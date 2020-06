Gastronómicos piden, Castellano mira para otro lado

Este lunes, pasadas las 10 horas, empresarios gastronómicos y trabajadores del sector, se convocaron frente al municipio para solicitar la reapertura de los locales. “El martes de la semana pasada tuvimos una reunión y en ese momento la problemática era que no teníamos take away, no teníamos apertura con un porcentaje, con horario extendido y con reservas. Empezamos a mandar diferentes notas y el jueves mantuvimos una reunión, hablamos con el ministro Daniel Costamagna y la respuesta era un No para estos pedidos, el viernes seguimos presionando todas las filiales ya que el sector hoy está en una agonía extrema”, relató Jorge Binaghi, quien es secretario de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela, pero que en esta oportunidad estuvo participando como empresario gastronómico afectado.

Binaghi siguió diciendo que “si bien se tenía deliverys, hasta el viernes pasado no se llegó a facturar un 20%; CAPHREBAR está en una línea de negociación, a última hora el gobernador Perotti sacó un decreto de que se puede hacer un take away ampliado y para la apertura elevó el pedido a la nación”.

Por su parte otro de los empresarios gastronómicos que estuvo en la movilización, fue Luis Sassia, que manifestó que “nosotros estamos muy mal, con el take away no nos alcanza y necesitamos que podamos abrir, pero no sin antes negociar con el gobierno que nos siga asistiendo con el ATP”.

“Este tiempo fue terrible, nuestro grupo está conformado por 35 familias y nos es muy difícil llegar a los objetivos previstos; llegamos a pagar los sueldos, pero no los servicios e impuestos. Estamos tratando de negociar con el gobierno para que nos siga apoyando, aunque sea por tres meses más. Las nuevas disposiciones no modificó en nada nuestra situación. estamos trabajando a un 10%”, dijo enfáticamente el reconocido empresario del sector gastronómico local.

Fuente: La Ooinión