallecimientos en el último día. Los tres decesos fueron hombres: uno de 92 años, residente en la provincia de Buenos Aires; uno de 54 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y un restante de 66 años, residente en la provincia de Chaco. El promedio de edad de los 448 muertos por coronavirus es de 75 y el 59% de las víctimas son hombres. A su vez, la tasa de letalidad es del 3,9% y la tasa de mortalidad es de 9,8 casos por cada millón de habitantes.

La cartera de salud anunció, también, que la tasa de incidencia de los contagios es de 25,1 casos por cada 100 mil habitantes y que la edad media de los afectados es de 38 años, con un porcentaje levemente prevaleciente para los hombres en un 51,4% de los contagios. En virtud al origen de las infecciones, el 8,4% obedece a un viaje al exterior, el 43,6% responde a un contacto estrecho con un caso importado y el 31,2% representa a un contagio en espacio comunitario. Los conglomerados urbanos que tienen contagios comunitarios son la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontán y Puerto Vilelas de Chaco, la ciudad capital de Córdoba, Bariloche, Choele Choel y Cipolletti de Río Negro.

En terapia intensiva se encuentran 181 personas y hasta la fecha 3.732 han sido dadas de alta. Se descartaron 96.632 casos gracias al análisis clínico, epidemiológico y laboratorial. En relación a los test de RCP, en el país ya se realizaron 129.418, de los cuales 3.525 se hicieron en las últimas 24 horas. El porcentaje de positividad en la población argentina es de 10,57% y ya se han desarrollado 2.852 diagnósticos por cada millón de habitantes.

“Formosa y Catamarca se mantienen sin coronavirus. La Pampa solo tiene casos importados. Y hace más de catorce días que Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego no registran contagios”, agregó el Subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Secretaría de Acceso a la Salud. Alejandro Costa. “Cuando pensamos y decimos todos los días esta situación geográfica distinta, notamos que la gran mayoría de los casos se concentran en la región AMBA. El 87,5% del total acumulado se localiza en la región metropolitana de Buenos Aires. Esta diferencia geográfica que justifica esta nueva etapa nos muestra que el 84% de los departamentos en Argentina no tienen casos desde hace más de catorce días: o no tuvieron nunca casos confirmados o solo tienen casos sospechosos”, explicó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

“En ese 16 por ciento, donde la circulación del virus es comunitaria, tenemos que intensificar las medidas, seguir trabajando para controlar la circulación y minimizar la transmisión, para fortalecer los protocolos y las medidas individuales y para monitorear muy de cerca el número de casos. En ese contexto -desarrolló la doctora Vizzotti-, en todo el país pero específicamente en los lugares de mayor circulación, hay distintas poblaciones que requieren un abordaje especial: las instituciones cerradas, las residencias de personas mayores, de salud mental y de consumo problemático, los barrios populares, las personas que viven en contexto de encierro y en situación de calle, y las comunidades originarias, que deben ser abordadas de manera específicas para poder minimizar el impacto por la dificultad que tienen de realizar el distanciamiento físico y las medidas de prevención. Ese es el plan para esta nueva etapa”.

