Oscar Parrilli ratificó que el oficialismo quiere crear una comisión investigadora del Gobierno de Macri

Es por las denuncias de espionajes contra el ex presidente.

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, habló sobre la gestión del Gobierno de Mauricio Macri y su relación con la Justicia en sus años de gestión. En este sentido, ratificó que el oficialismo quiere conformar una comisión bicameral en el Congreso. Será para “investigar si hubo intromisión del Poder Ejecutivo en la investigación judicial”.

Este interés del oficialismo por conformar la comisión surge luego de que el extitular de la Unidad Especial AMIA, Mario Cimdevilla, afirmara en el Senado que hubo entorpecimiento por parte del Ejecutivo en la causa por encubrimiento del atentado. También de la denuncia de la interventora de la Agencia de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presunto espionaje ilegal durante su gestión.

En declaraciones radiales, Oscar Parrilli señaló: “Creemos que durante el gobierno de Macri hubo extorsión y hasta presión para remover jueces. Si bien esto ya se sabía, hoy hay quienes dicen que esto efectivamente existió”. En este contexto, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) señaló que “el responsable directo de todo esto es Mauricio Macri”.

En la denuncia manifestó que el expresidente los “mandaba a espiar”. Además explicó que “era una asociación ilícita conducida por él para presionar a jueces y perseguir a dirigentes opositores”. En este sentido, Parrilli se refirió a la última reunión de la Comisión Bicameral de Inteligencia. “La denuncia de Camaño no me sorprendió porque fuimos víctimas, me sorprende la lista”, destacó.

“Lo único que aspiro es que lo que contó un integrante del organismo de inteligencia no sea verdad. Donde denuncia las amenazas que sufrió y la bomba que le pusieron”, disparó el senador. En este marco, el interbloque de Juntos por el Cambio cuestionó la intención de crear una comisión bicameral. “Estas maniobras están sólo orientadas a obtener la impunidad de los imputados en la causa impulsada por el fiscal (Alberto) Nisman, donde se investigaba la comisión de graves delitos en la firma del Memorándum con Irán“, sostuvieron.

Con información de www.elintransigente.com