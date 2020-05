Los industriales ya le pidieron ayuda al Gobierno para hacer frente a los salarios de junio y buscan que el aguinaldo se pague en cuotas

Sin todavía haber cobrado la ayuda para pagar los salarios de mayo, los industriales ya comenzaron a plantearle al Gobierno la preocupación por el mes próximo. ¿Habrá programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo en junio? ¿Y qué pasará con el medio aguinaldo que las empresas deben pagar a fin de mes?

Estas dudas ya fueron planteadas por los miembros de la UIA a varios referentes del Gobierno y la respuesta es que lo están analizando. La misma respuesta obtuvo Infobae al consultar fuentes de la cartera laboral. “La decisión de dar una ayuda para el aguinaldo no está tomada, pero está bajo análisis”, precisaron.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reunió el jueves de manera virtual con el comité de crisis de la central fabril y los empresarios le transmitieron la preocupación por las dificultades que continúan en las industrias, aún en los casos en las que ya están abiertas. El problema que tienen es que no hay demanda, por lo que en lugar de aumentar las ventas, incrementan las deudas, precisó un miembro de la institución. “La generación de caja es muy pobre y los gastos y deudas que tienen son muy grandes; muchas pymes se ven complicadas para pagar los salarios de junio y ni hablar del aguinaldo”, dijo el empresario.

Lo que están pensando en la UIA, y que ya está siendo planteado por algunos sectores que están totalmente paralizados, es que desde el Estado se habilite a las pequeñas empresas a poder pagar el salario anual complementario en dos o tres cuotas. Para ello, cada una de las actividades debería acordar con su sindicato respectivo el modo de pago y luego debería ser homologado por el Ministerio de Trabajo. De todos modos, la legislación sólo lo permite para las pequeñas empresas, aclararon en la entidad.

Sería un mecanismo similar al logrado entre la UIA y la CGT para que los trabajadores que no están trabajando a raíz de la cuarentena cobre sólo el 70% de su sueldo, pero de forma no remunerativa. “Algunos convenios ya permitían pagarlo en dos, tres o cuatro veces y otros sectores ya están hablando con los sindicatos”, remarcó un industrial.

La preocupación de los industriales radica en que el país ya entró en una época donde habrá mayores contagios del Covid-19 y, por ende, mayores erogaciones por parte del Estado. Si bien en mayo muchas empresas se bajaron del programa ATP por la cantidad de requisitos y exigencias que impusieron, son conscientes de que el déficit fiscal no puede crecer indefinidamente. Si bien no imaginan un escenario sin ayuda, temen que sea menor en función de que muchas actividades fueron habilitadas. Lo que sucede es que el mercado se achicó fuertemente y los sectores no esenciales están vendiendo muy poco.

“Claramente las reservas del sector privado están agotadas, pero también están agotándose las reservas del Estado. ¿Cuánto tiempo más va a poder el Estado pagar parte de los salarios de prácticamente todo el sector privado? Ahí hay que ver qué plan de equilibrio general hay que elaborar”, afirmó a este medio el director de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), Vicente Donato.

Las dificultades para pagar el medio aguinaldo de junio también fueron planteadas por otros sectores, como el de comercio, uno de los más complicados, y el sector de la construcción. "No hay ninguna posibilidad de pagar el medio aguinaldo en julio salvo que aparezca algún tipo de ayuda del Gobierno”, dijo recientemente el secretario general de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, sostuvo que “para las pymes la preocupación es el cierre de empresas” y que “ahora se le suma la preocupación por el pago del sueldo anual complementario que hay que abonar el mes que viene”.

También el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, sostuvo que “algunos podrán pagarlo y otros no”. “En AMBA vemos que vamos a tener una cuarentena larga y va a seguir difícil seguir sosteniendo el empleo aún a pesar del ATP”, señaló el directivo.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Natalia Donato