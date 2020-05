En Santa Fe, el 64% de los inquilinos no pudieron pagar el alquiler

Así lo dio a conocer en el móvil de La Mañana Oh!, Emmanuel Canelli de la Asociación de inquilinos de Rosario. Piden asistencia del Gobierno Nacional

Según una encuesta, en la provincia de Santa Fe, el 64 por ciento de los inquilinos no pudieron pagar el alquiler. Al respecto, Emmanuel Canelli de la Asociación de inquilinos de Rosario, contó que “a nivel nacional nos dio un 60 por ciento y a nivel provincial un 64 por ciento de las personas que alquilan no pudieron pagar el mes de mayo, otro dato muy preocupante es que alrededor de 45 por ciento de esas personas que no pudieron pagar se están endeudando que a través del Decreto 320 tienen que hacerse cargo a partir del mes de octubre”.

Y agregó: “Esta encuesta es para dilucidar cómo está la situación de las personas que alquilamos, el 50 por ciento de las personas que alquilan, la persona o alguien de la familia han perdido su puesto laboral lo que conlleva a una mayor cantidad de dificultades que tienen que atravesar las personas que alquilamos”.

“Previendo la situación la veníamos planteando al Estado Nacional la posibilidad de que se haga cargo de las deudas que las personas que alquilan no la pueden enfrentar, pensar algún mecanismo para poder enfrentar esto, entendiendo que tanto propietarios como inquilinos vienen de la misma presión social, esto es una pirámide que cada vez se complejiza más, un dominó que van cayendo las fichas una tras de la otra, esta situación es muy difícil”, cerró Canelli.

Fuente: Agenciafe