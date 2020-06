Jacob, el hijo de Bon Jovi sorprende por su gran similitud con su papá

Siempre se dice de tal palo tal astilla y en el caso del músico de rock, Jon Bon Jovi sucede exactamente eso. Resulta que el cantante tiene un hijo que hace poco cumplió 18 años y que verdaderamente asombra el parecido que tiene.

El joven se llama Jacob y tiene una gran similitud al Jon Bon Jovi que conocimos de cuando comenzó a tocar con su banda, allá por los años 80´s. Obviamente que sus seguidoras y seguidores quedaron enloquecidos por su parecido.

Jacob tiene más de 45 mil seguidores en Instagram, donde obviamente sube fotos suyas y con su familia y son amigos. A juzgar por las imágenes que comparte, le gusta el deporte y juega fútbol americano. No se sabe si adquirió los dotes musicales de su padre.

Recordemos que Jon Bon Jovi está realmente comprometido con el tema de las personas más necesitadas por la pandemia del coronavirus. La voz de “Livin On A Prayer” estuvo muy activo en las ultimas semana realizando diferentes acciones solidarias.

Por ejemplo, Jon Bon Jovi junto a su esposa Dorothea Hurley, abrieron tres de sus restaurantes comunitarios en Nueva Jersey y ofrecieron comida gratis para los más necesitados durante esta cuarentena.

También, en los primeros días de mayo se volvió a juntar con su banda para tocar una de sus canciones más emblemáticas, “It’s my life”. La idea fue que formaran parte del “Rise Up New York”, un evento solidario que se celebró el 11 de mayo.

Este evento que reunió a diferentes artistas haciendo canciones propias, se transmitió simultáneamente por decenas de cadenas de televisión locales, regionales y nacionales. Todo lo recaudado fue para la fundación Robin Hood.