Referentes kircheristas salieron al cruce de quienes tildaron de "infectadura" al Gobierno

Investigadores, intelectuales, artistas e investigadores publicaron una carta con duras críticas al Gobierno Nacional por la extensión de la cuarentena. Tras este comunicado, referentes kircheristas salieron al cruce a responderles por tildar de “infectadura” a esta etapa.

La carta fue impulsada por la científica del Conicet Sandra Pitta. Adhirieron unas 300 firmas, entre ellas, las de los ensayistas Santiago Kovadloff y Juan José Sebreli. También el actor Luis Brandoni, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay. Y el ex ministro de Cultura de la ciudad, Darío Lopérfido, entre otros.

Este comunicado emitido por la oposición increpa al Gobierno nacional por haber negado “la existencia del problema” en un primer momento. También los acusa de haber desestimado “el planteo de testear, rastrear y aislar casos”. “En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la seguridad nacional, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos”, señalaron en relación a la cuarentena.

Entre quienes respondieron, se encuentran el actor Osvaldo Santoro quien publicó: “300 negacionistas de la vida, escondidos detrás del odio al que piensa diferente a la lógica neoliberal que se muere en el mundo como los miles de inocentes. Me da mucha vergüenza aunque no me representen. Mis respetos a los familiares de los más de 500 fallecidos”. El periodista Julián Guarino cuestionó: “¿Es cierto que existe un grupo de “intelectuales” que se montó en una cruzada con el neologismo #Infectadura?”.

El científico Ernesto Resnik los tildó de “negacionistas de la dictadura. Banalizadores del nazismo, negacionistas de la pandemia. Juntos son una bolsa de excrementos”, en relación a la carta emitida. También el periodista Reynaldo Sietecase advirtió en Twitter: “Parece una joda pero no”. Benito Cerati también se hizo eco de este documento y sentenció: “300 intelectuales y el mejor nombre que se les ocurrió fue ´infectadura”.

Con información de www.elintransigente.com