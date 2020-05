Quien no está infectado y sale, no comete delito

La defensora pública general de Santa Fe, Jaquelina Balangione, calificó hoy como un "desatino" las 25.000 causas que se abrieron en la justicia provincial por violación de la cuarentena y sostuvo que "si la persona que la rompe no está infectada, no comete delito".

Balangione señaló que desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo, "ya se abrieron 25 mil causas por incumplimiento de esa medida en toda la provincia".

La funcionaria afirmó que "el 90% del sistema penal hoy está ocupado en la persecución de este tipo de conductas con una calificación criminal".

"Estamos preocupados por esta situación porque entendemos que, si la persona que rompe la cuarentena no está infectada, no comete ningún delito" aseguró, y calificó al accionar judicial como "un desatino total".

Balangione expresó su preocupación porque la Justicia "está tan volcada hacia este tipo de hechos que no lesionan ningún bien jurídico porque una persona que no está contagiada, no genera ningún peligro para la sociedad".

Si bien aclaró "que la cuarentena se tiene que cumplir", consideró "desmedida la criminalización del hecho". Para la funcionaria santafesina, "la política criminal es demasiado fuerte con respecto a este tipo de hechos" y opinó "que la aplicación de la norma tiene que ser persuasiva".

La jefa de los defensores públicos se manifestó también en contra de que a las personas que incumplen la cuarentena "se les incauten los autos o se los envíe detenidos a comisarías".

"Se los trata como si fueran narcos, se amontona a personas en las comisarías con lo cual se las pone en riesgo de contagio de coronavirus", dijo en declaraciones a la emiroa Radio2 de Rosario.

Balangione adelantó, además, que con los defensores públicos "trabajan para garantizar el derecho humano y las libertades de los ciudadanos. Santa Fe no puede darse el lujo de tener todo el sistema penal volcado al coronavirus cuando hay más de cien homicidios en lo que va del año".

Con información de Uno Santa Fe