Destruyeron la economía y ahora no saben como salir de este berenjenal

La incapacidad, la obsecuencia y el querer manejar todo como "patrón de estancia", llevó a que la economía se destruya y ahora no sea fácil salir de la cuarentena

Transitar el centro de Rafaela es un verdadero calvario, no por que no se pueda llegar por la cuarentena, la misma se dejó de cumplir de hecho hace muchos días, nadie le lleva el apunte, nadie la cumple y nadie está dispuesto a que lo sigan manteniendo encerrado con sus libertades restringidas y su economía hecha pedazos.

Ir por el centro de Rafaela es ver como la incapacidad en el ejercicio del gobierno es lo que reina y que destruir años y años de trabajo es posible.

La ciudad hace mucho no suma casos positivos, no tiene internados por coronavirus y los que tuvo fueron casos aislados y menores, de una incidencia insignificante para una ciudad de las características de la nuestra. Pero por ellos seguimos en cuarentena y parte de nuestras libertades se encuentran restringidas. Nos manejan los horarios, las salidas, los encuentros, nuestro trabajo y hasta nuestro dinero.

Los responsables de destruir todo nos infundieron y nos infunden miedos para poder seguir manejando todo a su gusto. Por supuesto seguir con las dádivas con fines políticos y electoralistas, como siempre lo hicieron y como lo seguirán haciendo con seguridad.

Destruyeron la economía de los pequeños comerciantes, aquellos que viven el día a día y decididamente los fundieron. Son los únicos y exclusivos responsables.

Castellano, ya sabemos, es manejado por un incapaz en el más estricto sentido de la palabra como Omar Perotti, una persona que llegó al lugar que ocupa más por defecto de sus adversarios que por méritos propios.

A esta pandemia, Perotti la manejo en forma desprolija y sin el asesoramiento necesario que un gobernador debe tener. Así lo hizo y así lo está haciendo. Así nos está yendo.

Va a ser muy difícil poder reconstruir todo el daño que ocasionaron, seguramente pasará mucho tiempo, pero se va a lograr, seguramente la gente lo va a lograr.

Quizá el lado positivo de este desmanejo llegue en las próximas elecciones, oportunidad en la que vamos a tener la posibilidad de elegir gente capaz y no a los que hace tanto tiempo nos vienen gobernando.

Quizá vuelvan a ser elegidos y los padecimientos sigan siendo los mismos o peores. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, quizá nosotros nos merecemos a Castellano -Perotti y a los Fernández. ... Por eso quizá, nos va como nos va.

Hay que salir de la cuarentena, pero ahora no saben como hacer. Hay que darle libertades a la gente y no saben como implementarlo. Hay que dar soluciones y no tienen la menor idea como.

Nos metieron en una cuarentena muy dura, no supieron hacer respetar las autonomías provinciales y municipales ni quisieron hacerlo. No se asesoraron convenientemente y buscaron a los alcahuetes de siempre para que les den la razón.

Hay que empezar de vuelta, hay que ponerle el pecho a las balas y hacer tripa corazón. Seguramente se va a lograr y con esfuerzo y sacrificio se va a reconstruir lo que los inútiles destruyeron, también seguramente, cuando eso se logre, estos rapaces insaciables se van a subir al carro de los triunfadores y van a decir que es merito de ellos, de sus políticas.

Que la cuarentena nos de una enseñanza, nos haga reflexionar y sepamos discriminar quien especuló y quien no, quien se aprovechó y quien no, quien fue honesto y quien no.

La cuarentena ya no existe, ellos creen que si, no saben como salir, la gente ya le dio la espalda, ojalá también se las de a ellos, los aprovechadores de siempre