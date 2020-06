“Pensé muchas veces en matar a mi padre”: la inesperada revelación de Ivana Icardi

En el año 2001, en plena crisis económica, los padres de Mauro e Ivana Icardi emigraron con sus hijos a España, en busca de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, 10 años más tarde Juan Carlos y Analía decidieron poner fin al matrimonio, en una relación que terminó muy mal. Él se volvió a vivir a Rosario, mientras que ella se quedó en Europa y volvió a casarse.

Ahora Ivana, en una entrevista, recordó el trauma que le provocó aquella separación a ella y a su hermano menor y contó, en una entrevista con Lecturas, los pormenores: “Mi hermano pequeño y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre. Muchas veces pensé en matarlo, tuvimos que denunciarlo”.

Falsa alarma

Hace algunos meses, antes de que comenzara la pandemia, Ivana Icardi estaba participando de un reality llamado Sobrevivientes, en el que tuvo relaciones sexuales con Hugo Sierra, uno de sus compañeros. Unas semanas después tuvo un atraso, por lo que decidió hacerse el test de embarazo y mostró el resultado en vivo.

Sin embargo todo se trató una falsa alarma, por lo que la hermana del delantero del PSG se mostró muy aliviada. “Hugo, podés quedarte tranquilo ya que no estoy embarazada. Sinceramente, no me encuentro preparada para ser madre”, le dijo al joven.