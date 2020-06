Corpiño animal print y short ajustado: la foto con la que Luisana Lopilato hipnotizó a sus seguidores

Luisana Lopilato es una de las actrices más queridas de Argentina. Si bien desde hace tiempo que se encuentra radicada en Canadá junto a su marido, el cantante Michael Bublé y sus pequeños hijos, nunca dejó de estar en contacto con sus fans y de protagonizar diferentes campañas publicitarias y contenidos.

Lo cierto es que la actriz mantiene una constante actividad en las redes sociales, donde comparte casi a diario varios momentos familiares. Sin embargo, su última publicación revolucionó a sus seguidores, quienes no están tan acostumbrados a ver su lado más sensual.

“Hoy me levanté más arriba que nunca, me saqué las pantuflas y me produje toda ✨”, escribió desafiante y sensual. Seguidamente agregó el hashtag: “me creo mil”. Inmediatamente la publicación comenzó a circular en la red y en los primeros minutos recibió más de 90 mil me gusta y cientos de comentarios.

“Diosa”, “Bella mujer por donde la mires, lo bueno es que es Argentina 😍”, “Tan hermosa tenés que ser 😍”, “La queen 👑”, “¡Qué mujer!❤️ ❤️”, “Me muero, lluvia de corazones”, “Hoy vi La Corazonada y me encantó”, escribieron algunos de los más de 5 millones de seguidores de Luisana Lopilato.