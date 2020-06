Para no volver a fase 1 hace falta que Castellano entienda que con las palabras no alcanza

En el encuentro del Comando Unificado se habló de tecnología aplicada, de control de las fuerzas de seguridad y del compromiso ciudadano. Ninguna de esas tres premisas son abordadas con seriedad por parte de la Municipalidad, por lo que volver a fase 1 va a ser el camino seguro de no tomar Castellano el verdadero compromiso de asumir una actitud madura y alejada de egoísmos.

La App desarrollada por la UNRaf no es más que una simple declaración personal que no hay manera de controlar la veracidad de los datos que en ella se vierten, por lo cual carece absolutamente de eficiencia y queda reservada a una mera compilación de datos voluntarios: No es efectiva.

Las fuerzas de seguridad cumplen su rol pero sin un norte que los guíe y en muchos casos sin el sentido común necesario, por lo cual es otra de las patas que no pisan con firmeza.

Y el compromiso ciudadano, si bien es importante y por ahora seguramente fue el principal sostén para que en Rafaela no tengamos más casos y estemos muy bien, debe estar acompañado por un "acompañamiento" responsable y legal del Estado, sin violentar garantías individuales y sin restringir derechos.

Hoy nada de lo que Castellano enumera como fundamental para no volver a fase 1 se cumple, por lo cual si regresar a esa instancia depende de lo manifestado ayer en la reunión del Comando Unificado, la situación se puede volver más que difícil.

Seguramente el compromiso ciudadano va a ser el principal sostén de las libertades ue hoy gozamos, pero que el Intendente sepa que lo que la Municipalidad hace, poco y nada ayuda por ahora.

Castellano solo responde a directivas del Gobernador, quien no solo conduce la Provincia (bastante mal lo está haciendo), sino la ciudad también.

Hoy Rafaela no tiene casos de coronavirus exclusivamente por que al igual que el resto del país, salvo Buenos Aires y CABA y Chaco, el virus no fue lo virulento que si lo fue en otros lugares del mundo.

Por ahora nadie pudo explicar la razón de la virulencia en algunos lugares y lo débil en otros que la lógica hubiese dicho que no había razón para dicho comportamiento.

Castellano tiene que ser más responsable y dejar de hacer política en esta instancia, oportunidad que más que nunca se necesita de un intendente con la fuerza, la responsabilidad y la fuerza necesaria para no dar ningún paso en falso