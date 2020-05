Si te duele la cabeza, para Rafaela es un caso sospechoso

“Hace quince días, estuvimos en una reunión por videoconferencia con la directora regional de la OMS, Dra. Mirta Roses, donde recomendó salir a buscar el virus. Es entonces que se desarrolla el Programa Detectar, que es ir a buscar a los pacientes sintomáticos a los lugares más vulnerables”, detalló.

“En la ciudad de Rafaela, en los centros de salud tenemos desarrollados los consultorios febriles, estamos hisopando a la gente que va con algún síntoma. Los tomamos cuando se acerca el paciente con resfrío, dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto, dolor de cabeza, temperatura. Se está desarrollando en el barrio Monseñor Zazpe y en el 2 de Abril”.

“Lo que vemos en los partes epidemiológicos es que toda muestra que se remite al laboratorio central se toma como sospechoso y después se descarta en un resultado negativo”, informó la funcionaria transmitiendo tranquilidad.

“Seguimos en Rafaela sin casos positivos. No nos tenemos que alarmar con los números. En nuestra ciudad, el virus no está circulando. Eso es alentador. No tenemos que dejar de cuidarnos y cuidar al prójimo”, sostuvo.

Provincia brindó equipamiento

“El martes terminó un proceso de gestión que hizo el hospital para proveerlo de una planta de ósmosis inversa para máquinas de diálisis, dos máquinas de diálisis y dos sillones de diálisis con una inversión de 3.870.000 pesos. Eso está destinado al sector Covid 19”, expresó.

Fuente: Radio Rafaela