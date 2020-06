Nació la bebé de Barby Silenzi y El Polaco: ya compartieron la primera foto

La pareja había anunciado en las redes sociales que era inminente la llegada de su primera hija en común, debido a una cesárea programada. Horas más tardes, Barby Silenzi y El Polaco contaron que había llegado Abril, y que tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado.

Mediante las redes sociales, El Polaco hizo una sentida publicación: “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas … hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría .. compañera , amiga , novia … mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz .. se las presentamos ella es #ABRIL”.

Recordemos que la pareja confirmó su romance en el 2018, luego de haberse conocido en el 2016 en la pista del Bailando, siendo pareja. Luego de muchas idas y vueltas, y otras relaciones amorosos, decidieron apostar a su amor. Meses más tarde tras el blanqueamiento, anunciaron la llegada de su primera hija.