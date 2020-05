Aníbal Fernández, sobre la cuarentena: “Tenemos que ver cómo salimos, pero no sacándole patrimonios a los otros”

Aníbal Fernández habló sobre la extensión de la cuarentena y el consecuente impacto en la economía, a la vez que cuestionó el proyecto de la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, que pidió que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que asiste: “La situación es muy mala, horrible, tenemos que ver entre todos cómo hacemos para salir, pero no sacándole patrimonios a los otros. Es un despropósito sin sentido que no pienso callar”.

En diálogo con Animales Sueltos, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se refirió a la relación entre la situación sanitaria y la economía y manifestó que hay que pensar “cómo se arranca en un país para sostener el resto de la curva”. "Si estamos hablando de 111 muertos por millón de personas en Brasil con 11 en la Argentina, es porque ha habido una política para tratar de contener el impacto sobre la población argentina”, comparó destacando la gestión del Gobierno. En ese sentido agregó que se está achatando la curva “controlando el impacto de lo que significaría toda la sociedad en la calle”.

Sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sostuvo que “lo psicológico es lo que más puede preocupar”, aunque remarcó que la situación económica “es incomodísima” y “tiene que resolverse”. De todas maneras, Aníbal Fernández cargó contra “los que hablan de la cuarentena no o del contagio como rebaño”: “Es un despropósito que nuestra Constitución no permite, no solo por su propia letra, sino porque tampoco lo permite en función de los tratados internacionales”.

A la vez contrastó que, en términos económicos, la Carta Magna permite “las compensaciones que está haciendo el Presidente tantas veces como sea necesario”. “El Estado va a tener que invertir de la forma que sea y, entre otras cosas con el impuesto a las grandes fortunas, morigerar ese impacto para que pueda hacer las compensaciones que tiene que hacer. No tiene más remedio”, analizó.

Ante la consulta de Luis Novaresio por las declaraciones de Alberto Fernández en Formosa, donde pareció tomar distancia del proyecto de la diputada Fernanda Vallejos al calificarlo como “ideas locas", el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio declaró: “Esa idea no es loca, es recontra loca. Por qué razón tengo que ir yo a sacarle el patrimonio a nadie, si lo que tengo que hacer es una compensación. Hablamos de compensación, de préstamos, subsidios o cosa que se le parezca, lo vengo diciendo desde el primer momento”.

Pese a cuestionar la iniciativa de la legisladora de su propio partido, Fernández aclaró: “No tengo nada con Vallejos, no me interesa personificar la discusión". “Desde el primer momento estoy en contra de esa apreciación porque estoy hablando de compensación. El Estado tiene que compensar lo que está sucediendo, la situación es muy mala, horrible, tenemos que ver entre todos cómo hacemos para salir, pero no sacándole patrimonios a los otros. Es un despropósito sin sentido que no pienso callar”, enfatizó.

De todas maneras, el ex jefe de Gabinete le restó importancia a la iniciativa de Vallejos: “Nunca hubo proyecto, no hablemos de esa posibilidad porque no va a existir nunca. Sin haberlo hablado con el Presidente, sé lo que piensa y jamás haría semejante cosa de manotearle el patrimonio a nadie”.

En contraposición, Aníbal Fernández resaltó la iniciativa del impuesto a la riqueza: “Es otra cosa. En definitiva, este es el país que te dio la oportunidad de que lo hagas. Es una sola vez, no es un impuesto, es una contribución por única vez en la cual esas 12 mil personas -son personas no son empresas- contribuirían para que se pueda ir resolviendo la situación de estas compensaciones que se hacen”.

En otro fragmento de la entrevista se refirió a la relación entre Alberto Fernández y los sectores más duros del kircherismo. “El Presidente es el Presidente, no se deja arriar con un palito; Cristina es Cristina y no va a cambiar nunca, y cuando hablan entre ellos -yo no sé porque nunca estuve ni lo voy a estar- no tengo dudas que si tiene que subirse de tono, se sube de tono. ¿Quién dijo que esto era fácil, que esto era una reunión de imbéciles? Son un presidente y una vice que discutirán la política de la mejor manera que puedan y finalmente el Presidente tomará la decisión”, afirmó enérgicamente.

De cara al futuro, Novaresio le preguntó por la posibilidad de que Cristina Kirchner y Mauricio Macri aspiren a regresar a la presidencia y respondió: “Cristina es una mujer de una enorme formación política, conductora de un segmento de los más importantes del país con un núcleo duro fenomenal, y Macri es un nabo. No comparemos. No la creo con ganas de ser candidata a presidente pero si un día juega, juega. Acá nadie tiene cerrado el molinete. La veo trabajando para Alberto”.

Por último, el interventor de Río Turbio se refirió a las últimas declaraciones de Susana Giménez y de Daddy Brieva, quienes compararon la gestión actual con la situación de Venezuela: “No me gusta hablar de ningún país soberano, Argentina no se parece en nada a Venezuela. Gracias a Dios tiene un salto cualitativo fenomenal. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por no perderlo y que no nos vuelva a pasar que un mamerto como este que nos gobernó (por Macri) nos rompió todo lo que pudo y no nos puso patas para arriba porque Dios fue grande”, concluyó.

Con información de www.infobae.com