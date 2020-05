El CCIRR exige a Castellano una inmediata reactivación de las actividades

Los muchachos del Centro Comercial se despertaron del largo sueño y acuciados por la realidad, y los reclamos de los que no tienen ni voz ni voto, se subieron el carro de los "anti cuarentena". Más vale tarde que nunca

Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, con más de 35 días sin casos, para el CCIRR resulta impostergable acordar una inmediata reactivación de las actividades que aún siguen sin poder operar normalmente, estableciendo las instancias de control que sean necesarias para garantizar un cumplimiento estricto de los protocolos de prevención que eviten contagios de COVID19 y cuiden la salud de la comunidad en general.

Como entidad, hemos acompañado la medida del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) vigente a partir el 20 de marzo, a escasos días de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al coronavirus como pandemia, ya que fue la herramienta necesaria para limitar la "curva de contagios”.

Desde hace 70 días venimos trabajando junto a nuestras familias, colaboradores, clientes, proveedores, colegas y todo el entramado del vínculo diario de nuestros emprendimientos, para articular con el Estado el cumplimento estricto de los protocolos de prevención y así para evitar contagios de COVID19 y cuidar la salud de la comunidad en general.

La fuerza y la responsabilidad con que hemos implementado estas medidas han colaborado con la performance sanitaria local: ya vamos más de 35 días sin contagios a pesar de que fue aumentando la circulación social a medida que se fueron habilitando algunas actividades. Está claro que no podemos descuidarnos y que necesitamos sostener este compromiso. Nos obstante, creemos que el esfuerzo realizado no se debe desvalorizar y que merece ser reconocido. No resulta lógico, ni justo y mucho menos ecuánime que quedemos "atados" a la compleja situación de los grandes conglomerados urbanos.

Por dicho motivo, si debiera admitirse que la cuarentena debe durar lo que tiene que durar, entendemos que se deberá asimilar que muchas actividades económicas no podrán permanecer cerradas o limitadas por más tiempo de lo que la lógica admite.

La salud no es sólo la ausencia de enfermedad. Tal como lo define la OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Lamentablemente, muchos de nuestros colegas se están enfermando: sin apoyos o paliativos suficientes, han llegado al límite de sus posibilidades, de sus fuerzas y de la esperanza necesaria para continuar.

Seguiremos gestionando y articulando para que el entramado empresario retome su estado vital: el que se logra con puertas abiertas y con la labor diaria. Estamos convencidos que trabajo y salud no son conceptos contrapuestos.