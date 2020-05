Delfina Chaves, dura con los estándares de belleza: “Hay que empezar a cuestionarse”

Hace varios días que en los medios se está hablando sobre la polémica de la “maquinita” por la cual varias famosas argentinas fueron acusadas de estafar a usuarios de las redes sociales. En este contexto, Delfina Chaves habló sobre los estándares de belleza.

En diálogo con “Últimos Cartuchos”, el programa radial conducido por Migue Granados y Martín Garabal, Delfina Chaves se animó a hablar sin filtro sobre lo que ella opina sobre los estándares de belleza que se ven, especialmente, en las redes sociales.

“A veces me preguntan sobre un montón de cosas y yo no doy opiniones porque no las tengo construidas”, comenzó explicando la actriz ante una pregunta del conductor del programa radial.

“Yo sé que entro en los que serían los estereotipos de belleza y que las marcas me llaman por eso, entonces es muy difícil poder romper con eso cuando vos representas todo eso también“, aseguró.

“Las últimas cosas que hice me llamaron por mi nombre y por lo visible que estuve el año pasado, pero hay muchísimas cosas que digo que no porque no me gusta lo que se vende”, continuó haciendo referencia al enorme éxito que tuvo con su papel de Lucía en “Argentina, Tierra de Amor y Venganza” (ATAV).

“Creo que todos entramos a las redes sociales y vemos que hay algo que no está bien. No está bien estas chicas a las que se les marca las costillas y mueren de hambre vendan que esa es su mejor versión“, aseguró y Delfina Chaves y agregó: “Es muy fácil amarse a uno mismo cuando entra en los estándares de belleza. Hay que empezar a cuestionarse”.