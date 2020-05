Miguel Ángel Pichetto cruzó a Dady Brieva: “No entiendo cómo se puede aspirar a ser Venezuela”

El ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto salió este jueves al cruce de las declaraciones del conductor y humorista Dady Brieva, quien unas horas antes le había pedido a Alberto Fernández​ que "si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora".

"Tengo respeto por Dady como actor popular, pero no comparto lo que ha dicho. Ser Venezuela es tener 60 por ciento de pobreza, un modelo estatal que no permite la consolidación de una clase media, es perder la esperanza de una visión ascendente que la Argentina siempre ha tenido. No es un ejemplo", sentenció el ex senador.

El miércoles, en declaraciones radiales, el ex Midachi le había hecho una serie de enérgicos reclamos al Presidente, entre los que mencionó parecerse al país que gobierna Nicolás Maduro, la remoción de fiscales y la censura a periodistas.

Para Pichetto, Venezuela "es un país destruido, con migración y hay muchos venezolanos están en la Argentina porque se morían de hambre".

"No entiendo cómo se puede aspirar a ser Venezuela... no creo que sea una buena opción y no creo que acá sea tolerado un régimen político como el de Maduro ni un sistema como ese. No tengo ganas de hacer polémica con Dady, pero a veces se dicen cosas... Yo conozco Venezuela y la decadencia que hubo", agregó, en diálogo con FM Concepto.

El dirigente rionegrino destacó a otros países de la región, como Uruguay y Brasil, "que aún con sus dificultades, tienen una visión ligada al crecimiento por encima del que Gobierna".

"Hugo Chávez era un dirigente que tenía un desarrollo de la economía bastante potente. Luego vino la decadencia. El proceso de Maduro, con la injerencia cubana, produjo un deterioro masivo. Nos tenemos que llevar bien con Brasil aunque no nos guste (Jair) Bolsonaro. La cuestión ideológica la tenemos que dejar de lado. Ese es el camino, no ser cada día más pobre y que los curitas villeros repartan alimentos... ese mundo es oscuro", cerró.

Otros conceptos

Coronavirus: "Las decisiones sanitarias que se han tomado para proteger la vida tienen su consecuencia en la economía, en la pérdida de empleo, en el trabajo de autónomos que tienen la necesidad de salir a trabajar a buscar el sustento diario. Estos temas requieren de un abordaje mucho más integral, y de una mirada de salida. Entendemos que ha habido focos en la Ciudad y el Conurbano... habrá que enfocar una tarea fuerte en esos barrios e ir tratando ver cómo se sale y recuperar la actividad".

Cuarentena: "No es imaginable una restricción de libertades y restricción de circulación todo el tiempo. Eso es sentido común y lo tiene claro el Gobierno. Ha habido una disciplina social bastante buena de cuidarse y cuidar al otro. Esto es una excepcionalidad y lo mejor que puede haber es un camino de salida. En el resto del país se visualiza un proceso de descenso".

Crisis global: "El mundo está abriendo. Países como España, Italia e Inglaterra están retomando la actividad con un número de muertos que supera de a miles a los de Argentina. Es cierto que están entrando en verano pero también es cierto que se están preparando para convivir con el virus. Nuevas conductas, distintos cuidados, pero nadie piensa o imagina un esquema cerrado todo el tiempo. Estimo que el Presidente tiene que estar pensando en eso".

Economía: "La corrida del tipo de cambio impacta sobre el salario del sector público. Un sueldo de 100 mil pesos está en 800 dólares. Y en el sector privado está el miedo a que se pierda el empleo por cierre de la empresa por quiebras. Esto lamentablemente lo vamos a ver entre julio y agosto en los Tribunales".

Villas: "Yo no sé si el concepto sería un cierre. Esos barrios requieren un abordaje y un control sanitario muy fuerte para saber cómo está cada persona. No compro el concepto de gueto pero sí de focalización fuerte en esos barrios e ir abriendo paralelamente los barrios que no tienen casos".

Kirchnerismo y justicia: "Ha habido una voluntad política de Cristina Kirchner​ y muchos dirigentes de volver al poder. Es indudable que está en marcha una reforma judicial, pero no me gusta adelantarme hasta no conocer el contenido. Hay algunas causas que lógicamente preocupan, pero el objetivo fue ganar las elecciones".

