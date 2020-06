Esteban Dalmasso: "No recibimos respuestas del gobierno"

Minutos después de las 10 de la mañana, un importante grupo de comerciantes del rubro gastronómico hizo sentir su malestar en el microcentro de la ciudad.

Aún con disposiciones que modificaron mínimamente las restricciones, y con promesas de las autoridades que por ahora solo son expectativas, el grupo contó con la adhesión espontánea de muchos rafaelinos .

Esteban Dalmasso, titular de Cirano manifestó. "Somos un grupo nutrido de comerciantes del rubro gastronomía, café, bares, restoranes, con profes de educación física que nos han acompañado. Esto no pasa por una gran protesta, solo queremos hacernos visibles", señalaba Dalmasso."Decirle a la gente que estamos pasando por un problema que se va agravando, hace 70 días y estamos muy complicados, y la verdad, a nuestra gente no le alcanza".

En el transcurso del diálogo el titular de Cirano Bar, brindó precisiones en cuanto a los tres reclamos puntuales del sector."Queremos abrir. Queremos que revean el tema de impuestos, y queremos el "Take away", para retirar, que algo ya se logró, pero bueno, cosas básicas que necesitamos para empezar a funcionar, para empezar a mover la rueda nuestra. Y vemos que no hay muchas respuestas", concluyó Dalmasso.

Con información de ADN