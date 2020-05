Gines González García, sobre las protestas anticuarentena: "No se puede discutir la libertad cuando uno está haciendo las cosas por el bien común”

Frente al reclamo de un sector de la población, el Ministro de Salud afirmó que “es difícil decidir que no se extienda” el aislamiento obligatorio en plena “curva ascendente” de contagios de coronavirus

A horas de realizarse nuevas protestas anticuarentena en distintos puntos del país, el ministro de Salud, Ginés González García, señaló que “no se puede discutir la libertad cuando uno está haciendo las cosas por el bien común”.

Este sábado, a las 17, los vecinos de Tigre realizarán una segunda autocaravana en reclamo de la reapertura de comercios y actividades no esenciales debido a la difícil situación económica que están atravesando. Mientras que las 16, frente al Obelisco, empresarios Pymes y comerciantes pedirán “libertad para trabajar y movilizarse”

En sintonía con estos reclamos en varias ciudades del interior también convocaron una “Caravana por la libertad”, a partir de las 17, en contra de la extensión de la cuarentena.

Frente a estos acontecimientos y al descontento de varios sectores de la población, Ginés explicó que es difícil decidir que no se extienda" el aislamiento obligatorio en plena “curva ascendente” de contagios de coronavirus.

El titular de la cartera sanitaria remarcó que la definición respecto a la extensión del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida “muy pensada, muy trabajada y muy conversada con autoridades locales” de las provincias.

“Lo que uno finalmente está haciendo es evitando que haya mayor casuística, mayor consecuencia, mayores muertes”, agregó González García, quien se quejó de que “la derecha en el mundo está trabajando mucho” en contra de las medidas de aislamiento “amparándose en algún tipo de derecho individual”.

Con respecto al reclamo de los comerciantes, que desde hace más de dos meses tienen sus persianas cerradas sin poder facturar, Ginés fue contundente: “Yo creo que el Gobierno está haciendo muchos esfuerzos para ayudar a todos".

“Una persona que tiene que quedarse en su casa encerrado por cualquier razón es muy duro. Esto no es fácil ni lo quiere para nadie. Pero también es cierto que hay obligación de actuar para evitar tantas muertes”, dijo al ser entrevistado en Radio Mitre.

Al referirse al incremento de contagios que se viene dando en el área metropolitana, el Ministro dijo que la situación en la Ciudad de Buenos Aires “es grave por el número de casos”. Y puso como ejemplo que en los barrios populares de CABA hay la misma cantidad de infectados que en el resto de la Capital Federal. “En realidad, lo que está vulnerable es la Ciudad”, enfatizó.

Sobre la situación en Provincia de Buenos Aires señaló que “hay una estrategia quizás más oportuna porque se tuvo la experiencia que tuvo Capital y se aprendió de las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer”.

Remarcó que el Conurbano está con barrios con cuarentena comunitaria, con búsqueda de los casos casa por casa, aislamiento y cercamiento; lo que limita la circulación del virus y el aumento de casos". “Se viene una curva ascendente pero con casos controlados”, pronosticó.

En líneas generales ponderó el trabajo en conjunto que vienen realizando Provincia y Ciudad en asentamientos urbanos: “Creo que lo que están haciendo es correcto, con distintos métodos”. E hizó hincapié en la estrategia utilizada en Villa Azul y Villa Itatí -donde cercaron ambos lugares y no dejan salir a sus habitantes para que no expandan el virus- debido a que son barrios con muchos habitantes y “Quilmes y Avellaneda no tienen la capacidad hotelera que hay en CABA” para aislar a los enfermos.

Con información de www.infobae.com