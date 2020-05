Imputaron a Mauricio Macri y a ex directores de la AFI tras la denuncia por espionaje ilegal

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex presidente Mauricio Macri a raíz de la denuncia efectuada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por supuesto espionaje ilegal. El fiscal también imputó a a Darío Alberto Biorci, jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI; Gustavo Arribas, en su calidad de ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia y Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia.

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia denunció esta semana ante la justicia federal a la anterior gestión por presunta producción de inteligencia ilegal contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.

Según el escrito firmado por Caamaño, "al menos desde el 2 de junio de 2016 se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados. La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado".

Según reza la denuncia “las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello, en los tribunales federales de Retiro, y alude a los delitos de "producción de inteligencia ilegal", "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", durante la gestión en la AFI de su antecesor, Gustavo Arribas.

A raíz de los planteos formulados por la actual titular de la AFI, el fiscal Jorge Di Lello consideró que había elementos suficientes para abrir la investigación y según el dictamen al que accedió Clarín, decidió imputar a los involucrados, entre ellos al ex presidente Mauricio Macri y las anteriores autoridades de la Agencia de Inteligencia.

"Esta fiscalía recuerda haber impulsado con anterioridad este tipo de hechos, en los que se ventilaran maniobras relacionadas con tareas de inteligencia ilegal efectuadas por miembros de la Agencia Federal de Inteligencia. Por ello con los elementos presentado en la denuncia y en el informe, corresponde iniciar la instrucción penal correspondiente", indicó Di Lello.

En la denuncia formulada por Caamaño se hace referencia al presunto espionaje ilegal sobre correos electrónicos privados de al menos 80 damnificados.

La denuncia afirma que “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.

La lista de correos electrónicos privados que según la gestión Caamaño efectuó la administración de su antecesor Gustavo Arribas, es la siguiente:

Carlos LOPEZ; • Luis Fernando NAVARRO; • Mariana PONCE DE LEON; • Rodolfo TAILHADE; • Marcos HARGUINTEGUY; • Martín SABBATELLA; • Leonardo SABATELLA; • Juan Manuel PEDRINI; • Carlos Alfonso TOMADA; • Elisabeth GOMEZ ALCORTA; • Verónica MAGARIO; • Joaquín ESCOBAR; • Hugo MATZKIN; • Araceli BELLOTA; • Gastón CASTAGNETO; • Carlos CASTAGNETO; • Valeria SILVA; • Andrea Gabriela VACA NARVAJA; • Ricardo FOSTER; • Lía MENDEZ; • Guillermo MOSTOL; • Walter ARIELI; • Jorge PISSACO; • María Lara CARVAJAL; • Hugo SERPA; • Lucila PUYOL GARATEGUI; • Daniel YARMOLINSKI; • Gabriela CERRUTI; • Laura ALONSO; • Nicolás MASSOT; • Ernesto SANZ; • Ofelia CEDOLA; • Esteban DIBAJA; • Leticia ANGEROSA; • Horacio MIZRAHI; • Héctor DAER; • Mario NEGRI; • Patricia CUBRÍA; • Omar PEROTTI; • Silvia HORNE; • Silvia ROJKES; • Ángel ROZAS; • Martín DONATE; • Alejandro LOEDA; • Alberto WERETILNECK; • Eleonora HEINRICH; • Cristina BRITEZ; • Marcos CLERI; • Gerardo ARANGUREN; • Luis MAJUL; • Gabriela TROIANO; • Mario BARLETTA; • Adrián GRANA; • José PITIN ARAGON; • Gustavo Alfredo WALKER; • Salvador CABRAL; • Miguel NANNU; • Waldo CARRIZO; • Mauricio MAS; • Nicolás CANOSA; • Guido PASAMONIK; • Sergio ZURANO; • Mauro BATTAFARANO; • Pablo Oscar VERA; • Susana GUTT; • Daniel YARMOLINSKI; • Adriana FONTANA; • Marianela PAEZ; • María Laura PENNISI; • Carlos RAIMUNDI; • Gerardo RICO; • Hugo PEROSA; • Anabela ALDANONDO; • Guillermo MOSTOL; • Raúl REYES; • Marcela RIPOLI; • María del Carmen PEÑA; • Ángel GRACIANO; • Sol GONZALEZ; • Cintia LUJANA; • Ernesto PAILLALEF; • SALERNO ERCOLANI; • Delfina SUPISICHE; • Fernando TORRILLATE; • Gustavo TRAVERSO; • Pablo Oscar VERA; • Susana GUTT.

También figura que se monitoreaban los correos electrónicos de la Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. POL. BONAERENSE, Policía Lanús y la Policía Científica.

