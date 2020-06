En bata y muy hot, Charlotte Caniggia mostró una imagen de su domingo

Charlotte Caniggia comenzó su domingo con una foto para sus seguidores que enseguida se encargaron de llenar de comentarios y likes en su cuenta de Instagram.

Fiel amiga de las redes sociales, la mediática decidió compartir esta vez una postal del comienzo de su jornada desde la cama y con una bata blanca.

Lejos de la televisión por el aislamiento social preventivo y obligatorio, Charlotte Caniggia se mostró en pleno tratamiento de belleza con su rostro cubierto de una crema blanca.

“Sos hermosísima, siempre brillás”, “Qué lindo ese cuarto, me encanta la manta tejida de ahí, te dejo un beso grande”, “Extrañamos verte, hacé un live”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en las redes sociales.

Charlotte Caniggia tiene más de 2.4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram en donde se dedica principalmente a compartir momentos de su vida diaria.

No es la primera vez que la joven comparte un momento sensual desde su cuarentena ya que la semana pasada sorprendió a todos bailando en corpiño en sus Stories.

Una vez más Charlotte será parte del Bailando cuando se anuncie el regreso de Showmatch a la televisión argentina y esta vez lo hará con su hermano Alexander.

Cuando Claudio Paul Caniggia se enteró de la noticia, escribió en las redes: “Ojalá que lo ganen. Se lo merecen. Charlotte es mi favorita. La va a romper. Es mi favorita”. Y agregó: “Charlotte merecía ganar el año pasado. Este año lo gana”.

Más allá de los buenos augurios del ex futbolista, su hijo confesó que no mantienen una buena relación: “No hablo, nada. Si el día de mañana, bueno… se da. Y si no se da, no se da. Siempre positivo, nunca impositivo. Todas las familias son un mundo aparte. No me llamó y yo no lo llamaría”.