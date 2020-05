Corach no se sacó el tapaboca: mejor se hubiese quedado en su casa

Para decir lo que dijo, se hubiese quedado en su casa. Realmente la presencia de Corach en el recinto del Concejo dejó mucho que desear y poco y nada dijo.

Hubiese sido saludable que se hubiese sacado el tapaboca, figurativamente, por que con el mismo es poco y nada lo que pudo decir. También hubiese sido sano que algún concejal le dijera que hable algo, pero es lo que hay y con virus o sin virus, poco se les puede pedir.

Corach paso por el recinto, no habló nada, no dijo nada, no se salió de su libreto coronaviresco.

"La pandemia del Covid-19 a tomado casi por completo la agenda de gobierno y gestión de Rafaela y por eso resulta inevitable ponerla hoy en el centro de la reflexión, y por eso lo más apropiado es abordar hoy como tema de exposición en el Concejo lo que hemos denominado como una gran red de cuidados, incorporando dentro de esta gran red de cuidados a los comedores y entregando una importante cantidad de bolsones alimentarios para que en los sectores más vulnerables nadie pase hambre”, dijo Don Marcos sin que nadie le dijera "chocolate por la noticia".

“Estamos ocupándonos especialmente también de los adultos mayores con el programa estamos cerca, con el objetivo de brindar los cuidados de cercanía y resolver las dificultades para aquellos que no cuenten con una red de contención: Estamos también más cerca que nunca de las personas con discapacidad acercando insumos y acompañando en la resolución de situaciones complejas, también acompañamos a nuestros médicos y personal de la salud; hace poco más de un mes que hemos puesto en acción una brigada sanitaria que recorre los barrios para perfeccionar los protocolos y medidas de prevención con un equipo multidisciplinario que capacita e informa”, indicó Corach.

MOMENTO DE LAS PREGUNTAS

El Jefe de Gabinete junto a los funcionarios que lo acompañaron luego de la presentación del informe que estuvo directamente vinculado a la emergencia sanitaria por Covid-19, y que se extendió por más de cuatro horas, respondió preguntas que habían enviado los concejales, en su gran mayoría referidas al tema de seguridad, obras públicas y al déficit del Estado local. “Nosotros hicimos una propuesta de temario que tenía que ver con el Covid y como Estado como la enfrentamos, pero los concejales optaron por otro tipo de preguntas. Nosotros estamos convencidos que la gestión hoy está abocada al tema de la pandemia y ellos preguntaron por cuestiones que hoy en todas partes del mundo quedaron relegadas”, señaló Corach.

En fin, mucho gre gre gre gre para decir grela, quizá como nos tiene acostumbrados, solo que por ahí tenemos la ilusión que algún día la cosa sea diferente y la razón le de paso a a la estupidez.

Marcos Corach pasó por el Concejo, se hubiese quedado en su casa.

Con información parcial de La Opinión