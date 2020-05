Sorpresas en un ranking de gobernadores: lidera un radical, Horacio Rodríguez Larreta está 9° y Axel Kicillof,13°

Si el 2019 dejó una marca en el mapa de los gobernadores fue el avance del peronismo para configurar una nueva hegemonía federal: recuperó Buenos Aires y Santa Fe, y así volvió a dominar 15 de las 24 provincias del país. Los radicales, ahora como opositores al Gobierno nacional, quedaron replegados en apenas tres. Sin embargo, uno de ellos, el mendocino Rodolfo Suarez, figura ahora como el mandatario con más imagen positiva.

El dato surge de una encuesta nacional que hizo CB Consultora, una firma con origen en Córdoba que mide también en el resto del país. Fueron entre 600 y 1.200 casos online en cada uno de los distritos.

Suarez lidera el ranking con 70,1% de valoración positiva: 27,8% de "muy buena" y 42,3% de "buena". Completa con 27,7% de negativa (18,3% de "mala" y 9,4% de "muy mala") y 2,2% de "ns/nc". Otros estudios locales (la firma Reale Dallatorre mide para la gobernación) también le dan al radical mendocino alta ponderación, arriba de los 60 puntos, pese a que tuvo un arranque muy complicado por el conflicto por la minería y ahora admitió que necesita el apoyo de la Casa Rosada para pagar los salarios.

Debajo de Suarez figuran dos peronistas: el pampeano Sergio Ziliotto y el salteño Gustavo Sáenz, con 68,3% y 67,9% de positiva respectivamente. Según fuentes locales consultadas por Clarín, a Ziliotto le reconocen "una economía ordenada, con sueldos para estatales que fueron acompañando la inflación. También tiene una alianza fuerte con sectores progresistas y de la 'economía social'".

En el caso de Sáenz, después de asumir con una ponderación altísima, sufrió críticas muy duras, que llegaron incluso a los medios nacionales, por la muerte de niños wichis por desnutrición. Con la crisis por el coronavirus volvió a repuntar: ya no se registra circulación local del virus y la inyección de plata del Gobierno nacional (básicamente a través del IFE de 10.000 pesos) tuvo un impacto positivo en una provincia pobre que el mandatario supo capitalizar.

El cuarto lugar es para otro radical, el correntino Gustavo Valdés. Es el que cierra el grupo de los "sobresalientes" que, según la consultora CB, superan los 65 puntos de positiva: en su caso suma 66,6%. Números alentadores si, como se especula, el mandatario busca su reelección el año próximo: por una vieja intervención federal, la provincia (igual que Santiago del Estero) tiene su calendario electoral desfasado del resto y renueva en 2021.

Larreta, Kicillof y los del fondo

Dentro de los gobernadores de los distritos más grandes, el mejor posicionado es Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño, único mandatario del PRO del país, está noveno con 55,8% de positiva. Junto Alberto Fernández, Larreta fue quien mejor capitalizó el combate a la pandemia y eso tuvo impacto fuerte en su imagen. Habrá que seguir la evolución: la prolongación de la cuarentena, por sus efectos económicos pero también sociales, ya les quitó varios puntos. A él y al Presidente.

Axel Kicillof, en tanto, aparece por el medio de la tabla, 13°, con 51,9% de positiva. En una escala menor, fue otro de los mandatarios que mejoró con el combate a la pandemia.

El peronista cordobés Juan Schiaretti quedó dos posiciones más abajo (15°), pero también con más imagen a favor (50,4%) que en contra (49,1%). No lo tiene fácil: se registraron varias protestas en la provincia por una reforma previsional.

¿Y quiénes quedaron en el fondo? Otros tres del PJ: la santacruceña Alicia Kirchner (33,5% de positiva), el tucumano Juan Manzur (32,4%) y el chubutense Mariano Arcioni (29,2%). Lo de este último no sorprende: a poco de ganar la elección, a mediados de 2019, ya no podía pagar los sueldos. Había prometido aumentos muy altos y no tenía cómo afrontarlos.

Con información de www.clarin.com