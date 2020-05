Se está terminando la paciencia en Rafaela

Hoy una fuerte "bocinazo" se dio aproximadamente a las 10 de la mañana en nuestra ciudad, en esta oportunidad fueron los dueños de gimnasios que reclamaron por una pronta apertura de sus locales y la posibilidad de poder trabajar.

"No queremos ningún subsidio, queremos trabajar. Igual a nosotros no nos toca nada en el reparto, el Intendente está preocupado en otras cosas, hace política de la cuarentena mientras nosotros nos morimos de hambre", dijo uno de los manifestantes.

La caravana se inicio en la Municipalidad y se extendió por todo el centro de la ciudad, a la caravana original se le sumaron gran cantidad de automovilistas que si bien no representaban al sector, se plegaron al reclamo de los dueños de gimnasios.

"Si el Intendente no hace nada, el Lunes abrimos igual y si me mandan la policía los voy a sacar a patadas, yo tengo que trabajar, no hago política, no tengo sueldo fijo", dijo otro de los manifestantes.

La realidad es que la paciencia se terminó, la gente lo que quiere es trabajar y que el Intendente termine con este confinamiento inaudito e innecesario, en donde seguramente la política pesa mucho más que la salud.