Bake Off: la torta con gusto a fernet que cautivó a todo el jurado

Otra gran gala, en la noche del domingo, tuvo Bake Off, en dónde quedan menos participantes y el desafío se vuelve aún mayor. Damián los sorprendió con una torta absolutamente innovadora.

Eligió una combinación nunca antes vista: masa de lentejas con sabor a fernet, combinado con chocolate blanco. Logró una combinación justa y suave, por lo que sorprendió para bien al jurado.

Cristophe Krynowis, el jurado más severo, fue quién dio la primera advertencia: “La lenteja me puede sorprender. El fernet más vale que sea equilibrado”, le dijo.

A lo que Damián le respondió con picardía: “No sé si les gustará el fernet, pero la combinación con chocolate blanco puede estar buena, que le aporta el dulzón que la bebida no tiene“.

Los tres jurados ya habían quedado satisfechos por la delicada presentación del plato. “Se ve muy lindo, se ve muy lindo, probemos”, expresó con optimismo la jurado Pamela Villar.

“Lograste muy buenas texturas, eso es importante. Es interesantísima la masa. Se siente la lenteja“, continuó la chef. Aún, el resto del jurado aún no se veía muy convencido del sabor.

Perro Villar sumó detalles en su devolución: “Definitivamente es innovador, eso no hay dudas. Se siente el gusto a lentejas. No me convencía el tema del fernet, pero está suave. Me parece que está bien, me gustó”.

Por su parte Cristophe sentenció: “No es un postre que a mi me gustaría comer, no lo pediría, pero está bien hecho. Está bien. A mí me cuesta entender el fernet en un postre, pero es una opinión personal”.

La definición fue favorable: “Cumpliste con la prueba. Es una cuestión de gusto personal. Me cuesta mucho entenderlo”, agregó el chef francés.

“Estoy contento, me arriesgué y cumplí con la consigna de innovar“, expresó el participante, feliz con la devolución. Mirá el video de la torta innovadora: