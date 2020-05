Nazarena Vélez indignada por las burlas contra su peso: “Redonda tengo la de abajo”

Las redes sociales despiertan el lado más tóxico de las personas y en este caso Nazarena Vélez vio como su paciencia se terminó y decidió responderles a su modo a los que la critican por su peso: “Redonda tengo la de abajo”, comenzó la mediática.

La respuesta fue a través de su cuenta de Instagram: “Qué mala onda e innecesario. Yo no me metería en el Instagram de una persona para ponerle un chancho. Si me cae como el ort.., me lo guardo para mí”.

Si tengo una cara redonda, ¿cuál es el problema? miren esta cara redonda ¿cuál es? ¿no saben lo que garch… con esta cara? ¿qué te importa mi cara redonda a vos? ¿por qué el comentario malisioso como el de ser más gordita?”.

“Uno tendría que aprender de esas cosas porque hasta yo cometo ese error porque a veces a Barbie le digo ‘estás más flaca’ y entonces ella me pregunta ¿qué estaba gorda?”, continuo Nazarena Vélez.

A su vez dijo: “Hay comentarios que hay que aprender a guardarselos. A veces te lo hacen a propósito en las redes sociales pero ¿sabés lo que te falta caminar?”. De manera que “no hay que enojarse con esas cosas”.

“Soy el mejor reflejo de que el hombre salió del mono. Tengo un montón de defectos pero que me los remarquen no me cambia la vida. Pero hay personas que se sienten mal con sus cuerpos, con lo que le pasa y no les gusta y le podés hacer daño”, remarcó Nazarena Vélez.

Y remarcó que la enseñanza se da desde la infancia: “Hay que empezar desde muy chiquititos. No les permito a mis hijos que se burlen de nadie porque las vueltas de la vida nunca se sabe y lo que vos digas puede ser muy importante”.