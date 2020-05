Castellano cedió ante la realidad y extienden horario de comercio

En medio de las quejas y del malestar generalizado del sector comercial de Rafaela, por las limitantes en la modalidad de atención al público y fundamentalmente por el horario de apertura que hasta ayer fue de 13 a 18, el intendente Luis Castellano, emitió un nuevo Decreto Municipal, por medio del cual, desde este viernes los comercios minoristas y mayoristas, grandes superficies comerciales, supermercados, autoservicios y minimercados de la ciudad, podrán atender hasta las 19, mientras continúe la emergencia sanitaria.

En todos los casos, deberán respetarse todas las condiciones establecidas por normativas provinciales y nacionales a fin de cuidar la salud de la población.

Ayer por la mañana había sido el presidente de la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR, José Luis Frana, quien había elevado el tono del reclamo a través de una publicación en sus redes sociales. “Dato oficial, 36 días en Rafaela sin casos de Covid 19 positivos, más un notorio cambio de hábitos en cómo manejarnos respecto a Protocolos de salud… Se hace absolutamente necesario se habiliten todas las actividades que aún no se han permitido funcionar, con sus protocolos correspondientes. Y además normalizar los horarios de las actividades económicas que ya están funcionando. Seguir con horarios restringidos solo genera aglomeración en muchos lugares, que con horarios normales no se producirían, así corremos el riesgo de generar aglomeración de gente y riesgo de contagio o no respeto del distanciamiento social necesario. Hay que ir a la normalidad con los cuidados de los protocolos y las personas de riesgo. Queremos cero contagio? O que los casos sean los menos posibles? Lo primero implica eternizar la cuarentena y la muerte de la economía", afirmó el dirigente.

Por la tarde, se resolvió ampliar al menos una hora el horario de atención y fue el propio intendente, Luis Castellano, quien lo confirmó a través de una videoconferencia a los dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, mantuvo una reunión virtual con el propio Frana, el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, el vicepresidente 1° de la entidad, Diego Castro, el director Ejecutivo, Iván Acosta y la representante de Paseo del Centro, Florencia Muriel.

El análisis de la situación del sector comercial y de servicios en el marco de la pandemia del Covid-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente fue el principal tema del encuentro. Como respuesta a unos de los pedidos elevados por la entidad y con el visto bueno del Centro de Empleados de Comercio, el Intendente informó sobre el decreto que agrega una hora más a la atención de la tarde de lunes a viernes que hasta el momento es de 13 a 18 horas, yendo hasta las 19 horas que es el horario límite permitido por el gobierno provincial para el rubro.

Además, los días sábados (que también se podrá atender hasta las 19 hs) se les dará la posibilidad a los comerciantes para que hagan horario cortado, y no solamente de corrido como tienen permitido hasta el momento (ya que muchos comerciantes no tienen la infraestructura necesaria para que puedan almorzar allí los empleados, además del poco movimiento que hay a la hora de la siesta también los días sábados).

VUELVEN A COBRAR

EL ESTACIONAMIENTO

En otro orden, y en línea con otra de las cuestiones que se venían charlando con el municipio, se adelantó que a partir de junio se retomará el cobro del estacionamiento medido en la ZEC en el horario de la mañana, con el objetivo de disminuir las congestiones de tránsito.

En representación del CCIRR participaron Andrés Ferrero, Diego Castro, José Frana, Florencia Muriel e Iván Acosta.

MEDIO AGUINALDO

Tanto desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) como desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señalaron que la crisis del sector impedirá en muchos casos afrontar el sueldo anual complementario y consideran que sólo podrán hacerlo con asistencia del gobierno.

La pandemia de coronavirus plantó un escenario económico complejo para el sector pyme, con caídas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente. En ese marco, surge la preocupación por el pago del medio aguinaldo que se abona el mes que viene.

Diferentes representantes del sector a nivel nacional exponen la dramática situación y advierten que en medio de este panorama adverso no hay ninguna posibilidad de pagar el medio aguinaldo en julio salvo que aparezca algún tipo de ayuda del Gobierno.

La incertidumbre cobra un papel significativo y a medida que avanzan los días las dificultades son mayores y las respuestas pocas

El presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, sostuvo que “para las pymes la preocupación es el cierre de empresas”. No obstante, reconoció que ahora se le suma la preocupación por el pago del sueldo anual complementario que hay que abonar el mes que viene.

“La única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto sólo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero para las pymes”, destacó.

Con información de La Opinión