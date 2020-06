Silvio Bonafede: "El coronavirus es una farsa"

El doctor Silvio Bonafede realizó polémicas declaraciones sobre la pandemia de coronavirus, que tuvo 21 casos y un fallecido en Rafaela. Para el exdirector del Hospital “Dr. Jaime Ferré” y expresidente del Concejo Municipal, “todo es una farsa”.



“Logré ser feliz. Y lo soy porque no miro nada de tele. Todo esto es una farsa. Las epidemias son accidentes de tránsito, cánceres. Todo esto está orquestado por las multinacionales, por el tema de las vacunas. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. En invierno, la gente se muere de gripe. ¿Qué COVID?”, dijo Bonafede.

“Hay que tomar las precauciones. Pero no por el COVID, sino las que se tienen que tomar por cualquier enfermedad. Tratar de salir lo menos posible aquellas personas que son de riesgo, como yo. Y nada más. ¿Antes de esto no moría gente?”, sentenció. Incluso, dijo que recomendaba reuniones familiares de hasta 10 personas. “Está bien que se junte la gente. Esto contribuye a que la gente no se deprima: ver a los hijos, los nietos… hace que la gente no se deprima”, completó.

“Creo que en Rafaela no se va a vivir una situación tan compleja como la que se observa en otras partes”, indicó y aclaró que “se gestionó muy bien el tema”.

“Vamos a salir rápido de esta situación. La gente tiene que trabajar, vivir, comer… el electricista, el pintor, el que corta el césped… ¿cómo hace para darle de comer a los chicos?”, se preguntó. “Tenemos 510 fallecidos. En un invierno, se muere mucha más gente. El tiempo dirá si Bonafede dijo boludeces”, declaró.







Fuente: Infomercury