“En cualquier momentito prendo fuego todo”, Dalma Maradona furiosa contra el Kun Agüero

Dalma Maradona salió al cruce contra el Kun Agüero por no invitar a su cumpleaños por videollamada a Benjamín el hijo que tienen en común con Gianinna. Las hijas de Diego Maradona criticaron el actuar del jugador del Manchester City.

El Kun Agüero cumplió este martes 32 años y para festejarlo hizo una videollamada con toda su familia junto a su novia Sofía Calzetti. El problema es que no invitó a su hijo Benjamín y Giannina Maradona expresó en sus redes sociales el dolor que le generó la actitud del padre del nene.

“Reitero: ¡Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi. El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto con su hijo.

Al enterarse de lo que sucedió, Dalma Maradona salió al cruce con los tapones de punta contra el ex jugador de Independiente, sin mencionarlo dando a entender que el mensaje tenía un solo objetivo y era criticar al padre de Benjamín.

“Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito prendo fuego todo, amorosa”, escribió Dalma.

Dolida por la situación que tuvo que atravesar su hijo, Gianinna contestó el mensaje de su hermana con humor y todavía bronca por todo, la relación entre el padre y su hijo, y hasta también la lejanía que tienen hoy en día ambas con Diego Maradona.

“@dalmaradona, igual me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los 3”, publicó Gianinna.