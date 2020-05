Demoledor informe de Guillermo Nielsen sobre YPF: demasiados empleados y demasiada deuda

Después de la rebaja generalizada de salarios de entre 10 y 25% y de la reorganización de la petrolera, Guillermo Nielsen, presidente de YPF, afirmó que en el contexto actual la empresa “no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo”. Fue en una conferencia internacional que se llevó a cabo de manera virtual, según publicó el Diario de Río Negro. El ejecutivo fue uno de los oradores de la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas, que se desarrolló el pasado 19 de mayo.

Nielsen buscó despejar las voces que indican que la llegada del nuevo CEO recortó su poder. "Hay una fuerte coincidencia con el CEO que acaba de ser nombrado, Sergio Affronti, que es alguien que creció en YPF y también con los diferentes vicepresidentes que se unieron a la compañía”, dijo. Y detalló que “tenemos en esencia la misma visión estratégica de lo que YPF debe ser, que es que YPF debe ser una compañía de gas y petróleo”.

Agregó que, a pesar de que los negocios de electricidad o fertilizantes "están bien", el core de YPF es "el petróleo y el gas y debemos focalizarnos allí porque la situación de la compañía es extremadamente demandante”.

Nielsen explicó que el crecimiento del nivel de deuda sobre la producción total se quintuplicó en una década en la que la cantidad de empleados por barril producido trepó también más de un 112%. Dijo que en 2010 había 21 personas por barril producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6. La petrolera tiene hoy cerca de 20.000 empleados.

Sobre la deuda, Nielsen sostuvo que el ratio sobre la producción total era de 3,4 en 2011 y que actualmente es de 15. "Estas son las realidades con las que tenemos que tratar y esto es lo que tenemos que cambiar”.​

YPF tiene hoy un valor en la Bolsa de US$ 1.982 millones, casi lo mismo que tiene que pagar en vencimientos de deuda en los próximos 12 meses.

En el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que comanda Guillermo Pereyra, están de acuerdo en que hubo un marcado incremento del personal en los últimos años y que "sobra gente". “En la última gestión por ejemplo entraron más de 400 personas a YPF sólo en Loma Campana, eso se puede ver en la cantidad de colectivos que hay en la entrada y que no son de las contratistas sino de YPF y en Puerto Madero hay más de 2000 trabajadores”, indicó Pereyra al Diario de Río Negro.

Con información de www.clarin.com