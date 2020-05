Patricia Bullrich dijo que "la economía está hundida" y desde el Gobierno "responden con propaganda impúdica"

"Quizás este 25 de mayo particular le sirva al gobierno para darse cuenta de que los argentinos están desesperados", señaló.

La actual titular del PRO, Patricia Bullrich, salió al cruce del Gobierno nacional y las medidas que están tomando en el marco de la pandemia de coronavirus. Así, la exministro de Seguridad nacional apuntó al deterioro de la economía argentina en medio de la crisis por la situación epidemiológica.

“Quizás este 25 de mayo particular le sirva al gobierno para darse cuenta de que los argentinos están desesperados. Que la economía está hundida, y que en vez de empatía y búsqueda de soluciones responden con una propaganda impúdica“, publicó la exfuncionaria en sus redes sociales, conmemorando además la fecha patria.

Asimismo, el sábado, luego de la conferencia del presidente Alberto Fernández donde anunció la extensión de la cuarentena, Bullrich también fue crítica con el Gobierno actual. A través de su cuenta de Twitter, le dijo al mandatario nacional que “su cinismo no está a la altura de su responsabilidad”.

Además, en el marco de los anuncios apuntó: “Mañana discutamos si la cuarentena sirvió o no. Pero hoy, en nombre del 41% de los argentinos, le pido respeto a usted y al gobernador (Axel Kicillof). No vamos a dejar que usted ni nadie nos insulte”. Así, fue la respuesta de la ex encargada de la seguridad nacional.

En otra oportunidad, Patricia Bullrich también mostró su postura frente a medidas de la administración nacional. Por ejemplo, cuando la diputada Fernanda Vallejos propuso que el Gobierno se quede con parte de las empresas a las que ayuda en la pandemia, la exfuncionaria salió al cruce. “El Presidente manda a Vallejos a presentar un proyecto que convierte a la Argentina en la Venezuela de Chávez. Hambre y pobreza extrema al grito de ´exprópiese´. El dinero es de la gente, no son los dueños del país”, aseguró.

Con información de www.elintransigente.com